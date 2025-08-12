Bükk-hegységmeteorrajlátványmeteorokbanéjfélcsúcscsillagász

Ma este ön is a csúcs közelébe kerülhet, különösebb erőfeszítés sem kell hozzá

Csak egy jó hely.

illusztráció Fotó: Komka Péter Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Káprázatos látvány tárul majd a szemünk elé a Perseidák meteorrajnak köszönhetően, amelyhez nem kell más, csak egy sötét, fényszennyezéstől mentes hely, ugyanis a meteorhullás szabad szemmel is jól látható lesz – írja a Köpönyeg. 

Óránként akár 50–100 meteort is láthatnak a szemfülesek, a csúcspontot ugyanis szerda hajnalra jósolják a hozzáértők. A csillagászok szerint a Perseidák leglátványosabb időszaka várhatóan ma éjféltől hajnal 4 óráig lesz megfigyelhető. Aki szeretne a meteorokban gyönyörködni, éjfél után szegezze az északkeleti égboltra a tekintetét. A portál hozzáfűzi, a Hortobágyi Nemzeti Park, a Bükk-hegység vagy a Balaton-felvidék kiváló választás lehet a csillaglesésre. 

További tippeket az esti kukkoláshoz ide kattintva, a Köpönyeg cikkében talál. 

 

Hegyi Zoltán
idezojelekEurópai Unió

Hadijelentés a migrációs frontról

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Az illegális migrációt illetően akadnak már biztató jelek Nyugat-Európában.

