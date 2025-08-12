Rendkívüli

A Patrióta Extrában mondja el Orbán Viktor, hogy miként érhet véget a háború

Mező GáborFenyő JánoskönyvinterjúGyárfásTamás

A kilencvenes évek magyarországi maffiájáról írt könyvet a Századvég kutatási igazgatója

Mező Gábor a Leszámolás vadkeleten című kötetről beszél.

2025. 08. 12.
Gyárfás Tamás az ellene és társa ellen bűnsegédként, illetve felbujtóként elkövetett emberölés bűntette miatt indult per ítélethirdetésén a Fővárosi Ítélőtábla tárgyalótermében 2025. április 10-én. (Fotó: MTI/Balogh Zoltán) Fotó: MTI/Balogh Zoltán
Leszámolás vadkeleten címmel írt könyvet Mező Gábor, a Századvég kutatási igazgatója. A kötet a kilencvenes évek Magyarországáról szól, amikor nyílt leszámolások, robbantások zajlottak az utcákon, zűrös volt a privatizáció, zajlott az olajszőkítés, és mindeközben elképesztő karakterek emelkedtek fel, furcsa hátterű milliomosok, átmentett pártkáderek, Rejtő-regénybe illő szélhámosok és bűnözők jelentek meg. A szerző az Ellenpont.hu portálnak adott interjút. 

Mező Gábor Fotó: Árvay Károly

Mint az interjúból kiderül, a kötet alaposan körüljárja, hogy hogyan jutott el Fenyő János tehetséges fotós, későbbi médiacézár odáig, hogy hidegvérrel meggyilkolják. Arról is szó van benne, hogy miként jutott el a baloldali Nap TV vezetője, az úszószövetség elnöke, a magát sérthetetlennek képzelő Gyárfás Tamás odáig, hogy egy 20 évvel ezelőtti gyilkosság ügyében eljárás indul ellene, majd börtönbe kerül. A cikkből kiderül, hogy mindez úgy kapcsolódik egy olyan portálhoz, amely elsősorban a szembesítéssel foglalkozik, főleg Magyar Péter és köre szánalmas botrányaival, hazugságaival, hogy egyre-másra jönnek elő a kilencvenes évek többé-kevésbé elfeledett figurái, az MSZP–SZDSZ-kormányok kegyeltjei Magyar Pétert támogatni. Ilyen például Kéri László, az egykori Gyurcsány-tanácsadó, Bánó András, a kacskaringós múltú sportriporter és az Egyenleg-botrányból ismert tévés, aztán a megmosolyogtatóan elfogult káder, Bolgár György, meg persze Havas Henrik, Farkasházy Tivadar vagy éppen Juszt László.

Mező Gábor az interjúban elárulja, hogy szerinte a Fenyő-gyilkossággal  zárult le a kilencvenes évek vadkeleti időszaka, amikor nem lehetett nyugodtan besétálni egy szórakozóhelyre, amikor nyílt leszámolások zajlottak az utcákon, amikor a bűnözők gyakorlatilag nem is rejtőzködtek, szinte kérkedtek a hatalmukkal, az erejükkel.

A teljes interjút ide kattintva olvashatják el.

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Hegyi Zoltán
idezojelekEurópai Unió

Hadijelentés a migrációs frontról

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Az illegális migrációt illetően akadnak már biztató jelek Nyugat-Európában.

