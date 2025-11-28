Magyar PéterékRuszin-Szendi RomuluszTarr Zoltán

Véget ért a tiszás előválasztási színjáték

Itt a furcsa tiszás csoda: Ruszin-Szendi Romulusz az első forduló szerény 34 százalékából közel 92 százalékot csinált a másodikra.

Munkatársunktól
2025. 11. 28. 21:22
Többórás, vontatott és álinterjúkkal tarkított műsorfolyamban ismerteti a véglegesnek látszó jelöltjeinek többségét Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke. Ha mást nem is, a pártelnöknek azt sikerült bebizonyítania, hogy az egész előválasztás egy színjáték volt, hiszen az előző fordulóban a „tokatábornokként” elhíresült Ruszin-Szendi Romulusz csupán a második lett a szavazatok 34 százalékával, most pedig egy szinte csodaszámba menő fordulattal kilencven százalék fölötti eredményt ért el. Ez után nehéz elképzelni, hogy a végeredmény ne lett volna előre lezsírozva.

 

Mindenhol Magyar Péter kedvencei nyertek

Nem történt meglepetés akkor sem, amikor a Tisza Párt ismertebb figurái közül a „választást kell nyerni, utána mindent lehet” elszólásával Magyar Péteréket korábban lebuktató Tarr Zoltán behúzta a soroksári körzetet a szavazatok valamivel több mint felét megszerezve, pedig az első fordulóban ő is csupán a második helyre szorult. Tarr szavai próféciának bizonyultak, hiszen a héten látott napvilágot a magyar családokat, vállalkozásokat, nyugdíjasokat, de még kutyásokat és macskásokat is brutálisan sújtó megszorítócsomag-tervezete.

Nem volt szükség nyugtatóra az izgalmak miatt Nagy Ervin jelöltté válásánál sem, aki 84 százalékkal nyerte meg dunaújvárosi körzetét. Szintén izzadságmentesen hozta az Állami Operaház igazgatói pályázatának elbukása után a hirtelen magában az ellenzékit megtaláló Rost Andrea is a szolnoki körzetét, ahol a párthívek 63 százaléka támogatta az operaénekes országgyűlési képviselői jelöltségét. Amiatt sem kellett senkinek lerágnia a körmét, hogy az LMBTQ-propagandista szerző, Bódis Kriszta vajon behozza-e a józsefvárosi körzetét, ugyanis a hírhedt Csipke Józsika alkotója közel 72 százalékkal tudott diadalmaskodni pártján belül.

 

Lezsírozott színjáték

Az előválasztás annál is inkább tekinthető színjátéknak, mivel a jelöltállítás tele volt különféle visszásságokkal. Már a jelöltjelöltek bemutatása is csúszott, hiszen ezt eredetileg szeptemberre ígérték. Emlékezetes: Magyar Péter már tavaly májusban, alig néhány hónappal a politikai színre lépése után azt hangoztatta, hogy özönlenek hozzájuk a potenciális képviselőjelöltek, és egyetlen nap alatt képesek lennének mind a 106 egyéni körzetben jelöltet állítani. 

Az előválasztás első fordulója finoman szólva is döcögősen indult, hiszen regisztrációs probléma lépett fel rendszerében, amiről felháborodott panasz érkezett a Tisza Párt közösségi oldalára. Regisztráció hiányában nem lehetett szavazni, a kommentek szerint pedig a lakcímkártya feltöltésével volt a gond, azt nem fogadta el a rendszer, letiltás is történt emiatt. Magyar Péterék azzal mentegetőztek, hogy túlterhelt a rendszer és többüknek sem sikerült a regisztráció, vagyis tömegesen előforduló gondról volt szó. 

Az eredeti terv egyébként az volt, hogy Magyar Péterék a Tisza Világ alkalmazást használják  az előválasztásra, ám ehelyett végül arra kényszerültek, hogy a Nemzethangja.hu oldalon vezényeljék le a színjátékot.

Mindez annak köszönhető, hogy a sorozatos adatszivárgások eredményeként a Tisza Világ applikációt már a Tisza-szigetek tagjai sem voltak hajlandók használni. 

Menczer Tamás – aki tökéletesen megjósolta, hogy Bujdosó Andrea, a fővárosi közgyűlés több mint húsz éve Ürömön lakó tiszás képviselője lesz majd az ellenfele – szintén jelezte, hogy a Tisza csupán egy színi előadást mutat be az előválasztásnak nevezett eseménysorral. Mint arról lapunk cikkezett, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója szerint „ugyanolyan balos színjáték zajlik, mint Márki-Zay idején”. Akkor is előválasztást játszottak, miközben a háttérben „minden le volt zsírozva”: ki marad, ki lép vissza, ki hova áll át. „Most meg már ennyivel sem bajlódnak” – tette hozzá.

„Azt mondják: te klikkölj, aztán majd mi a sötét szobában összeszámoljuk, hogy hova klikköltetek. Az egész egy nagy átverés. És a híres, igazmondásáról elhíresült Magyar Péter fogja kihirdetni az eredményt. Innen pontosan látszik, mennyire megalapozott az egész”

 – fogalmazott élesen.

 

Négy éve kétszer annyi baloldali szavazott, mint most

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter pedig arra hívta fel a figyelmet Magyar Péterék színjátékáról szólva: 

a négy évvel ezelőtti ugyanilyen baloldali előválasztás több mint kétszer annyi embert mozgatott meg, mint a mostani, amelyet számokkal is alátámasztott.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Makovics Kornél)

Fontos híreink

