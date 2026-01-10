nyíregyházi járásbíróságbűntettellenőrzés

Közúti ellenőrzés során bukott le a nyíregyházi díler, a házkutatás során rengeteg kokain került elő

Kábítószer-kereskedelem bűntette miatt egy hónapra letartóztatta a Nyíregyházi Járásbíróság azt a férfit, akinél egy közúti ellenőrzés során több mint két kilogramm zöld növényi származékot, otthonában pedig jelentős mennyiségű kokaint találtak a rendőrök.

Magyar Nemzet
2026. 01. 10. 14:11
Illusztráció Fotó: Faizal Ramli Forrás: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kábítószer-kereskedelem bűntette miatt letartóztatott a Nyíregyházi Járásbíróság egy férfit, aki több embernek adott el drogot a nyírségi vármegyeszékhelyen – közölte a Nyíregyházi Törvényszék szombaton az MTI-vel.

A gyanúsítottnál közúti ellenőrzés során találtak több mint két kilogramm zöld növényi származékot, a házkutatás során pedig a lakásában további 125,3 gramm kokaint foglalt le a rendőrség 

– írták.

A férfi büntetett előéletű, vele szemben súlyos testi sértés bűntette miatt 2021-ben végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés büntetést szabott ki a bíróság. Mivel feltételezhető, hogy szabadlábra helyezése esetén a férfi újabb, szabadságvesztéssel büntetendő cselekményt követne el, a járásbíróság egy hónapra elrendelte a letartóztatását – ismertette a törvényszék.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekeurópai unió

A nyugati kettős mérce iskolapéldája

Sümeghi Lóránt avatarja

A baloldali médiában a putyinozás száznyolcvan fokos fordulattal átcsapott fröcsögő amerikázássá.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.