Alakul a tiszás csapat – szélsőbaloldali politikus írja Magyar Péterék programját

Meghökkentő nyilatkozattal világította meg a Tisza Párt valódi terveit Jámbor András egy kedden megjelent interjúban. A Párbeszéd országgyűlési képviselője – aki már hónapokkal ezelőtt nyilvánosan bejelentette, hogy nem indul a jövő évi választáson, inkább Magyar Péteréket támogatja – ezúttal arról beszélt a Gemist nevű portálnak, hogy markáns baloldali kormányzásra készülnek a Tisza győzelme esetén.

Jámbor András Magyar Péter mellett (Fotó: MTI/Kovács Attila)

Jámbor egyenesen úgy fogalmazott, hogy „a 2022-es ellenzéki összefogásénál a mostani egy balosabb politikai ajánlat.” A józsefvárosi politikus véleménye annak fényében különösen figyelemre méltó, hogy ő maga a nyíltan szélsőbaloldali Szikra Mozgalom vezetője és a marxista ideológia alapvetéseit hirdető, külföldi pénzekkel kitömött Mérce alapítója. A véleménye ebben a kérdéskörben tehát mindenképpen autentikusnak tekinthető.

De nézzük, milyen részéleteket árult el Jámbor András a Tisza Párt programjáról!

– A választásig hátralévő hónapokban – és persze utána is, noha az, hogy utána mi történik, minden szempontból egy másik falat lesz – az az én feladatom, hogy egyrészt le legyen váltva a rendszer, másrészt, hogy a balosabb, a társadalmi igazságosságot szolgáló programelemeket – végrehajtások államosítása, bérlakások építése, az egészségügyről és az oktatásról szóló beszéd állami szinten tartása, azaz hogy az ne a magánosítás felé forduljon – a felszínen tartsam. Mindezt annak érdekében, hogy miközben mozgósítok a rendszer leváltása érdekében, egyben tudatosítsam: nagy küzdelem lesz, hogy mi az, ami utána egy néppárti kormányzás során meg is valósul – fejtette ki a baloldali politikus.

Ezt követően szóba került a Tisza Párt talán eddigi legnagyobb botránya, az adóemelési terveikkel, illetve azok szándékos eltitkolásával kapcsolatos elszólások.

– Amikor Tarr Zoltán Etyeken azt mondta, hogy a kampányban bizonyos dolgokról nem lehet beszélni, abban neki tökre igaza van, és ezt pont a Fidesz bizonyítja be – ahelyett, hogy megvitatnánk a többkulcsos adó jogosságát, egy hazugságcunamit indítanak be. Az ország ügyeit így megbeszélni nem lehet, ez alól az egész országnak fel kell szabadulnia – hangsúlyozta Jámbor.