Bige László fia lett a Tisza Párt egyik első számú szócsöve a Facebookon

Magyar Péterék szája íze szerint beszél a közéleti témákról, és hangzatos lózungokkal hergeli a kormány ellen az embereket – így foglalható össze a milliárdos műtrágyagyártó, Bige László fiának tevékenysége a Facebookon. Bige Dávid nyár óta gyakorlatilag a Tisza aktivistájaként tevékenykedik, a családi cég igazgatóságából is távozott. Mindezt azután, hogy a családfő, Bige László százmillió forintnál is nagyobb összeggel támogathatta Magyarékat. Bizonyosan nem a véletlen műve, hogy Bigéék egyre szorosabbra fűzik a viszonyukat a Tisza Párttal: az elmúlt években megszaporodtak a zavaros céges és más ügyeik, Magyar Péterék kormányra kerülésétől számukra kedvezőbb üzleti környezetet remélhetnek.

2025. 11. 17. 5:13
A műtrágyagyáros Bige László a Tisza Párt egyik leggazdagabb támogatója. A milliárdos üzletember már az éve elején felfedte az ATV Egyenes beszéd című műsorában, hogy a Tiszával szimpatizál, de sajtóhírek szerint komoly összegekkel – legalább 100 millió forinttal – támogathatta is Magyar Péteréket. 

Tisza Párt, Bige
Bige László (Fotó: MTI/Balázs Attila)

Az együttműködés a jelek szerint egyre szorosabbá válik. Az utóbbi időben a Tisza házi médiuma, a Kontroll honlapjának hírei között rendszeresen felbukkantak a Bigéék portfóliójába tartozó Genezis Partnerhálózat reklámjai. Néhány hónapja pedig a nagyvállalkozó egyik fia szintén teljes mellszélességgel beállt Magyar Péterék mögé, miközben távozott a családi cégbirodalom zászlóshajójának, a Nitrogénművek Zrt.-nek az igazgatóságából.

Üzletemberből aktivista

Bige Dávid nyár óta a Tisza szinte minden nagyobb rendezvényén ott van, s még egy Tisza-szigethez is csatlakozott. Gyakorlatilag Magyar Péterék aktivistájaként tevékenykedik. Ezt a képet erősíti Facebook-oldala is, ahol a Tisza mellett kampányol, miközben a kormány ellen hergeli a követőit.

A napi szinten megosztott tartalmak között szép számmal szerepelnek olyan balliberális portálok kormánykritikus anyagai, mint a Hvg, az Index vagy a már említett Kontroll. A közéleti történéseket Bige Dávid jellemzően a Tisza érdekei szerint igyekszik keretezni. 

Például Magyar Péterék adatszivárgási botránya kapcsán a Tisza videóját osztotta meg, amelyben a pártelnök a Fideszre igyekezett hárítani a felelősséget azért, hogy a Tisza mobilapplikációjáról kétszázezer szimpatizáns adatai kerültek ki az internetre.

Magyar Pétert magasztalja

Egy másik helyen arról írt, hogy egyetért a Tisza terveivel a vagyonadó bevezetéséről: „A vagyonadót egy nagyon érdekes koncepciónak tartom. Még érdekesebbnek majd az adóalap megállapításának módját. De az ötlettel egyetértek”. Magyar Péterék október 23-i rendezvényéről – a beharangozótól kezdve a vonulás különböző helyszíneiig – közzétett mintegy fél tucat bejegyzése ugyancsak erős elfogultságáról árulkodik. Különösen az, amelyben Magyar Péter beszédét értékelte: „Nagyon ritkán teszek közé nyilvánosan véleményt a Tisza Párt konkrét vezető személyéről, mindazonáltal határozottan gondolom, hogy október 23-án tartott beszéde Magyar Péternek az eddigi legjobb beszéde volt minden szempontból”. Azért is figyelemre méltó a magasztalás, mert politikai oldaltól függetlenül számos elemző – köztük Nagy Attila Tibor, Tölgyessy Péter és Vona Gábor – kifejezetten gyengének nevezte Magyar beszédét. Ezek után nem meglepő, hogy Bige egyik bejegyzésében arról értekezett, hogy szerinte miért lenne jó, ha új miniszterelnöke lenne Magyarországnak.

Helyesli az árkok szélesítését

Ugyancsak beszédes, hogy ifjabb Bige annak kapcsán dicsérte meg Puzsér Róbertet, hogy a publicista október elején bejelentette: úgy döntött, hogy az általa szervezett Megbékélés menete eredeti szándékát és tematikáját az ellentétébe fordítja és egy harcias, kormányellenes demonstrációt kíván tartani. Erről Bige ezt írta: „Puzsér Róbert egy megosztó személyiség. Kétségtelen, hogy volt olyan interjúja korábban, ahol nem értettem egyet a nézeteivel. Mindazonáltal, maximális tiszteletemet vívta ki, Molnár Ferenc Caramellel együtt a Kontroll mai adásában”. Figyelemre méltó, hogy ezért a fordulatért ifjabb Bigén kívül gyakorlatilag senki nem dicsérte meg Puzsért, még a publicista baráti körében is többeket megdöbbentett a váltás. Sőt a bejelentésére a podcastben vele együtt jelenlévő Molnár Ferenc Caramel is elbizonytalanodott, hogy így egyáltalán részt akar-e venni a rendezvényen.

Zsarnokságot emleget

Mindemellett Bige Dávid széles repertoárral igyekszik a kormány ellen agitálni. Így például osztott meg Orbán Viktor miniszterelnökön gúnyolódó MI-generálta mémet, de hergelt már olyan szélsőséges, légből kapott kijelentésekkel is hogy „a kormányzati szervezeti bűnözés következtében megszűnt a magántulajdon védelme”. Még erre is rátett egy lapáttal, amikor azt a látszatot igyekezett kelteni, mintha totalitárius államban élnénk. „Ha már mindenkit elvittek, és érted jönnek, akkor ki fog szólni teérted?” – írta egy alkalommal a Facebook-oldalára. De előszeretettel emleget „tizenöt évnyi zsarnokságot”, és bőven tesz olyan hangulatkeltő kijelentéseket, mint hogy „valamennyi minisztérium hatékonytalanul működik”. Látható tehát: Bige szakpolitikainak álcázott megállapításai is jellemzően a kormány bírálatához lyukadnak ki. Ez történt akkor is, amikor a magyar ipart bírálva arról írt: „nem csoda”, hogy Brüsszelből visszatartják a hazánknak járó uniós forrásokat. Egy másik helyen pedig sommásan úgy fogalmazott: „azzal, hogy a magyar kormány ide csődítette a nyugat európai és ázsiai nagytőkét mindenféle adókedvezményekkel, attól még az országnak nem lett jobb”.

Menekülne a sajtó elől

Azt is érdemes megemlíteni, hogy Bige Dávid miként ír a jobboldali sajtóról: „A gyűlölet- és félelemkeltés egyik fő eszköze a megyei napilapok és azok online felületei. Naponta, többszöri alkalommal juttatnak el az olvasókhoz félrevezető, olykor a valóságtól teljes mértékben eltérő, nem létező dolgokat és meg nem történt eseményeket”. Ugyanebben a bejegyzésében a megyei lapok munkatársait nógatta, hogy álljanak ki „a zsarnoki elnyomás” ellen.

Mindemögött az állhat, hogy Bigéék szeretnék elkerülni a sajtó számukra kellemetlen kérdéseit. Tavasszal például több témakör kapcsán is sokat foglalkozott lapunk a Bige László üzleti-politikai tevékenységével. 

Egyrészt akkor fogott új eljárásba a Gazdasági Versenyhivatal annak a műtrágyakartellnek az ügyében, amely miatt korábban gigabírságot róttak ki Bige érdekeltségeire, köztük a cégcsoport ékkövére, a Nitrogénművek Zrt.-re. Tovább szaporította Bigéék gondjait, hogy idén májusban járt le a cég kétszázmillió eurós kötvénye, s úgy tűnt, az összeg visszafizetésére nincs pénz. Lapunk még áprilisban – név nélkül – megszólaltatta a cég több hitelezőjét, kötvényesét és a Nitrogénművek működésére rálátó forrást is. A megismert információkat úgy foglaltuk össze: Bige László elkezdhette kimenteni a cégvagyont a súlyos anyagi helyzetben lévő vállalatból. A társaság aztán júniusban megállapodott kötvényeseivel, így egyelőre elkerülte a csődveszélyt. Ugyanakkor a szorult helyzet nem oldódott meg, mert elzálogosították a gyárat, a részvényeket, a bankszámlájukat és a követeléseiket is. Később ugyanakkor gondok akadtak a gyár hatósági engedélyével.

Amellett, hogy nem kaptunk válaszokat a kérdéseinkre Bigééktől, még egy olyan sajtónyilvánosnak meghirdetett eseményre sem engedték be lapunkat, ahol Bige Dávid tartott előadást.

Számos körülmény mutat arra, hogy a Nitrogénművek évek óta halmozódó nehézségei közrejátszhattak abban, hogy Bigéék beálltak a Tisza mögé, ugyanis feltehetően számukra kedvezőbb üzleti lehetőségeket várnának el Magyar Péterék esetleges választási győzelmétől.

Házi őrizetből mozgatta az ellenzéket

De hozzá kell tenni, hogy nem ez az első alkalom, amikor Bige László az Orbán-kormány legerősebb aktuális politikai ellenfelét finanszírozza: így történt a legutóbbi országgyűlési választás előtt is. A felütést maga a baloldali milliárdos adta meg, amikor 2021 novemberében interjút adott a HVG-nek. Ebben rögzítette: „Annyit adok Márki-Zay Péternek, amennyit kér”. Hozzátette azt is, hogy az akkor az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltjévé avanzsált Márki-Zay volt az egyetlen, aki közel állt a szívéhez, ő ugyanis Bige szerint nem egy pártot, egy csoportot, hanem az egész országot képviselte. Márki-Zay Péter különféle nyilatkozataiból az derült ki, hogy Bige tízmillió forintnál is többet adott a baloldal utóbb csúfosan megbukott miniszterelnök-jelöltjének, s kifizetett egy hatvanmillió forintos kutatást is.

A kutatás megrendelésekor Bige épp házi őrizetben volt gazdasági bűncselekmények gyanúja miatt. A felmérést a Závecz Research végezte, és mások mellett Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke segíthette az adatok értelmezését. Az egykori SZDSZ-es államtitkár felbukkanása egy autóbaleset kapcsán derült ki. Helyszíni beszámolók szerint Horn Bige hatalmas nyíregyházi birtokáról „történő kifordulásnál” ütközött. Mindez azért is érdekes, mert Horn cége ahhoz a manipulációs kerekasztalhoz sorolható, amely jó ideje közöl a közvélemény befolyásolására alkalmas olyan felméréseket, amelyek Magyar Péter pártjának semmivel alá nem támasztható, nagymértékű előretörését mutatják.

Borítókép: Bige Dávid (Forrás: Facebook)

