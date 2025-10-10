Bohózatba fulladt Magyar Péter jelöltállítása, csúnyán átverhette a saját híveit is

Fél év van hátra a jövő évi országgyűlési választásokig, azonban a Tisza Párt jelöltjeiről továbbra sem lehet tudni semmit. A hangzatos mondatok és nagy ígéretek ellenére hosszú távú probléma Magyar Péter pártjánál, hogy képtelenek épkézláb embereket csatasorba állítani. Emlékezetes, hogy a Tisza-vezér már tavaly májusban, alig néhány hónappal a politikai színre lépése után azt hangoztatta, hogy özönlenek hozzájuk a potenciális képviselőjelöltek, és egyetlen nap alatt képesek lennének mind a 106 egyéni körzetben jelöltet állítani.

Elakadt Magyar Péter jelöltállítási projektje (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Idén, az év elején pedig már előre hozott választásokat követelt Magyar Péter, amit később többször is megismételt. Ezért a Tisza-vezér kinyilvánította, hogy kampányüzemmódra állnak át, hogy minden tárgyi és személyi feltétel összeálljon a választásokra. Ám Magyar Péter saját magát buktatta le azzal, hogy képviselőjelölti castingot hirdetett, így bebizonyosodott, hogy sem tavaly tavasszal, sem idén, az év elején nem állt készen a Tisza Párt arra, hogy elinduljon a választáson.

Ez a helyzet mostanra sem változott, hiszen elmaradt a szeptember 30-ra tervezett bejelentés, hogy kikkel tervez a választáson indulni Magyar Péter.

A pártvezér a júliusi, Nagykanizsán tartott kongresszuson jelentette be, hogy a 106 egyéni jelöltet november végén mutatják be, azt viszont megelőzi majd egy többfordulós előválasztás. Az eredeti tervek szerint az előválasztás jelöltjeit ismertették volna szeptember végén, amit végül mondvacsinált indokkal novemberre halasztottak.

Fontos megjegyezni, hogy Magyar Péter gyakorlatilag egy többrészes show-műsort csinált a jelöltállításból, ugyanis már a tavaly október 23-i beszédében egyszer bejelentette, hogy megkezdi az országgyűlési képviselőjelöltek toborzását a 2026-os parlamenti választásokra. Jelentkezni a Tisza Párt honlapján lehetett tavaly november 20-ig. A Tisza vezére néhány hete a közösségi oldalán ismét hangzatos bejelentést tett, amely szerint nyílt pályázatot hirdetnek az országgyűlési képviselőjelölti helyekre.

Ironikus módon eddig egyetlen egyéni képviselőjelölt neve ismert, mégpedig Magyar Péteré, aki Budapest 3-as számú választókörzetében méreti meg magát. Azonban aligha meglepő, hogy a Tisza vezére egyenlőbb az egyenlők között, ugyanis neki nem kell részt vennie a párt előválasztásán, hogy jelölt lehessen.