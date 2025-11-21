Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

baloldalTisza PártBoda TímeaMagyar Péter

Magyar Péter újabb jelöltjéről bizonyosodott be, hogy ezer szállal kötődik a baloldalhoz

Bár a legtöbb ember számára eddig sem volt kérdés a Tisza Párt baloldali elkötelezettsége, Magyar Péter jelölt-jelöltjeinek bejelentése után ez már mindenkinek egyértelmű lehet.

Magyar Nemzet
Forrás: Ellenpont2025. 11. 21. 10:07
Fotó: AFP
Boda Tímea nemcsak a választókerülete településeit nem találta el, hanem Magyar Péter hazug meséjébe sem illik bele, hiszen egy színtiszta baloldali ember, ami a közösségi oldalát végignézve is egyértelmű. Már sok éve az átalakuló Indexet siratta és a Telex indulását ünnepelte, de álcivil rendezvényeket és liberális lakásszínházakat is népszerűsített. Munkahelyeként pedig a nemzetközi baloldalba jól beágyazott Egyensúly Intézet szerepel – mutatott rá az Ellenpont.

20250520 Ecsegfalva Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke az Egymillió lépés a békéért és a nemzeti összefogásért elnevezésű országjáráson. A menet során mintegy 300 kilométert tesznek meg Nagyváradig, ami az országjárás célállomása lesz. Fotó: Hatlaczki Balázs HB MW A képen: Magyar Péter gyaloglása Ecsegfalva közelében
Fotó: Hatlaczki Balázs

Boda Tímea neve már a tiszás jelölt-jelöltek bejelentését követően előkerült, hiszen ő volt az egyik olyan aspiráns a sok közül, aki a bemutatkozásában olyan településeket sorolt fel, amelyek nem tartoznak a választókerülethez, ahol indulna.

Magyar Péter Pest 12-es választókerületében induló jelöltjének személye nemcsak ezért érdekes, hanem azért is, mivel munkahelyeként azt az Egyensúly Intézetet tünteti fel, ahonnan a Tisza Párt több tanácsadója, így például Holoda Attila energetikai szakértő vagy Gilly Gyula, a Tisza egészségügyi tanácsadója is érkezett. 

Boda Tímea tehát a harmadik olyan Tisza-közeli szereplő, aki az Egyensúly Intézettől jött, attól az intézettől, amelynek partnerei között számos olyan külföldi szervezet van, amely erősen kötődik a nemzetközi progresszív, liberális körökhöz.

Ilyen például a Friedrich Ebert Stiftung, amely a német szociáldemokraták pártalapítványa. Ennél is érdekesebb, hogy az intézet a partnerei között tartja számon az Atlantic Council nevű nemzetközi balliberális agytrösztöt. Az Atlantic Council tanácsadója Korányi Dávid, a guruló dollárok botrány főszereplője. 

A szervezet igazgató-társalapítója az a Boros Tamás, aki a brüsszeli székhelyű Foundation for European Progressive Studies tudományos tanácsának tagja. Ez a szervezet szorosan együttműködik az európai szocialista pártokkal. 

Maga Boros a Gyurcsány–Bajnai-kormányok idején az Európai Parlamentben, a Külügyminisztériumban, végül az Európai Bizottságban dolgozott szakértőként. 2008-ban társalapítója volt a Policy Solutions politikai elemzőintézetnek. Az intézet másik társalapítója, Závecz Tibor szintén a baloldal fontos háttérembere. A politológus a ZRI Závecz Research Intézet igazgatójaként rendszeresen végez közvélemény-kutatásokat és készít háttéranyagokat a baloldali politikusoknak, pártoknak.

Emellett a kapcsolati háló mellett Boda Tímea már 2021-ben az Európa Café nevű rendezvényt hirdette a közösségi oldalán, amelyen olyan szervezetek vettek részt, mint például a CEID – Centre for Euro-Atlantic Integration and Democracy, amely szintén a Soros-családhoz közel álló szervezet. Vagy például az LMBTQ-propagandát támogató Erste Stiftung.

De a Tisza Párt jelölt-jelöltje nem csak itt foglalt állást a baloldal mellett, hanem a régi Index megszűnését, átalakulását is meggyászolta a közösségi oldalán 2020-ban, és lelkesen követelte a Telex elindítását. Boda Tímea elkötelezett baloldaliságát az is jól bizonyítja, hogy népszerűsítette a KÁVA Részvételi Színházat, amelynek „művészete” és célkitűzése erősen kormányellenesnek tűnik.

Tehát Boda Tímea nem a Tisza-sziget alapításakor kezdett el barátkozni a baloldallal, hanem már jóval korábban baloldali tartalmakat és szereplőket népszerűsített. 

 

 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: AFP)

Menczer Tamás: Magyar Péternek az a baja a többi tiszás politikussal, hogy nem hazudnak olyan jól, mint ő

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekTisza Párt

Dr. Vass

Bayer Zsolt avatarja

De most tényleg, ki csodálkozik?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

