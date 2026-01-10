Rába Tímea is kiáll az édesanyák szja-mentessége mellett

Az édesanyák szja-mentessége és a családbarát intézkedések olyan döntések, melyek a munkát, a gyermekvállalást megbecsülik! Ez hosszú távon mindannyiunk közös érdeke! – jelentette ki Rába Tímea, Tóbiás József volt MSZP-elnök felesége a közösségi oldalán.

Rába Tímea Fotó: MW

Rába Tímea egy történettel szemléltette, mit is jelent az édesanyák szja-mentessége. Elmondása szerint az egyik barátnője három hónappal ezelőtt felhívta őt, és elmondta, mennyire irigyli őt, hogy szja-mentes lett, mivel három gyermek édesanyja. Most ugyanez a barátnője boldogan hívta fel, mivel január elsejétől ő is szja-mentes lett, két gyermek édesanyjaként.

Ez az igazi biztonság, ez a hétköznapok biztonsága, a családok és az anyák megbecsülése, mert a tettek számítanak, nem az ígéretek

– hangsúlyozta Rába Tímea.