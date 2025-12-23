A Gyurcsány-korszak egyik legnagyobb korrupciógyanús ügyében érintett Magyar Péter egészségügyi tanácsadója

Magyar Péter egészségügyi szakértőjének szerepe is felmerült a Gyurcsány-kormány időszakának egyik legsúlyosabb korrupciógyanús ügyében, az ÁNTSZ-laboratóriumok privatizációjában – erre az Ellenpont hívta fel a figyelmet korabeli sajtóhírek alapján. A nehéz helyzetben lévő baloldali kabinet eredetileg mintegy egymilliárd forintos bevételt várt a magánosítástól, végül azonban az értékes laboratóriumokat mindössze 48 millió forintért értékesítették.

Gilly Gyula, a Tisza Párt egészégügyi szakértője Fotó: Beliczay László / MW-archív

A pályázatot jóváhagyó testület tagja volt Gilly Gyula is, akihez az alulárazás gyanúja is köthető. A feltételezéseket tovább erősíti, hogy üzleti kapcsolatban állhatott a nyertes cég egyik tulajdonosával, Deák Gáborral. Két évvel később Deák Gábor eladta az ÁNTSZ-laboratóriumokra létrehozott vállalkozását – rendkívül magas, mintegy másfél milliárd forintos összegért, vagyis több mint harmincszoros áron ahhoz képest, amennyiért korábban megszerezte.

Az Ellenpont friss feltárása szerint nem sokkal ezután Gilly Gyula ügyvezetői pozíciót kapott a cégcsoporthoz tartozó egyik vállalkozásnál.

Gyanús privatizáció

Az országot akkor már csődközelben vezető Gyurcsány-kormány 2005-ben rászánta magát arra, hogy privatizálja az ÁNTSZ-laboratóriumhálózatot – ettől bevételt remélve a nehéz helyzetben lévő költségvetésnek.

A lehetőség iránt kezdetben nem mutatkozott nagy érdeklődés, mivel az állami tulajdonban lévő üzemeltető, a Laboratórium Kft. hosszú időn keresztül jelentős veszteségeket halmozott fel. Az alig használt laboratóriumok működtetése összességében több mint egymilliárd forintos mínuszt eredményezett, amely az ÁNTSZ költségvetését terhelte. A veszteségek miatt a társaság komoly létszámleépítésre kényszerült: sok dolgozót nyugdíjaztak, mások végkielégítéssel távoztak.

Az így „karcsúsított” vállalatot végül – több fordulatot követően – az Euro-Labor Invest Kft. szerezte meg, amely a pályázat második körében már egyedüli jelentkezőként indult. Már önmagában gyanút keltett, hogy a céget alig néhány hónappal korábban, 2005 decemberében alapították, vélhetően kifejezetten erre az üzletre. Ennél is feltűnőbb volt azonban, hogy miközben

az állam eredetileg mintegy egymilliárd forintos bevétellel számolt a privatizációból, az Euro-Labor Invest Kft. végül mindössze 48 millió forintért jutott hozzá a nagy értékű laboratóriumokhoz 2006-ban.

A nyertes társaság egyik tulajdonosa – 50 százalékos részesedéssel – Deák Gábor volt, aki a korrupciógyanús ügy kulcsfigurájaként került a figyelem középpontjába. Az üzletember neve más, nagy volumenű privatizációk kapcsán is felbukkant: az Ispotály Kft.-n keresztül kórházi patikák magánosításában vett részt, később pedig összefüggésbe hozták a Hospinvesttel is, amely egyebek mellett az egri Markhot Ferenc Kórház működtetését vette át, majd csődbe ment. Ezek az ügyek arra utalnak, hogy Deák kiterjedt gazdasági és politikai kapcsolatrendszerrel rendelkezett.