Szijjártó Péter: Minél előbb békére van szükség

Amint arról korábban beszámoltunk, Kárpátalját támadták az oroszok az éjjel. A csapás következtében tűz ütött ki, tizenkét ember megsérült, többeket még mindig kórházban ápolnak.
Szijjártó Péter közösségi oldalán üzent.
A délelőtt folyamán Ukrajnából érkezett hírek újra azt bizonyítják, hogy minél előbb békére van szükség! Mindenkinek, minden erejével azon kell dolgoznia, hogy minél előbb létrejöjjön a háborút lezáró békemegállapodás! Csak így lehet elejét venni a további vérontásnak és pusztításnak
– írta a külügyminiszter.
