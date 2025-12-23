A Gyurcsány-korszak egyik legnagyobb korrupciógyanús ügyében érintett Magyar Péter egészségügyi tanácsadója

Magyar Péter egészségügyi szakértőjének szerepe is felmerült a Gyurcsány-kormány időszakának egyik legsúlyosabb korrupciógyanús ügyében, az ÁNTSZ-laboratóriumok privatizációjában – erre az Ellenpont hívta fel a figyelmet korabeli sajtóhírek alapján. A nehéz helyzetben lévő baloldali kabinet eredetileg mintegy egymilliárd forintos bevételt várt a magánosítástól, végül azonban az értékes laboratóriumokat mindössze 48 millió forintért értékesítették.
A pályázatot jóváhagyó testület tagja volt Gilly Gyula is, akihez az alulárazás gyanúja is köthető. A feltételezéseket tovább erősíti, hogy üzleti kapcsolatban állhatott a nyertes cég egyik tulajdonosával, Deák Gáborral. Két évvel később Deák Gábor eladta az ÁNTSZ-laboratóriumokra létrehozott vállalkozását – rendkívül magas, mintegy másfél milliárd forintos összegért, vagyis több mint harmincszoros áron ahhoz képest, amennyiért korábban megszerezte.
Az Ellenpont friss feltárása szerint nem sokkal ezután Gilly Gyula ügyvezetői pozíciót kapott a cégcsoporthoz tartozó egyik vállalkozásnál.
Gyanús privatizáció
Az országot akkor már csődközelben vezető Gyurcsány-kormány 2005-ben rászánta magát arra, hogy privatizálja az ÁNTSZ-laboratóriumhálózatot – ettől bevételt remélve a nehéz helyzetben lévő költségvetésnek.
A lehetőség iránt kezdetben nem mutatkozott nagy érdeklődés, mivel az állami tulajdonban lévő üzemeltető, a Laboratórium Kft. hosszú időn keresztül jelentős veszteségeket halmozott fel. Az alig használt laboratóriumok működtetése összességében több mint egymilliárd forintos mínuszt eredményezett, amely az ÁNTSZ költségvetését terhelte. A veszteségek miatt a társaság komoly létszámleépítésre kényszerült: sok dolgozót nyugdíjaztak, mások végkielégítéssel távoztak.
Az így „karcsúsított” vállalatot végül – több fordulatot követően – az Euro-Labor Invest Kft. szerezte meg, amely a pályázat második körében már egyedüli jelentkezőként indult. Már önmagában gyanút keltett, hogy a céget alig néhány hónappal korábban, 2005 decemberében alapították, vélhetően kifejezetten erre az üzletre. Ennél is feltűnőbb volt azonban, hogy miközben
az állam eredetileg mintegy egymilliárd forintos bevétellel számolt a privatizációból, az Euro-Labor Invest Kft. végül mindössze 48 millió forintért jutott hozzá a nagy értékű laboratóriumokhoz 2006-ban.
A nyertes társaság egyik tulajdonosa – 50 százalékos részesedéssel – Deák Gábor volt, aki a korrupciógyanús ügy kulcsfigurájaként került a figyelem középpontjába. Az üzletember neve más, nagy volumenű privatizációk kapcsán is felbukkant: az Ispotály Kft.-n keresztül kórházi patikák magánosításában vett részt, később pedig összefüggésbe hozták a Hospinvesttel is, amely egyebek mellett az egri Markhot Ferenc Kórház működtetését vette át, majd csődbe ment. Ezek az ügyek arra utalnak, hogy Deák kiterjedt gazdasági és politikai kapcsolatrendszerrel rendelkezett.
Szóljon hozzá!
