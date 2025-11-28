Kocsis MátétiszásHeves 2eredmények

Nem jött ki a matek Magyar Péteréknek: Kocsis Máté már gratulált is a 150 százalékot szerzett tiszás jelölteknek

Az nyert, aki kevesebbet kapott.

Magyar Nemzet
2025. 11. 28. 21:17
Magyar Péter Fotó: Márta Fábián Forrás: Facebook
Gratulálok a Heves 2. vk. két tiszás jelöltjének! – írta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője felhívta a figyelmet: az egyikük 72, a másikuk 78 százalékot kapott.

Ezzel a választók 150 százaléka megmutatta, hogy a pártjuk vezetői teljesen hülyék

 –írta a frakcióvezető.

Egy későbbi posztban pedig arra is felhívta a figyelmet, hogy ráadásul azt a jelöltet hozták ki győztesnek, aki 72 százalékot kapott. Kocsis Máté úgy fogalmazott: 

Hiába, a kevesebb néha több!

Mint azt megírtuk, Magyar Péter és alelnökei egy több órán át tartó műsorfolyamban mutatják be a jelölteket. Hogy az előválasztás színjáték, azt bizonyítja például, hogy Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök az első fordulós 34 százalékából közel 92 százalékot csinált a második fordulóra.

Borítókép: Magyar Péter (Forrás: Facebook)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

