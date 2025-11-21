Magyar Péter újabb jelöltjéről bizonyosodott be, hogy ezer szállal kötődik a baloldalhoz

Boda Tímea nemcsak a választókerülete településeit nem találta el, hanem Magyar Péter hazug meséjébe sem illik bele, hiszen egy színtiszta baloldali ember, ami a közösségi oldalát végignézve is egyértelmű. Már sok éve az átalakuló Indexet siratta és a Telex indulását ünnepelte, de álcivil rendezvényeket és liberális lakásszínházakat is népszerűsített. Munkahelyeként pedig a nemzetközi baloldalba jól beágyazott Egyensúly Intézet szerepel – mutatott rá az Ellenpont.

Fotó: Hatlaczki Balázs

Boda Tímea neve már a tiszás jelölt-jelöltek bejelentését követően előkerült, hiszen ő volt az egyik olyan aspiráns a sok közül, aki a bemutatkozásában olyan településeket sorolt fel, amelyek nem tartoznak a választókerülethez, ahol indulna.

Magyar Péter Pest 12-es választókerületében induló jelöltjének személye nemcsak ezért érdekes, hanem azért is, mivel munkahelyeként azt az Egyensúly Intézetet tünteti fel, ahonnan a Tisza Párt több tanácsadója, így például Holoda Attila energetikai szakértő vagy Gilly Gyula, a Tisza egészségügyi tanácsadója is érkezett.

Boda Tímea tehát a harmadik olyan Tisza-közeli szereplő, aki az Egyensúly Intézettől jött, attól az intézettől, amelynek partnerei között számos olyan külföldi szervezet van, amely erősen kötődik a nemzetközi progresszív, liberális körökhöz.

Ilyen például a Friedrich Ebert Stiftung, amely a német szociáldemokraták pártalapítványa. Ennél is érdekesebb, hogy az intézet a partnerei között tartja számon az Atlantic Council nevű nemzetközi balliberális agytrösztöt. Az Atlantic Council tanácsadója Korányi Dávid, a guruló dollárok botrány főszereplője.

A szervezet igazgató-társalapítója az a Boros Tamás, aki a brüsszeli székhelyű Foundation for European Progressive Studies tudományos tanácsának tagja. Ez a szervezet szorosan együttműködik az európai szocialista pártokkal.

Maga Boros a Gyurcsány–Bajnai-kormányok idején az Európai Parlamentben, a Külügyminisztériumban, végül az Európai Bizottságban dolgozott szakértőként. 2008-ban társalapítója volt a Policy Solutions politikai elemzőintézetnek. Az intézet másik társalapítója, Závecz Tibor szintén a baloldal fontos háttérembere. A politológus a ZRI Závecz Research Intézet igazgatójaként rendszeresen végez közvélemény-kutatásokat és készít háttéranyagokat a baloldali politikusoknak, pártoknak.