UkrajnakülügyminisztertámadásKárpátaljaSzijjártó Péter

Szijjártó Péter: Minél előbb békére van szükség

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Munkácson történt orosz támadás után közösségi oldalán üzent. Mint megírtuk, Augusztus 20-ról 21-re virradó éjjel rakéták csapódtak be Kárpátalján. A támadás következtében egy ipari létesítmény sérült meg, tűz ütött ki, és több ember is megsérült.

Magyar Nemzet
2025. 08. 21. 11:22
Szijjártó Péter Fotó: Facebook / Szijjártó Péter
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Amint arról korábban beszámoltunk, Kárpátalját támadták az oroszok az éjjel. A csapás következtében tűz ütött ki, tizenkét ember megsérült, többeket még mindig kórházban ápolnak.

Szijjártó Péter
Szijjártó Péter reagált a kárpátaljai csapás hírére (Fotó: YURIY DYACHYSHYN / AFP)

Szijjártó Péter közösségi oldalán üzent. 

A délelőtt folyamán Ukrajnából érkezett hírek újra azt bizonyítják, hogy minél előbb békére van szükség! Mindenkinek, minden erejével azon kell dolgoznia, hogy minél előbb létrejöjjön a háborút lezáró békemegállapodás! Csak így lehet elejét venni a további vérontásnak és pusztításnak

 – írta a külügyminiszter.

Borítókép: Szijjártó Péter (Forrás: Facebook / Szijjártó Péter)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pokol Béla
idezojelekglobalista

Emberellenes a globalista–balliberális tábor

Pokol Béla avatarja

A szuverenista oldal valójában európai, nemzeti, emberbaráti szerveződés.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.