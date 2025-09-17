Rendkívüli

Alakul a tiszás csapat – szélsőbaloldali politikus írja Magyar Péterék programját

Magyar Péter egy nyíltan szélsőbaloldali politikusra bízta a Tisza Párt fontos programelemeinek kidolgozását – ez derül ki abból a kedden megjelent interjúból, ami Jámbor Andrással készült. A Párbeszéd frakciójában ülő, de 2022-ben a neomarxista Szikra Mozgalom jelöltjeként parlamenti mandátumot szerzett politikus szerint a Tisza „balosabb politikai ajánlat”, mint a 2022-es ellenzéki összefogás volt. Azt is elárulta, hogy egyetért Tarr Zoltánnal a Tisza valódi terveinek eltitkolásában, miközben kiállt a többkulcsos szja mellett. Jámbor azért lehet hasznos a Tiszának, mert információnk szerint jó kapcsolatot ápol a Bajnai-féle datadatos világgal, emellett számottevő ismeretsége lehet a tengerentúlon.

Meghökkentő nyilatkozattal világította meg a Tisza Párt valódi terveit Jámbor András egy kedden megjelent interjúban. A Párbeszéd országgyűlési képviselője – aki már hónapokkal ezelőtt nyilvánosan bejelentette, hogy nem indul a jövő évi választáson, inkább Magyar Péteréket támogatja – ezúttal arról beszélt a Gemist nevű portálnak, hogy markáns baloldali kormányzásra készülnek a Tisza győzelme esetén.

Budapest, 2025. június 11. Jámbor András, a Párbeszéd frakcióvezető-helyettese felszólal a bizottsági jelentések és összegző módosító javaslatok vitáján az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. június 10-én. MTI/Kovács Attila
Jámbor András Magyar Péter mellett (Fotó: MTI/Kovács Attila)

Jámbor egyenesen úgy fogalmazott, hogy „a 2022-es ellenzéki összefogásénál a mostani egy balosabb politikai ajánlat.” A józsefvárosi politikus véleménye annak fényében különösen figyelemre méltó, hogy ő maga a nyíltan szélsőbaloldali Szikra Mozgalom vezetője és a marxista ideológia alapvetéseit hirdető, külföldi pénzekkel kitömött Mérce alapítója. A véleménye ebben a kérdéskörben tehát mindenképpen autentikusnak tekinthető.

De nézzük, milyen részéleteket árult el Jámbor András a Tisza Párt programjáról!

– A választásig hátralévő hónapokban – és persze utána is, noha az, hogy utána mi történik, minden szempontból egy másik falat lesz – az az én feladatom, hogy egyrészt le legyen váltva a rendszer, másrészt, hogy a balosabb, a társadalmi igazságosságot szolgáló programelemeket – végrehajtások államosítása, bérlakások építése, az egészségügyről és az oktatásról szóló beszéd állami szinten tartása, azaz hogy az ne a magánosítás felé forduljon – a felszínen tartsam. Mindezt annak érdekében, hogy miközben mozgósítok a rendszer leváltása érdekében, egyben tudatosítsam: nagy küzdelem lesz, hogy mi az, ami utána egy néppárti kormányzás során meg is valósul – fejtette ki a baloldali politikus.

Ezt követően szóba került a Tisza Párt talán eddigi legnagyobb botránya, az adóemelési terveikkel, illetve azok szándékos eltitkolásával kapcsolatos elszólások. 

– Amikor Tarr Zoltán Etyeken azt mondta, hogy a kampányban bizonyos dolgokról nem lehet beszélni, abban neki tökre igaza van, és ezt pont a Fidesz bizonyítja be – ahelyett, hogy megvitatnánk a többkulcsos adó jogosságát, egy hazugságcunamit indítanak be. Az ország ügyeit így megbeszélni nem lehet, ez alól az egész országnak fel kell szabadulnia – hangsúlyozta Jámbor.

Ezzel a kijelentésével egyrészt megerősítette, hogy Magyar Péterék tudatosan megtévesztik a választókat a valós programjuk elhallgatásával, másrészt kiállt a többkulcsos személyi jövedelemadó bevezetése mellett. Ez utóbbi mindig is alapvetése volt a baloldali kormányok adópolitikájának.

 

Jámbor András tehát gőzerővel dolgozik a Tisza Párt programjának baloldali elemein, miközben néppárti kormányzást emlegetett, ami illeszkedik az utóbbi évtizedben erősen balra forduló Európai Néppárt irányvonalához. Ez is azt jelzi előre, hogy Magyar Péterék, ha kormányzati pozícióba kerülnek, a brüsszeli globalista politika megvalósítására készülnek Magyarországon.

Arra a kérdésre pedig, hogy a látszólag teljesen érdektelen Jámbornak miért oszthat lapot a Tisza, egy korábbi cikkünkben adtunk választ. Megírtuk: a jelenlegi országgyűlési képviselő körei jó kapcsolatot ápolnak az egykori baloldali kormányfő, Bajnai Gordon nevével fémjelzett datadatos világgal. Azzal a DatAdattal – és leágazásaival, utódjával –, amely a baloldal 2022-es hazai kampányát intézte jórészt amerikai pénzből. Beszámoltunk arról is, hogy ugyanez a csoportosulás brüsszeli bejegyzéssel is létrehozott egy ütőképesnek tűnő, a digitális kampányolásban nagy tapasztalattal rendelkező szervezetet, ami a választások idején adott esetben nagy szerepet vállalhat. Jámbor tehát ezt kört csatornázhatja be Magyarékhoz. Nem mellesleg – legalábbis Schiffer András utalása szerint – Jámbornak jó kapcsolatai vannak a tengerentúlon, olyannyira, hogy a demokrata kormányzat idején még pénzt is láthatott onnan.


