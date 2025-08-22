antiszemitizmusIzraelzsidógyűlölet

Izrael nem veszélyt, hanem védelmet jelent

Egyre több progresszív hang veti fel, hogy az izraeli kormány politikája világszerte veszélybe sodorja a zsidókat. Az érvelés szerint Izrael tettei provokálják a gyűlöletet, miközben a valóságban a támadásokért a gyűlölködők felelősek. Ráadásul mind több zsidó éppen Izraelben találja meg menedékét, még a háború árnyékában is – írja a National Review szerzője.

Magyar Nemzet
2025. 08. 22. 5:24
Izraeli rendőrök járőröznek
Izraeli rendőrök járőröznek Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az elmúlt időszakban felerősödött az a nézet, amely szerint Izrael politikája jelenti a legnagyobb veszélyt a világ zsidóságára. A felvetés Mandy Patinkin színész nyári kirohanásával került előtérbe, amikor azt mondta: „Ők nemcsak Izrael államát veszélyeztetik, amely számomra nagyon fontos és amelynek létezését akarom, hanem a zsidó lakosságot is világszerte.” 

Az antiszemitizmus nem Izrael miatt erősödik, hanem régóta létező gyűlöletből fakad – mégis sokan Izraelt hibáztatják a támadásokért.
Az antiszemitizmus nem Izrael miatt erősödik, hanem régóta létező gyűlöletből fakad – mégis sokan Izraelt hibáztatják a támadásokért
Fotó: AFP

Hasonló álláspontot képviselt Tom Friedman, a New York Times publicistája is, aki Az izraeli kormány világszerte veszélyt jelent a zsidókra című írásában úgy fogalmazott: 

Ahogyan Izrael ma vívja a háborút Gázában, az alapjaiban alakítja át azt, hogyan tekintenek a világ minden táján Izraelre és a zsidókra.

Izrael és a felelősség kérdése

A kritikusok szerint a gázai hadműveletek miatt növekszik a zsidó közösségek elleni veszély, Friedman pedig még azt is állította, hogy a rendőrautók és a magánbiztonsági szolgálatok jelenléte a zsinagógákban és a zsidó intézményeknél egyre inkább a norma lesz. Csakhogy a valóságban a zsinagógák és más zsidó intézmények már jóval 2023. október 7. előtt rendőri védelem alatt álltak. 

Az Izrael elleni vádaskodások közben pedig elfeledkeznek arról, hogy a Hamász terroristái több mint 1200 embert mészároltak le, nőket erőszakoltak meg és 251 túszt hurcoltak el.

A helyzet abszurditását jól mutatja az összevetés a szeptember 11-i terrortámadásokkal: akkor az amerikai politikai vezetők – köztük George W. Bush – hangsúlyozták, hogy nem szabad kollektíven felelőssé tenni az arabokat vagy a muszlimokat. Most viszont sok baloldali Izraelt hibáztatja a világ zsidóit ért támadásokért, ahelyett, hogy az elkövetők felelősségét emelné ki.

Izrael menedéket nyújt

Az antiszemitizmus azonban jóval régebbi jelenség, mint a mai izraeli kormány politikája. A 2010-es években több mint 40 ezer zsidó hagyta el Franciaországot, mert nem érezte biztonságban magát. Október 7. után pedig 35 ezer zsidó költözött Izraelbe a világ különböző pontjairól. Ahogy egy franciaországi zsidó nő fogalmazott a The Times of Israelnek: 

Október 7. mindent megváltoztatott. Sosem gondoltam volna, hogy elhagyom Franciaországot Izraelért. Paradoxnak tűnhet a helyzet Izraelben, de ott legalább nem kell bujkálnunk.

A valóság az, hogy a zsidógyűlölet mindig újabb indokokat keresett, és most Izrael politikája szolgál ürügyként. A baloldali narratíva, amely Izraelt teszi felelőssé, végső soron a Hamász és más szélsőségesek kezére játszik. Minél inkább elterjed az a gondolat, hogy Izrael a veszély forrása, annál inkább felbátorítja azokat, akik világszerte a zsidó közösségeket és intézményeket támadják.

Borítókép: Izraeli rendőrök járőröznek (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekDobrev Klára

Dobrev Klára durván belerondított a magyarok ünnepébe, a pride-on viszont táncra perdült

Csépányi Balázs avatarja

Szégyen!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu