Tízéves gyermeket vittek kórházba a mentők, miután karambol történt a megyei jogú város határában

A katasztrófavédelem tájékoztatása alapján mindkét járműben két ember utazott. Az Országos Mentőszolgálat azt közölte, hogy a helyszínről két férfit, egy tíz év körüli gyermeket és egy fiatal fiút könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba. Az eset további részleteiről a Feol cikkében olvashat.

Székesfehérvár környékén egyébként elég mozgalmas a hétfő. Dinnyésnél vonat gázolt el egy embert, járatkimaradásokkal és késésekkel kell számolnia annak, aki ma vonattal szeretne eljutni a Balatonra.