Nem sok jót sejtett a Boon újságírója, amikor a Budai Nagy Antal utcán Sátoraljaújhelyen fekete sátrat látott. Utóbb kiderült, a helyszínen halálra gázoltak egy gyermeket, a rendőrök éppen a helyszíni szemlét végezték.
Gyermekhalál Borsodban: a helyszínen meghalt a kislány
Gyászba borult a város.
Megtudták azt is, hogy az áldozat egy kilencéves kislány volt. Információik szerint a kislány éppen biciklizett, és egy autó kanyarodás közben sodorta el a gyermeket. A lány a helyszínen meghalt.
