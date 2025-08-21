Mark Rutte főtitkár bejelentette, hogy a 2026-os NATO-csúcstalálkozót Törökország fővárosában, Ankarában rendezik meg július 7-én és 8-án, a Beştepe elnöki palotában.
Mark Rutte bejelentést tett a következő NATO-csúcsról
A 2026-os csúcstalálkozó helyszínéről döntött a szövetség vezetése. A NATO-tagállamok vezetői Ankarában gyűlnek össze július 7-én és 8-án, ahol a legfontosabb biztonsági kihívásokat vitatják meg.
Szeretném megköszönni Törökországnak, hogy otthont ad ennek a fontos találkozónak. Törökország több mint 70 éve erős NATO-szövetséges, felbecsülhetetlen hozzájárulással közös biztonságunkhoz. A következő csúcstalálkozón a vezetők azon fognak dolgozni, hogy a NATO még erősebbé, igazságosabbá és ütőképesebbé váljon, és készen álljon a biztonságunkat fenyegető kritikus kihívásokra
– fogalmazott Rutte.
További Külföld híreink
NATO-csúcs másodszor Törökországban
Ez lesz a második alkalom, hogy Törökország otthont ad a szövetség vezetői találkozójának.
Először 2004-ben Isztambul adott helyet a NATO-csúcsnak.
A csúcstalálkozók lehetőséget adnak arra, hogy a tagállamok vezetői közösen hozzanak döntéseket a szövetség jövőjét és működését érintő legfontosabb ügyekben.
További Külföld híreink
Borítókép: Mark Rutte (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Izrael kétségbe vonja az ENSZ adatait
Valami nincs rendben a nemzetközi szervezet által közölt adatokkal.
Ez állhat Trump titokzatos posztja mögött
Az amerikaiak dinamizmusa hozhat megoldást az ukrajnai konfliktusra.
Az Egyesült Államok újabb csapást mért a Nemzetközi Büntetőbíróságra
Nemzetbiztonsági fenyegetésnek minősítette a szervezetet.
Trump kezében van a béke sorsa, nem a nyugati globalisták döntenek
Washington patrióta vezetése nem tekinti őket relevánsnak.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Izrael kétségbe vonja az ENSZ adatait
Valami nincs rendben a nemzetközi szervezet által közölt adatokkal.
Ez állhat Trump titokzatos posztja mögött
Az amerikaiak dinamizmusa hozhat megoldást az ukrajnai konfliktusra.
Az Egyesült Államok újabb csapást mért a Nemzetközi Büntetőbíróságra
Nemzetbiztonsági fenyegetésnek minősítette a szervezetet.
Trump kezében van a béke sorsa, nem a nyugati globalisták döntenek
Washington patrióta vezetése nem tekinti őket relevánsnak.