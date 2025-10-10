  • Magyar Nemzet
Bohózatba fulladt Magyar Péter jelöltállítása, csúnyán átverhette a saját híveit is

Eddig csak a sikertelenség jellemzi a Tisza Párt választási felkészülését, ugyanis még mindig nem tudni semmit az egyéni jelöltekről. Magyar Péter korábban fennhangon hirdette, hogy bármikor készek lennének kiállítani az egyéni jelöltjeiket, most viszont hetek óta csúszik a bejelentés, hogy kikkel vágnak neki a voksolásnak.

Magyar Nemzet
2025. 10. 10. 17:18
Fotó: Makovics Kornél
Fél év van hátra a jövő évi országgyűlési választásokig, azonban a Tisza Párt jelöltjeiről továbbra sem lehet tudni semmit. A hangzatos mondatok és nagy ígéretek ellenére hosszú távú probléma Magyar Péter pártjánál, hogy képtelenek épkézláb embereket csatasorba állítani. Emlékezetes, hogy a Tisza-vezér már tavaly májusban, alig néhány hónappal a politikai színre lépése után azt hangoztatta, hogy özönlenek hozzájuk a potenciális képviselőjelöltek, és egyetlen nap alatt képesek lennének mind a 106 egyéni körzetben jelöltet állítani. 

20250514 Budapest Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke az Egymillió lépés a békéért és a nemzeti összefogásért elnevezésű országjáráson. A menet során mintegy 300 kilométert tesznek meg, és a tervek szerint jövő vasárnap érkeznek Nagyváradra, ami az országjárás célállomása lesz. fotó: Hatlaczki Balázs (HB) MW
Elakadt Magyar Péter jelöltállítási projektje (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Idén, az év elején pedig már előre hozott választásokat követelt Magyar Péter, amit később többször is megismételt. Ezért a Tisza-vezér kinyilvánította, hogy kampányüzemmódra állnak át, hogy minden tárgyi és személyi feltétel összeálljon a választásokra. Ám Magyar Péter saját magát buktatta le azzal, hogy képviselőjelölti castingot hirdetett, így bebizonyosodott, hogy sem tavaly tavasszal, sem idén, az év elején nem állt készen a Tisza Párt arra, hogy elinduljon a választáson. 

Ez a helyzet mostanra sem változott, hiszen elmaradt a szeptember 30-ra tervezett bejelentés, hogy kikkel tervez a választáson indulni Magyar Péter.

A pártvezér a júliusi, Nagykanizsán tartott kongresszuson jelentette be, hogy a 106 egyéni jelöltet november végén mutatják be, azt viszont megelőzi majd egy többfordulós előválasztás. Az eredeti tervek szerint az előválasztás jelöltjeit ismertették volna szeptember végén, amit végül mondvacsinált indokkal novemberre halasztottak. 

Fontos megjegyezni, hogy Magyar Péter gyakorlatilag egy többrészes show-műsort csinált a jelöltállításból, ugyanis már a tavaly október 23-i beszédében egyszer bejelentette, hogy megkezdi az országgyűlési képviselőjelöltek toborzását a 2026-os parlamenti választásokra. Jelentkezni a Tisza Párt honlapján lehetett tavaly november 20-ig. A Tisza vezére néhány hete a közösségi oldalán ismét hangzatos bejelentést tett, amely szerint nyílt pályázatot hirdetnek az országgyűlési képviselőjelölti helyekre.

Ironikus módon eddig egyetlen egyéni képviselőjelölt neve ismert, mégpedig Magyar Péteré, aki Budapest 3-as számú választókörzetében méreti meg magát. Azonban aligha meglepő, hogy a Tisza vezére egyenlőbb az egyenlők között, ugyanis neki nem kell részt vennie a párt előválasztásán, hogy jelölt lehessen.

Magyar Péter előre eldönthetett mindent

Azonban több hír is megjelent arról, hogy az egész előválasztás kamu és már előre lefutott a verseny. Eszerint mindenhol a Magyar Péter által jóváhagyott jelölt indulhat az országgyűlési választáson. Lapunk korábban úgy értesült, hogy sok más pártszervezési ügyhöz hasonlóan kézivezéreltté igyekszik tenni Magyar Péter a Tisza Párt előválasztását is. 

Újabban pedig a balliberális Telex írta meg, hogy információik szerint 

  • Budapest 6-os választókerületében a genderaktivista Bódis Kriszta, a Tisza társadalompolitikai szakértője lehet az egyik jelölt,
  • míg Pest 3-as választókerületében Bujdosó Andrea, 
  • Veszprém 2-es számú választókerületében pedig Forsthoffer Ágnes, a Tisza új alelnöke indulhat az előválasztáson.

Azonban mind a nevek, mind az időzítés több mint érdekes. Bár az információk szerint egyelőre csak az előválasztáson való indulásról van szó, de mindhárom név közismert tiszás, akiket Magyar Péter emelt fel és vitt a Tisza Párthoz. Ez pedig erősíti a szóbeszédet, miszerint előre lefutott a Tisza előválasztása.

Az időzítés pedig amiatt érdekes, mert épp a napokban robbant ki a Tisza Párt legújabb adatvédelmi botránya. Mint ismert, közel húszezer Tisza-szigetes felhasználó adatai kerültek nyilvánosságra. Az ügyben ráadásul egy ukrán szál is felmerült: egy ukrán cég, a PettersonApps dolgozhatott a Tisza Világ alkalmazás fejlesztésén.

Akadozik az aktivisták beszervezése is

De nem csak az egyéni jelöltekből szenved hiányt a Tisza Párt, mivel az aktivisták sem tobzódnak Magyar Péterék körül. Közismert a szenvedés a rendszerváltó tagsággal, amihez a célul kitűzött ötvenezer helyett eddig csak 33 ezren csatlakoztak. Magyar Péter még tavaly júniusban hirdette meg a forradalminak titulált programot, amihez a jelenlegi számok szerint legfeljebb a legelkötelezettebb tiszás hívek csatlakozhattak. 

Ugyanez a helyzet a Tisza Világ applikációval is, ahonnan az adatbotrány is kiindult. 

Magyar Péter a botrány kirobbanásáig fennhangon hirdette, hogy több százezren regisztráltak az applikációban. Azonban Szarvas Szilveszter, a Megafon Központ főszerkesztője a közösségi oldalán azt írta, hogy az applikációt letöltő valós profilok száma csak lassan éri el az 50 ezret – viszont a második és harmadik profilokkal ezt a számot 250 ezer körülire duzzasztották.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Makovics Kornél)

 

