Siófokon hidegfront helyett fülledt meleget kaptak

Olyan időjárás volt, amikor nehéz eldönteni, hogy inkább kirándulni induljon-e az ember, vagy fürdőruhát húzzon. Siófokon a nyaralók mindkét lehetőséget kihasználták. Volt, aki strandolt, mások kerékpárra pattantak, vagy hajókirándulásra mentek. Csapadékról szó sem volt, a hidegfrontból pedig gyakorlatilag semmit sem lehetett érezni.

Siófokon gyakorlatilag elmaradt a hidegfront, sokan voltak a strandon vasárnap. Fotó: Krausz Andrea

A másodfokú viharjelzésben is meglehetősen meleg volt Siófokon és környékén

A meteorológusok ugyan délutánra másodfokú viharjelzést adtak ki, de ez nem tántorította el a fürdőzőket.

A 30 km/órás északi szélben a hullámok helyenként elérték az 55 centimétert, ami inkább izgalmasabbá tette a csobbanást. A sportkedvelők számára pedig egyenesen ideális volt az északi szél: előkerültek a szörfök és a kite-ok is.

Emellett a siófoki hajóállomás szintén megtelt élettel. A legtöbben gyerekekkel érkeztek, akiknek nagy élményt jelentett a sétahajózás vagy a kalózhajózás.

