Vagyonkimentés: Magyar Pétert a hitelezőknek járó pénzből fizeti a műtrágyakirály?

Bige László milliárdos és legfontosabb vállalkozása, a Nitrogénművek Zrt. az utóbbi időben bőven ad témát a sajtónak. A cég évek óta vív a versenyhivatallal, és megpróbálja lerázni magáról – nem túl sok sikerrel – a rá kartellezés miatt kiszabott 11 milliárd forintos bírságot. Eközben a múlt év vége óta sorra jelennek meg írások arról, hogy a Nitrogénművek súlyos anyagi gondban van, amit csak tetéz egy hatalmas összegű kötvényügylet. Végül a héten a Metropol robbantotta a bombát, amikor megírta: Bige László legalább százmillió forintos támogatást adott Magyar Péteréknek, az összeget Svájcon keresztül juttatták el a Tisza Párt környezetébe. Az értesülést azóta sem cáfolták.

Bige akcióba lépett, menti a vagyont

Az elmúlt napokban megpróbáltunk tájékozódni a cég – és ezzel a műtrágyakirályként is emlegetett Bige – körül kialakult helyzetről. Sikerült megszólaltatnunk a Nitrogénművek működésére rálátó forrást, ahogy beszéltünk a cég több hitelezőjével, kötvényesével is. A megismert információk pedig úgy foglalhatók össze, hogy

Bige László folyamatosan menti ki a cégvagyont a csődközeli állapotba került Nitrogénművekből.

Ennek – a lapunknak nyilatkozók szerint – az egyik formája, hogy megpróbálják kivonni a vagyonelemeket. Úgy tudjuk, a vállalat értékesített például egy kamionparkolót, a vevő a Bige-család tulajdonában lévő másik cég volt.

Nyolcvan milliárd ok

A vagyonkimentési akcióról – forrásaink szerint – tudomást szerzett a Nitrogénművek több kötvényese is. Ők attól tartanak, hogy ha a cég a fizetésképtelensége miatt a felszámolás sorsára jut, addigra Bige László nem hagy annyi vagyont a vállalatban, amiből végül hozzájuthatnak a pénzeikhez.

A cégnek ugyanis idén májusban lejár egy 200 millió eurós kötvénye, aminek visszafizetésére a jelenlegi helyzetben feltehetően nincs pénze.

A helyzetet a Telex egy hónapja úgy foglalta össze, hogy a Nitrogénművek 2013-ban a nemzetközi kötvényt bocsátott ki, merész üzleti terveket fogalmazott meg, de azok nem teljesültek. A kötvényt aztán a cég refinanszírozta, vagyis a vállalásait úgy teljesítette, hogy egy újabb, kétszáz millió eurónyi, hét százalékot fizető kötvényt bocsátott ki. Ez járna le 2025 májusában.

– Csakhogy a Nitrogénművek ismét nehéz helyzetben van, vagyis nem tudná egyszerűen visszafizetni adósságait – írta a lap, így vagy újra hitelt vesz fel, vagy haladékot kér a kötvényesektől. Csak zárójelben jegyezzük meg, hogy kétszázmillió euró jelenlegi árfolyamon számolva nyolcvanmilliárd forintnak felel meg.

Kétségbe esve

Lapunk több kötvényest is megkeresett, az érintettek nyilatkoztak is, de csak név nélkül. Egyikük elmondta: hallott ugyan arról, hogy vagyonkimentés zajlik, ám leszögezte, az információk valóságtartalmáról nem tudott meggyőződni. Azt azonban hangsúlyozta, hogy rendkívül sérelmesnek tartaná, ha az értesülések igaznak bizonyulnának.

– Eljutott hozzám a hír, hogy volt szándék a kamionparkoló értékesítésére, ám azt nem tudom, hogy végül az ügylet megvalósult-e – fogalmazott. Egy másik kötvényes, megerősítve a Magyar Nemzet egyéb forrásból származó értesülését, már úgy tudja, hogy az üzletet lebonyolították, és szerinte felháborító, ami történt. Arra a felvetésünkre, hogy terveznek-e jogi lépéseket az ügyben, közölte: amennyiben a vagyonkimentés bebizonyosodna, a kötvényeseknek - különös tekintettel a jelentős számú intézményi befektetőre -, nem csak érdekük, hanem kötelességük is, hogy mindent megtegyenek. Kitért arra, hogy a kötvény angol jog alatti mivoltára, az ügy igen jelentős nemzetközi figyelem középpontjában van már most is.

A csőd árnyékában titok a tavalyi veszteség?

Furcsa módon arról egyik általunk megkeresett kötvényesnek sincs tudomása, hogy a Nitrogénművek tavaly mekkora veszteséget hozott össze, mint ahogy arról sem tájékoztatták őket, jelenleg mit mutatnak a számok.

– A 2024-es működésről azzal az információval rendelkezem, amit a Nitrogénművek az angol törvényeknek eleget téve a kötvényesek felé nyilvánosságra hozott. Ebben a tavalyi eredmény nem szerepelt – jelentette ki egyikük.

– Az idő már meglehetősen szorít minket, de egyelőre nem született megállapodás, és azt sem lehet tudni, miként változnak majd a kondíciók – fogalmazott megint egy másik kötvényes. Azt azonban hangsúlyozta, nemzetközi gyakorlat szerint ilyen esetekben a kötvényesek célja, hogy megerősítsék a pozícióikat, különös tekintettel a biztosítéki rendszerre, és a további működés kontrolljára.

– Megítélésem szerint a Nitrogénműveknek nagyon jelentős engedményeket szükséges tennie a kötvény meghosszabbítása, illetve az ehhez kötött csőd elkerülése érdekében – fejtette ki.

Itt jön a képbe Magyar Péter

A cég belső ügyeire rálátó egyik forrás lapunknak arról beszélt, hogy Bige több forgatókönyvre is készül. Az egyik ezek közül a vagyonkimentés, a másik pedig az Európai Bíróságtól függ. A luxembourgi bírói fórum előtt ugyanis zajlik egy per a szén-dioxid kvótaadó miatt, ami akár kedvezően is lezárulhatnak a milliárdos szempontjából. A harmadik forgatókönyv a politikai segítség, vagyis a műtrágyakirály nem véletlenül támogathatta nemrég – Svájc közbeiktatásával – több mint százmillió forinttal a Tisza Pártot. Forrásunk finoman írta körbe a helyzetet, amikor úgy fogalmazott: a baloldali milliárdos feltehetően abban bízik, hogy a pártfinanszírozásnak ez az átláthatóságot kerülő módja egy esetleges kormányváltás után számára kedvező fordulatot hozna, és ismét egy neki előnyös üzleti környezet alakulna ki.

Volt már ilyen

Mindenesetre nem ez lenne az első eset, hogy Bige László megpróbál szorult helyzetében politikai menekülőutat találni. Jó ideje az a műtrágyakirályként is emlegetett Bige taktikája, hogy az Orbán-kormány legerősebb aktuális politikai ellenfelét finanszírozza. Így történt a legutóbbi országgyűlési választás előtt is, akkor Márki-Zay Péter kapott támogatást.

Azt maga Márki-Zay nyilatkozta, hogy Bige tízmillió forintnál is többet adott a baloldal utóbb csúfosan megbukott miniszterelnök-jelöltjének, s kifizetett egy hatvanmillió forintos kutatást is.

Ami pedig a jogszerű működést illeti, annak kapcsán megemlíthető, hogy Bige László neve az utóbbi években több zűrös ügyben is felbukkant. Ilyen volt például az az eljárás, amely vesztegetés elfogadása miatt indult ellene, ebben azonban tavaly jogerősen felmentette a bíróság. Egy másik eljárásban is érintett volt a műtrágyakirály cége, itt veszélyes hulladékra elkövetett hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt kezdődött nyomozás. A legnagyobb vihart kavart ügy még tart: a Gazdasági Versenyhivatal 2021-ben 11 milliárd forintra büntette Bige érdekeltségét kartellezés miatt. A versenyhatóság jelenleg megismételt eljárásban vizsgálja az ügyet.

Borítókép: Bige László magyar milliárdos egyik érdekeltsége brutális nyereséget hozott 2020-ban. Fotó: MTI/Balázs Attila