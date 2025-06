Jámbor András visszalépése az újabb bizonyíték Bajnaiék és Magyar Péter kapcsolatára?

Június közepén bejelentést tett Jámbor András. A Párbeszéd országgyűlési frakciójában ülő parlamenti képviselő akkor azt közölte: nem indul a 2026-os választáson, saját megítélése szerint ugyanis így tehet a legtöbbet az Orbán-kormány leváltásáért. Jámbor a 24-nek nyilatkozva mindezt azzal egészítette ki, hogy be is állna Magyar Péterék kampányába. Arról beszélt: megkeresi a Tisza – jelenleg még ismeretlen – jelöltjét, és ő majd eldönti, miben kéri az országgyűlési képviselő segítségét.

Magyar Péter Forrás: Képernyőfotó

Jámbor bejelentése saját korábbi nyilatkozatai alapján mindenképpen meglepő. A baloldali Mérce nevű portál alapítója és a Szikra Mozgalom emblematikus figurája novemberben még arról beszélt, hogy biztosan indul 2026-ban, a választók ugyanis nem azzal bízták meg, hogy önként levonuljon. Idén március 29-én pedig egyenesen kampányindítót tartott, ahol arról beszélt, hogy a következő 379 napban körbejárja a választókerületet, Józsefváros és Ferencváros érintett részein mindenhova bekopogtat és helyi programot készít az ottaniaknak. Ehhez képest 80 nap elteltével bejelentette, el sem indul.

Jámbortól a DatAdaton át a Tisza-listáig

Érdemes ugyanakkor felidézni egy március 27-én megjelent Magyar Nemzet-cikket. Terjedelmes írásunkban a Brüsszelben bejegyzett European Center for Digital Action (ECDA) nevű szervezetet mutattuk be. Kitérőként érdemes megemlíteni: az ECDA idehaza még ismeretlen, de minden feltétel adott ahhoz, hogy 2022-höz hasonlóan a következő országgyűlési választások idején ezzel a szervezettel próbálják meg befolyásolni a szavazás eredményét, így azt, ki lesz Magyarország következő miniszterelnöke. Az ECDA ugyanis jártas a digitális kampányolásban és az adománygyűjtésben, a baloldali politikai mozgalmakat támogatja, munkatársai között számos Soros-világ közeli figura található meg, társalapítója pedig az a Ficsor Ádám, aki Bajnai Gordon volt baloldali kormányfő bizalmasa és a DatAdat nevű cégcsoport fontos alakja. A DatAdatról elég annyi, hogy ez a vállalat intézte 2022-ben a baloldal kampányának legfontosabb részeit és ide került az Amerikából útnak indított több milliárd forintnyi dollár jelentős része. Hogy miként, arról a Magyar Nemzet nemzetközi politikai korrupciót feltáró dokumentumfilmje részleteiben is beszámol.

Jámbor és a Szikra

Márciusi cikkünkben szerepelt mellékszálként Jámbor András ügye. Mint megírtuk: a Tisza Párt belső életét jól ismerő forrásunk szerint Jámbor aktívan igyekszik keresni a kapcsolatot Magyar Péterrel. A szélsőbaloldali politikus Magyarhoz dörgölőzésében mindenképpen van ráció – folytattuk akkor –, és logikus lenne, ha Jámbor ezúttal Magyar Péter hátára felkapaszkodva igyekezne pozíciót szerezni a következő ciklusra. Kérdés persze, miért érné meg Jámbor a Tiszának. Úgy tudjuk – állt korábbi cikkünkben –, leginkább egy magyarázat jöhet szóba: Jámbor András a datadatos körhöz fűződő kapcsolatát teheti alku tárgyává, amivel komoly segítségére lehetne a Tisza Pártnak az online kampányolás területén. Jámbor mozgalma, a Szikra ugyanis információnk szerint jó viszonyban van a datadatos körrel.

Ezzel vissza is kanyarodtunk a lényeghez: Magyar digitális kampányban erős szeretne lenni, erre utal a Tisza-lista körüli botrányos adatszivárgás ügye is. A digitális kampányolásban kiváló partner is lehet Bajnai-köre, a ma már Estratos néven futó régi datadatos cég vagy éppen az új brüsszeli szervezet, az ECDA.

Amerikából kapott pénzt Jámbor?

Jámbor visszalépése az elmúlt napokban beszédtémát szolgáltatott a nyilvánosságban, a különféle megszólalások közül Schiffer Andrásét érdemes idézni. Az ügyvéd korábban együtt politizált Jámborral az LMP-ben, és a napokban az Öt egyik műsorában beszélt a helyzetről. Úgy fogalmazott: kifejezetten kedvelte Jámbort, de soha nem tartotta különösebben nagy formátumú politikai tehetségnek. Majd azt is megemlítette, hogy miután Jámbor András 2022-ben mandátumot szerzett, első útja Amerikába vezetett. – Olyan az ükapámmal, aki egyébként a Szociáldemokrata Párt alapítója tagja volt, soha nem történt, hogy az imperialisták pénzén szervezett volna pártot. Az egy furcsa baloldali józsefvárosi képviselő, akinek még meg se száradt a tinta a mandátumán, és előbb megy ki Washingtonba, mint a Diószegi Sámuel utcába. Merthogy ez történt Jámbor Andrással 2022 nyarán. Ennyit erről – fogalmazott Schiffer.

Borítókép: Jámbor András (Fotó: Mirkó István)