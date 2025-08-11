vonatbalesetkarambolfőútkórházgyermek

Tízéves gyermeket vittek kórházba a mentők, miután karambol történt a megyei jogú város határában

Nem éppen balesetmentes a hétfő.

Magyar Nemzet
Forrás: Feol 2025. 08. 11. 15:20
illusztráció (Fotó: Pixabay)
Egy furgon és egy személykocsi karambolozott Székesfehérvár határában – írja a Feol. A baleset hétfő délelőtt történt a 7-es főút 61-es kilométerénél, a lap értesülései szerint egy tíz év körüli gyermeket szállítottak kórházba a mentők. 

A katasztrófavédelem tájékoztatása alapján mindkét járműben két ember utazott. Az Országos Mentőszolgálat azt közölte, hogy a helyszínről két férfit, egy tíz év körüli gyermeket és egy fiatal fiút könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba. Az eset további részleteiről a Feol cikkében olvashat. 

Székesfehérvár környékén egyébként elég mozgalmas a hétfő. Dinnyésnél vonat gázolt el egy embert, járatkimaradásokkal és késésekkel kell számolnia annak, aki ma vonattal szeretne eljutni a Balatonra.

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

