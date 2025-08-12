Rendkívüli

A Patrióta Extrában mondja el Orbán Viktor, hogy miként érhet véget a háború

Gyermekhalál Borsodban: a helyszínen meghalt a kislány

Gyászba borult a város.

Magyar Nemzet
2025. 08. 12.
rendőrautó a gázolás helyszínén Fotó: Vajda János Forrás: Boon
Nem sok jót sejtett a Boon újságírója, amikor a Budai Nagy Antal utcán Sátoraljaújhelyen fekete sátrat látott. Utóbb kiderült, a helyszínen halálra gázoltak egy gyermeket, a rendőrök éppen a helyszíni szemlét végezték.

Megtudták azt is, hogy az áldozat egy kilencéves kislány volt. Információik szerint a kislány éppen biciklizett, és egy autó kanyarodás közben sodorta el a gyermeket. A lány a helyszínen meghalt.

Helyszíni fotókat és az eset részleteit a Boon cikkében olvashatja. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu
