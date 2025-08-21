Csütörtök hajnalban orosz rakétatámadás érte a kárpátaljai Munkácsot, amelynek következtében legalább tizenkét ember megsérült. A találat egy helyi vállalat területén okozott komoly károkat és tüzet. A hatóságok felszólították a lakosságot, hogy lehetőség szerint ne hagyják el otthonukat és zárják be az ablakokat.
Orbán Viktor szerint Munkács nincs biztonságban
Csütörtök hajnalban orosz rakéták csapódtak be több ukrán városban, köztük Kárpátalja területén is. A munkácsi támadásról Orbán Viktor a közösségi oldalán írt, kiemelve, hogy Magyarország készen állt a sebesültek fogadására.
Orbán Viktor a közösségi oldalán azt írta:
A mai kormányülésen áttekintettük a Munkácsot ért orosz rakétatámadás következményeit. Utasítottam a belügyminisztert, hogy készítse fel a debreceni és nyíregyházi kórházat a sebesültek fogadására. Hála Istennek nem volt rá szükség.
Hozzátette, hogy Szijjártó Péter egyeztetett a kárpátaljai magyarok képviselőivel, akiknek a magyar kormány szintén felajánlotta a segítséget.
Munkács és a kárpátaljai magyarság helyzete
A munkácsi városi tanács közlése szerint a sérültek közül tíz embert mentőautókkal szállítottak a Szent Márton Kórházba, ketten pedig önállóan fordultak orvoshoz.
Öt embert kórházban tartottak, egyiküket azonnal az ungvári megyei kórházba vitték. Az orvosok valamennyi érintett állapotát stabilnak minősítették.
Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a háborús helyzetben minden segítséget meg kell adni a Kárpátalján élő magyar közösségnek is.
A béke irányába tett erőfeszítéseket, és a Trump elnök által kezdeményezett tárgyalási folyamatot folytatni kell. Csak a béke!
– fogalmazott.
Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Fisher Zoltán)
