Mark Rutte bejelentést tett a következő NATO-csúcsról

A 2026-os csúcstalálkozó helyszínéről döntött a szövetség vezetése. A NATO-tagállamok vezetői Ankarában gyűlnek össze július 7-én és 8-án, ahol a legfontosabb biztonsági kihívásokat vitatják meg.

Wiedermann Béla
2025. 08. 21. 19:43
Mark Rutte
Mark Rutte Forrás: AFP
Mark Rutte főtitkár bejelentette, hogy a 2026-os NATO-csúcstalálkozót Törökország fővárosában, Ankarában rendezik meg július 7-én és 8-án, a Beştepe elnöki palotában.

Júliusban Ankara ad otthont a 2026-os NATO-csúcsnak, amely a szövetség egyik legfontosabb biztonsági találkozója lesz.
Fotó: AFP

Szeretném megköszönni Törökországnak, hogy otthont ad ennek a fontos találkozónak. Törökország több mint 70 éve erős NATO-szövetséges, felbecsülhetetlen hozzájárulással közös biztonságunkhoz. A következő csúcstalálkozón a vezetők azon fognak dolgozni, hogy a NATO még erősebbé, igazságosabbá és ütőképesebbé váljon, és készen álljon a biztonságunkat fenyegető kritikus kihívásokra

– fogalmazott Rutte.

NATO-csúcs másodszor Törökországban

Ez lesz a második alkalom, hogy Törökország otthont ad a szövetség vezetői találkozójának. 

Először 2004-ben Isztambul adott helyet a NATO-csúcsnak. 

A csúcstalálkozók lehetőséget adnak arra, hogy a tagállamok vezetői közösen hozzanak döntéseket a szövetség jövőjét és működését érintő legfontosabb ügyekben.

Borítókép: Mark Rutte (Fotó: AFP)

