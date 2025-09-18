Magyar PéterTisza Pártelőválasztás

Kész átverés show lett Magyar Péter képviselőjelölti castingjából

Csúnyán megvezette a híveit Magyar Péter, aki meghirdette, hogy jelentkezzenek a Tisza Párt képviselőjelöltjeinek. Ugyanis a hírek szerint már rég eldőlt, hogy a Tisza vezére kiket akar indítani az egyéni körzetekben. Ráadásul Magyar Péter tavaly ősszel már eljátszotta egyszer, hogy várja a hívei jelentkezését.

Máté Patrik
2025. 09. 18. 5:05
Kínos tévedés Pápán Fotó: Mirkó István Forrás: MI
Egyre nyilvánvalóbb a káderhiány a Tisza Pártnál, aminek a legújabb bizonyítéka, hogy Magyar Péter szinte már könyörög a jelöltekért. A Tisza vezére a közösségi oldalán jelentette be, hogy nyílt pályázatot hirdetnek az országgyűlési képviselőjelölti helyekre. Még júliusban a Tisza Párt nagykanizsai kongresszusán jelentette be Magyar Péter, hogy a 106 egyéni jelöltet november végén jelentik be, ezt megelőzi majd egy többfordulós előválasztás. 

Magyar Péter egyre nagyobb bajban van (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Azonban a Tisza Párt már tavaly ősszel is meghirdetett egy castingot a képviselőjelölti helyekre. Magyar Péter az október 23-i beszédében jelentette be, hogy megkezdi az országgyűlési képviselőjelöltek toborzását a 2026-os parlamenti választásokra. Jelentkezni a Tisza Párt honlapján lehetett tavaly november 20-ig.

Év elején pedig már előrehozott választást követelt Magyar Péter, aki azt akarta, hogy április második felében legyen a voksolás. Ezért a Tisza-vezér kinyilvánította, hogy kampányüzemmódra állnak át, hogy minden tárgyi és személyi feltétel összeálljon a választásokra. 

Egy 2024 tavaszán tartott fellépésén pedig azt állította Magyar Péter, hogy özönlenek hozzájuk a potenciális képviselőjelöltek, és egyetlen nap alatt képesek lennének mind a 106 egyéni körzetben jelöltet állítani. 

Tehát másfél év alatt sem sikerült Magyar Péternek összeszednie az egyéni jelöltjeit, ezért most kapkodva hirdetett egy újabb toborzást.

Most pedig azzal haknizik Magyar Péter, hogy szeptember 30-án jelentik be az övén kívül mind a 105 egyéni körzetben a jelölteket, egyelőre 315-öt, mert minden körzetben, minden választókerületben három embert neveznek meg.

 

Rég eldőlhetett Magyar Péter jelöltjeinek a sorsa

Ráadásul könnyen hoppon maradhatnak azok, akik jelentkeznek Magyar Péter felhívására, ugyanis a Budapest Info értesülései szerint nem lesz mindenhol igazi belső előválasztás a Tisza Pártban. Inkább egy irányított szavazás jön helyette, vagy Magyar Péter egyszerűen bejelenti a leegyeztetett neveket. 

Az oldal szerint Budapesten a 10-es országgyűlési választókörzetben Kulcsár Krisztián, a 9-esben, Csepelen és környékén Rost Andrea, a 4-esben Lukács Gábor lesz a Tisza jelöltje. Nagy Ervin dunaújvárosi pozíciója is biztos, ahogy Forsthoffer Ágnesé is, aki Veszprém vármegye 2-es körzetében lesz képviselőjelölt.

A Budapest Info szerint mind a 106 jelöltre Magyar Péter mond „áment”.

A Tisza vezére pedig már idén tavasszal kinyilvánította, hogy Budapest XII. kerületét magában foglaló körzetben fog elindulni a választáson. Így várhatóan ebben a körzetben nem tart előválasztást a Tisza Párt.

Ráadásul Magyar Péternek a régi baloldali pártokkal is meg kell küzdenie, ugyanis indulni fognak a jövő évi választáson. A Demokratikus Koalíció folyamatosan ismerteti a jelöltjeit, akiket október 5-én fog színpadra állítani. De a Jobbik is nyilvánvalóvá tette, hogy részt vesznek a voksoláson. Komjáthi Imre, az MSZP elnöke a napokban belengette, adott helyzetben a Tiszával és a DK-val is összefogna, de 71 választókerületben megtartaná saját jelöltjét, ennyi induló kell ugyanis a választáson való részvételhez. De a független színekben politizáló Hadházy Ákos is egyértelművé tette, hogy ismét el akar indulni a zuglói körzetben.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Mirkó István)

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

