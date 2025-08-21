Orbán Viktor szerint Munkács nincs biztonságban

Munkács és a kárpátaljai magyarság helyzete

A munkácsi városi tanács közlése szerint a sérültek közül tíz embert mentőautókkal szállítottak a Szent Márton Kórházba, ketten pedig önállóan fordultak orvoshoz.

Öt embert kórházban tartottak, egyiküket azonnal az ungvári megyei kórházba vitték. Az orvosok valamennyi érintett állapotát stabilnak minősítették.

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a háborús helyzetben minden segítséget meg kell adni a Kárpátalján élő magyar közösségnek is.

A béke irányába tett erőfeszítéseket, és a Trump elnök által kezdeményezett tárgyalási folyamatot folytatni kell. Csak a béke!

– fogalmazott.