Akkora baleset volt Szegeden, hogy most szabadon ömlik a gáz bele a világba

Nekiment egy kisteherautó egy furgonnak és egy személykocsinak Szegeden, a Dorozsmai úton. A kisteherautó kidöntött egy gázcsövet, amelyből szabadba áramlik a gáz. A kisteherautó sofőrjét a kisteleki hivatásos tűzoltók emelték ki járművéből. A szegedi hivatásos tűzoltók százméteres védőzónát jelöltek ki, és megkezdték az érintett épületek kiürítését.