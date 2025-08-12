Ököllel ütötte az idős somogyi férfi a buszsofőrt, és tizenhat másik ember életét tette kockára

A támadás miatt a sofőr nem tudta teljesen kontrollálni a buszt, és áttért az ellentétes irányú forgalmi sávba, miközben a vádlott ütéseivel szemben védekezett. Közben az egyik utas a sofőr segítségére sietett, és igyekezett a vádlottat a sértettől eltávolítani, aki eközben megállította a buszt.

A vádlott ekkor az autóbusz első ajtaját a testével kifeszítette, majd hazaindult, azonban a sofőr segítségére siető utas követni kezdte az idős férfit és róla felvételeket készített azért, hogy a kilétét a későbbi felelősségre vonás érdekében rögzítse. A vádlott erre indulatosan reagált, elővette a zsebkését és több kaszáló mozdulatot tett a fiatal férfi irányába, ezért felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt is felelnie kell.