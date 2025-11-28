Véget ért a tiszás előválasztási színjáték

Többórás, vontatott és álinterjúkkal tarkított műsorfolyamban ismerteti a véglegesnek látszó jelöltjeinek többségét Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke. Ha mást nem is, a pártelnöknek azt sikerült bebizonyítania, hogy az egész előválasztás egy színjáték volt, hiszen az előző fordulóban a „tokatábornokként” elhíresült Ruszin-Szendi Romulusz csupán a második lett a szavazatok 34 százalékával, most pedig egy szinte csodaszámba menő fordulattal kilencven százalék fölötti eredményt ért el. Ez után nehéz elképzelni, hogy a végeredmény ne lett volna előre lezsírozva.

Mindenhol Magyar Péter kedvencei nyertek

Nem történt meglepetés akkor sem, amikor a Tisza Párt ismertebb figurái közül a „választást kell nyerni, utána mindent lehet” elszólásával Magyar Péteréket korábban lebuktató Tarr Zoltán behúzta a soroksári körzetet a szavazatok valamivel több mint felét megszerezve, pedig az első fordulóban ő is csupán a második helyre szorult. Tarr szavai próféciának bizonyultak, hiszen a héten látott napvilágot a magyar családokat, vállalkozásokat, nyugdíjasokat, de még kutyásokat és macskásokat is brutálisan sújtó megszorítócsomag-tervezete.

Nem volt szükség nyugtatóra az izgalmak miatt Nagy Ervin jelöltté válásánál sem, aki 84 százalékkal nyerte meg dunaújvárosi körzetét. Szintén izzadságmentesen hozta az Állami Operaház igazgatói pályázatának elbukása után a hirtelen magában az ellenzékit megtaláló Rost Andrea is a szolnoki körzetét, ahol a párthívek 63 százaléka támogatta az operaénekes országgyűlési képviselői jelöltségét. Amiatt sem kellett senkinek lerágnia a körmét, hogy az LMBTQ-propagandista szerző, Bódis Kriszta vajon behozza-e a józsefvárosi körzetét, ugyanis a hírhedt Csipke Józsika alkotója közel 72 százalékkal tudott diadalmaskodni pártján belül.

Lezsírozott színjáték

Az előválasztás annál is inkább tekinthető színjátéknak, mivel a jelöltállítás tele volt különféle visszásságokkal. Már a jelöltjelöltek bemutatása is csúszott, hiszen ezt eredetileg szeptemberre ígérték. Emlékezetes: Magyar Péter már tavaly májusban, alig néhány hónappal a politikai színre lépése után azt hangoztatta, hogy özönlenek hozzájuk a potenciális képviselőjelöltek, és egyetlen nap alatt képesek lennének mind a 106 egyéni körzetben jelöltet állítani.