Orbán Viktor szerint Munkács nincs biztonságban

Csütörtök hajnalban orosz rakéták csapódtak be több ukrán városban, köztük Kárpátalja területén is. A munkácsi támadásról Orbán Viktor a közösségi oldalán írt, kiemelve, hogy Magyarország készen állt a sebesültek fogadására.

Wiedermann Béla
2025. 08. 21. 17:47
Orbán Viktor miniszterelnök Fotó: Fisher Zoltán Forrás: MTI
Csütörtök hajnalban orosz rakétatámadás érte a kárpátaljai Munkácsot, amelynek következtében legalább tizenkét ember megsérült. A találat egy helyi vállalat területén okozott komoly károkat és tüzet. A hatóságok felszólították a lakosságot, hogy lehetőség szerint ne hagyják el otthonukat és zárják be az ablakokat.

Orbán Viktor a munkácsi támadás után közölte: Magyarország kész volt segíteni a sebesülteken, és csak a béke hozhat megoldást.
Fotó: Facebook/Orbán Viktor
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Orbán Viktor a közösségi oldalán azt írta

A mai kormányülésen áttekintettük a Munkácsot ért orosz rakétatámadás következményeit. Utasítottam a belügyminisztert, hogy készítse fel a debreceni és nyíregyházi kórházat a sebesültek fogadására. Hála Istennek nem volt rá szükség.

Hozzátette, hogy Szijjártó Péter egyeztetett a kárpátaljai magyarok képviselőivel, akiknek a magyar kormány szintén felajánlotta a segítséget.

Munkács és a kárpátaljai magyarság helyzete

A munkácsi városi tanács közlése szerint a sérültek közül tíz embert mentőautókkal szállítottak a Szent Márton Kórházba, ketten pedig önállóan fordultak orvoshoz. 

Öt embert kórházban tartottak, egyiküket azonnal az ungvári megyei kórházba vitték. Az orvosok valamennyi érintett állapotát stabilnak minősítették.

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a háborús helyzetben minden segítséget meg kell adni a Kárpátalján élő magyar közösségnek is. 

A béke irányába tett erőfeszítéseket, és a Trump elnök által kezdeményezett tárgyalási folyamatot folytatni kell. Csak a béke!

– fogalmazott.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Fisher Zoltán)

