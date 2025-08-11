Gázcsövet rongált meg egy kisteherautó Szegeden hétfő délután – közölte a katasztrófavédelem a honlapján.
Akkora baleset volt Szegeden, hogy most szabadon ömlik a gáz bele a világba
Kiürítik az érintett épületeket.
Nekiment egy kisteherautó egy furgonnak és egy személykocsinak Szegeden, a Dorozsmai úton. A kisteherautó kidöntött egy gázcsövet, amelyből szabadba áramlik a gáz. A kisteherautó sofőrjét a kisteleki hivatásos tűzoltók emelték ki járművéből. A szegedi hivatásos tűzoltók százméteres védőzónát jelöltek ki, és megkezdték az érintett épületek kiürítését.
Menczer Tamás a lekváros kenyérből lett budai lakásról kérdezte Magyar Pétert
Akinek ez nem jön össze, annak viszont jó lehetőség a fix 3 százalékos Otthon start program.
Itt vannak az új adatok: hiába ágál az ellenzék, a magyarok a saját lakást választják
Egy reprezentatív felmérés szerint a többség egyetért a kormány célkitűzéseivel.
Külföldi megbízás külföldi pénzből: közvélemény-kutatókat vizsgált a Szuverenitásvédelmi Hivatal
21 Kutatóközpont, IDEA Intézet, Publicus és Republikon: a Szuverenitásvédelmi Hivatal vizsgálata szerint e közvélemény-kutatók külföldről kapnak pénzt, és a globális politikai nyomásgyakorló hálózat részei.
Rosszul lett egy nő a hőségtől a Borároson
Mentők érkeztek a helyszínre.
