Gyárfás-ügy: egy jogerős ítélet margójára

A koronatanú igen, Gyárfás nem vállalta a hazugságvizsgálatot

Kulcsfontosságúnak ítélte meg a bíróság Portik legközvetlenebb bizalmasának a vallomását is, aki elmondta, 1997 decemberében az akkor még mindig bujkáló Energol-vezér üzenetet küldött vele Gyárfásnak, hogy a „dolog hamarosan realizálódni fog”. Gyárfás a tanú szerint meg sem kérdezte, hogy egyáltalán miről van szó. Ez az ítélet szerint azért történt így, mert a volt médiavállalkozó pontosan tudta, milyen üzenetet kapott: hamarosan végezni fognak nagy ellenségével. Ez meg is történt, mert 1998 februárjában Portik bérgyilkosa, Jozef Rohác megölte Fenyőt. Hangsúlyozzuk, a koronatanú átment a hazugságvizsgálaton. Gyárfás viszont nem vállalta a poligráfot, a bíróság szerint pont azért, mert van takargatnivalója.

Az eltitkolt kapcsolat

Kérdés az is, hogy a 2000-es évek közepén Gyárfás miért nem jelezte senkinek, hogy egy bűnöző szorongatja, aki olyat akar kiszedni belőle, amit ő nem követett el, és akiről állítása szerint még nem tudta, hogy több gyilkosságnak is az elkövetője, hiszen addig csak gazdasági bűncselekményekhez kötötték a nyilvánosságban Portik nevét. Erről az ítéletben is szó esik, hogy Gyárfásnak voltak rendőrségi, ügyészi, és befolyásos politikai kapcsolatai is, tehát tudott volna védelmet kérni, mégsem tett semmit, titkolta kapcsolatát Portikkal. A bíróság szerint Gyárfás csak akkor beszélt a hatóságnak, amikor már lépéskényszerbe került. Jó példa erre, amikor 2005-ben csak azután tett tanúvallomást, hogy a rendőrség házkutatást tartott a Nap TV-nél. Vallomásában azonban csak Tasnádi Péterről beszélt, azt ugyanakkor eltitkolta, hogy ismeri Portikot.

Portik elismerte, hogy kivégeztette Fenyőt

Gyárfás azt is állította, hogy fogalma sincs, Portik Tamásnak köze van-e a Fenyő elleni merénylethez. Ezzel ellentétben Portik a Gyárfással folytatott beszélgetéseiben több alkalommal is egyértelműsítette, hogy a közvetlen megbízást ő adta Fenyő megölésére. Gyárfás azt is mindig hangsúlyozta, hogy a felvételeken egyszer sem hangzik el, hogy fizetett Portiknak. Ezt a bíróság sem állapította meg, az viszont kivehető a hanganyagokból, hogy a bűnöző Gyárfáson keresztül akart a politikai elit közelébe kerülni, és az úszószövetségi elnök kapcsolatrendszere miatt tett szívességet Gyárfás Tamásnak. Utóbbi állítja, ezt nem teljesítette, soha nem segített az Energol-vezérnek, de az tény, hogy Portik többször bepróbálkozott nála ezzel.

Nyomás alatt a nyelvészszakértők

Bizonyítékként tekinthetők a nyelvészszakértői csapat megállapításai is, feladatuk 17 kérdés megválaszolása volt, melynek során egymástól függetlenül arra a megállapításra jutottak, hogy a beszélgetéseket folytató Gyárfás és Portik nem ironizáltak, nyelvi manipuláció nem történt, titkos nyelv használatára vonatkozó példát azonban találtak, a kommunikáció alapján a két fél között történt valami szívességtevés.

A szakértőket olyan „vád” is érte, hogy az ügyészségnek dolgoznak, ezzel szemben az ügyészség ki akarta őket zárni a büntetőeljárásból, mivel megítélésük szerint nem volt szükség nyelvészszakértői véleményre. Az is tény, hogy Gyárfás nyelvészszakértője az eljárás alatt megpróbálta befolyásolni az egyik bíróság által kirendelt szakértőt, ami miatt Gyárfás szakértőjét ki is zárták az eljárásból. Ránki Sára, az egyik szakértő arról beszélt a Válasz Online-nak, hogy a bizonyítási szakasz során „ismeretlenek” próbáltak nyomást gyakorolni rájuk. Az ő esetében beszélt arról, hogy a hajnali órákban felcsengettek hozzá, továbbá magánszámról hívogatták és nem szóltak bele a telefonba. Gyárfás tagadta, hogy ehhez köze lenne.

Princz esetleges felbujtói szerepe

Gyárfásék a másodfokú eljárás során Fenyő másik ellensége, Princz Gábor, az egykori Postabank volt vezetője (akinek szintén lehetett indítéka megöletni Fenyőt) esetleges felbujtói szerepére nyújtottak be indítványt egy személy közjegyző előtt tett vallomására alapozva, de ezt a bíróság indoklás nélkül elutasította feltételezhetően azért, mert a Gyárfás ellen folytatott eljárásnak az volt a célja, hogy kiderítsék, ő maga valóban felbujtotta-e Portikot, nem pedig az, hogy rajta kívül más is adott-e erre megbízást. Hozzátesszük: volt már olyan a kriminalisztika történetében, hogy egy gyilkosságnak több megbízója volt.

Kérdés az is, Portik miért csak most, az ítélet után mondta el, hogy Princz fizetett neki, hogy Gyárfásra terelje a gyanút? Valóban az új, Gyárfásék által benyújtott vallomás után jutott ez eszébe? Korábban nem egyszer arról beszélt, hogy a rendőrség és Drobilich Gábor, korábbi bűntársa, mentora kérte erre, Princzet soha nem említette. Utóbbi már nem tud védekezni, ahogy Drobilich sem, egyikük sem él már. A bíróság pedig annak is utánajárt, hogy a rendőrségtől ilyen felkérés Portik irányába a hatóságtól nem történt, legalábbis írásos nyomát ennek nem találták.