Tízéves gyermeket vittek kórházba a mentők, miután karambol történt a megyei jogú város határában

Egy furgon és egy személykocsi karambolozott Székesfehérvár határában – írja a Feol. A baleset hétfő délelőtt történt a 7-es főút 61-es kilométerénél, a lap értesülései szerint egy tíz év körüli gyermeket szállítottak kórházba a mentők.
A katasztrófavédelem tájékoztatása alapján mindkét járműben két ember utazott. Az Országos Mentőszolgálat azt közölte, hogy a helyszínről két férfit, egy tíz év körüli gyermeket és egy fiatal fiút könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba. Az eset további részleteiről a Feol cikkében olvashat.
Székesfehérvár környékén egyébként elég mozgalmas a hétfő. Dinnyésnél vonat gázolt el egy embert, járatkimaradásokkal és késésekkel kell számolnia annak, aki ma vonattal szeretne eljutni a Balatonra.
További Belföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Így írnak ők – címmel új rovattal bővül a Magyar Nemzet Online
Az elképzelés valójában nem új, az mno.hu-n már 2005 körül működött hasonló felület.
Menczer Tamás a lekváros kenyérből lett budai lakásról kérdezte Magyar Pétert
Akinek ez nem jön össze, annak viszont jó lehetőség a fix 3 százalékos Otthon start program.
Akkora baleset volt Szegeden, hogy most szabadon ömlik a gáz bele a világba
Kiürítik az érintett épületeket.
Itt vannak az új adatok: hiába ágál az ellenzék, a magyarok a saját lakást választják
Egy reprezentatív felmérés szerint a többség egyetért a kormány célkitűzéseivel.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Így írnak ők – címmel új rovattal bővül a Magyar Nemzet Online
Az elképzelés valójában nem új, az mno.hu-n már 2005 körül működött hasonló felület.
Menczer Tamás a lekváros kenyérből lett budai lakásról kérdezte Magyar Pétert
Akinek ez nem jön össze, annak viszont jó lehetőség a fix 3 százalékos Otthon start program.
Akkora baleset volt Szegeden, hogy most szabadon ömlik a gáz bele a világba
Kiürítik az érintett épületeket.
Itt vannak az új adatok: hiába ágál az ellenzék, a magyarok a saját lakást választják
Egy reprezentatív felmérés szerint a többség egyetért a kormány célkitűzéseivel.