Teljesen leállt Nyugat-Európa legnagyobb atomerőműve, döbbenetes az oka

„Ezek a leállások a szivattyútelepek szűrődobjaiban, a létesítmények nem nukleáris részében található medúzák tömeges és előre nem látható jelenlétének következményei” – hangsúlyozta az üzemeltető.

A gravelines-i erőmű így ideiglenesen teljesen leállt, mivel a másik két egység jelenleg karbantartási munkák miatt nem működik.

Az EdF tájékoztatása szerint szerint három blokk automatikusan leállt vasárnap este 11 óra és éjfél között, „a biztonsági és védelmi előírásoknak megfelelően”, egy másik egység pedig hétfőn reggel 6 óra 20 perckor szintén automatikusan leállt.