Káprázatos látvány tárul majd a szemünk elé a Perseidák meteorrajnak köszönhetően, amelyhez nem kell más, csak egy sötét, fényszennyezéstől mentes hely, ugyanis a meteorhullás szabad szemmel is jól látható lesz – írja a Köpönyeg.
Ma este ön is a csúcs közelébe kerülhet, különösebb erőfeszítés sem kell hozzá
Csak egy jó hely.
Óránként akár 50–100 meteort is láthatnak a szemfülesek, a csúcspontot ugyanis szerda hajnalra jósolják a hozzáértők. A csillagászok szerint a Perseidák leglátványosabb időszaka várhatóan ma éjféltől hajnal 4 óráig lesz megfigyelhető. Aki szeretne a meteorokban gyönyörködni, éjfél után szegezze az északkeleti égboltra a tekintetét. A portál hozzáfűzi, a Hortobágyi Nemzeti Park, a Bükk-hegység vagy a Balaton-felvidék kiváló választás lehet a csillaglesésre.
További tippeket az esti kukkoláshoz ide kattintva, a Köpönyeg cikkében talál.
