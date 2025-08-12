Könnyű testi sértéssel elkövetett kapcsolati erőszak bűntett megalapozott gyanúja miatt folyik eljárás a Tapolcai Rendőrkapitányságon egy 39 éves helyi lakossal szemben – adta hírül a rendőrségi portál.
Szétszabdalta a székeket, aztán megindult a felesége irányába a bozótvágóval a tapolcai férfi
A gyermekeivel próbált menekülni a nő.
Kifejtik, augusztus 10-én éjszaka, szóváltást követően a férfi egy bozótvágó késsel fenyegette meg feleségét, és ennek nyomatékot adva több széket is összevágott. Ezután a nő beült az autóba a gyermekeivel, és megpróbált elmenekülni. Erre a férfi dühében betörte az autó hátsó szélvédőjét, többször megütötte a feleségét, miközben a késsel szúró mozdulatokat tett felé.
A rendőrök a helyszínen elfogták a férfit, majd előállították. A nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki, és kezdeményezték letartóztatását.
