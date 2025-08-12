Fröccsteraszok, grillezgetés, lovastáborok – gyanús üzemekre bukkant a Nébih

Többek között 32 hazai üzemben vizsgálták a grillezésre szánt előkészített húsok és húskészítmények előállítási folyamatát. Az ellenőrzött termékek között hőkezelésre szánt grillkolbászok, pácolt húsok és sütőkolbászok szerepeltek. Az ellenőrzéseken a felügyelők az általános higiéniai feltételeken túl külön figyelmet fordítottak az alapanyagok és késztermékek tárolására, a nyomonkövethetőségre, az allergének kezelésére, a jelölések megfelelőségére, valamint a vállalkozói önellenőrzések teljesülésére és a termelési dokumentáció meglétére.

A vállalkozások többsége megfelelt a jogszabályi követelményeknek, de néhány létesítmény esetében előfordultak kisebb, rövid határidővel orvosolható hiányosságok. Egy kereskedőnél engedély nélküli előkészített hústermék-előállítás miatt kellett intézkedni, míg egy másik létesítményben