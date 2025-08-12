Az idős férfi tavaly decemberben Kaposvárról a Siófok felé tartó menetrendszerinti autóbusszal indult otthonába, azonban nem vette észre, hogy „gyorsjáratra” szállt fel, ami a falujában nem áll meg. Amikor a vádlott ezt észrevette, hangosan szidni kezdte a buszvezetőt, majd a vezetőfülke mellé érve a bal kezével ököllel legalább kétszer arcon ütötte.
Ököllel ütötte az idős somogyi férfi a buszsofőrt, és tizenhat másik ember életét tette kockára
A Kaposvári Járási Ügyészség közlekedés biztonsága elleni bűntett, közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat azzal a hetvenes éveiben járó férfival szemben, aki, miután rossz autóbuszra szállt fel, ökölütéssel kényszerítette megállásra járat vezetőjét.
A támadás miatt a sofőr nem tudta teljesen kontrollálni a buszt, és áttért az ellentétes irányú forgalmi sávba, miközben a vádlott ütéseivel szemben védekezett. Közben az egyik utas a sofőr segítségére sietett, és igyekezett a vádlottat a sértettől eltávolítani, aki eközben megállította a buszt.
A vádlott ekkor az autóbusz első ajtaját a testével kifeszítette, majd hazaindult, azonban a sofőr segítségére siető utas követni kezdte az idős férfit és róla felvételeket készített azért, hogy a kilétét a későbbi felelősségre vonás érdekében rögzítse. A vádlott erre indulatosan reagált, elővette a zsebkését és több kaszáló mozdulatot tett a fiatal férfi irányába, ezért felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt is felelnie kell.
A vádlott a sofőrnek könnyű sérülést okozott, emellett a járaton tartózkodó 16 utas életét, illetőleg testi épségét is veszélynek tette ki.
Az ügyészség a Kaposvári Járásbíróságra benyújtott vádiratában az idős férfival szemben felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására, valamint pártfogó felügyelet elrendelésére tett indítványt.
