Bige László fia lett a Tisza Párt egyik első számú szócsöve a Facebookon

A műtrágyagyáros Bige László a Tisza Párt egyik leggazdagabb támogatója. A milliárdos üzletember már az éve elején felfedte az ATV Egyenes beszéd című műsorában, hogy a Tiszával szimpatizál, de sajtóhírek szerint komoly összegekkel – legalább 100 millió forinttal – támogathatta is Magyar Péteréket.

Bige László (Fotó: MTI/Balázs Attila)

Az együttműködés a jelek szerint egyre szorosabbá válik. Az utóbbi időben a Tisza házi médiuma, a Kontroll honlapjának hírei között rendszeresen felbukkantak a Bigéék portfóliójába tartozó Genezis Partnerhálózat reklámjai. Néhány hónapja pedig a nagyvállalkozó egyik fia szintén teljes mellszélességgel beállt Magyar Péterék mögé, miközben távozott a családi cégbirodalom zászlóshajójának, a Nitrogénművek Zrt.-nek az igazgatóságából.

Üzletemberből aktivista

Bige Dávid nyár óta a Tisza szinte minden nagyobb rendezvényén ott van, s még egy Tisza-szigethez is csatlakozott. Gyakorlatilag Magyar Péterék aktivistájaként tevékenykedik. Ezt a képet erősíti Facebook-oldala is, ahol a Tisza mellett kampányol, miközben a kormány ellen hergeli a követőit.

A napi szinten megosztott tartalmak között szép számmal szerepelnek olyan balliberális portálok kormánykritikus anyagai, mint a Hvg, az Index vagy a már említett Kontroll. A közéleti történéseket Bige Dávid jellemzően a Tisza érdekei szerint igyekszik keretezni.

Például Magyar Péterék adatszivárgási botránya kapcsán a Tisza videóját osztotta meg, amelyben a pártelnök a Fideszre igyekezett hárítani a felelősséget azért, hogy a Tisza mobilapplikációjáról kétszázezer szimpatizáns adatai kerültek ki az internetre.

Magyar Pétert magasztalja

Egy másik helyen arról írt, hogy egyetért a Tisza terveivel a vagyonadó bevezetéséről: „A vagyonadót egy nagyon érdekes koncepciónak tartom. Még érdekesebbnek majd az adóalap megállapításának módját. De az ötlettel egyetértek”. Magyar Péterék október 23-i rendezvényéről – a beharangozótól kezdve a vonulás különböző helyszíneiig – közzétett mintegy fél tucat bejegyzése ugyancsak erős elfogultságáról árulkodik. Különösen az, amelyben Magyar Péter beszédét értékelte: „Nagyon ritkán teszek közé nyilvánosan véleményt a Tisza Párt konkrét vezető személyéről, mindazonáltal határozottan gondolom, hogy október 23-án tartott beszéde Magyar Péternek az eddigi legjobb beszéde volt minden szempontból”. Azért is figyelemre méltó a magasztalás, mert politikai oldaltól függetlenül számos elemző – köztük Nagy Attila Tibor, Tölgyessy Péter és Vona Gábor – kifejezetten gyengének nevezte Magyar beszédét. Ezek után nem meglepő, hogy Bige egyik bejegyzésében arról értekezett, hogy szerinte miért lenne jó, ha új miniszterelnöke lenne Magyarországnak.