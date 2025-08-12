Ma este ön is a csúcs közelébe kerülhet, különösebb erőfeszítés sem kell hozzá

Óránként akár 50–100 meteort is láthatnak a szemfülesek, a csúcspontot ugyanis szerda hajnalra jósolják a hozzáértők. A csillagászok szerint a Perseidák leglátványosabb időszaka várhatóan ma éjféltől hajnal 4 óráig lesz megfigyelhető. Aki szeretne a meteorokban gyönyörködni, éjfél után szegezze az északkeleti égboltra a tekintetét. A portál hozzáfűzi, a Hortobágyi Nemzeti Park, a Bükk-hegység vagy a Balaton-felvidék kiváló választás lehet a csillaglesésre.