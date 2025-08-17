BalatonhidegfrontSiófokstrandhajóállomás

Siófokon hidegfront helyett fülledt meleget kaptak

A meteorológia vasárnapra hidegfrontot és csapadékot ígért, ennek ellenére a Balaton déli partján inkább nyári hangulat uralkodott. Siófokon délután 31 fokos meleg volt, a nyaralók közül a legtöbben az erős északi szél ellenére is úgy érezték, hogy a furcsa időjárást csak a strandon lehet a kibírni.

2025. 08. 17.
A BALATON SIÓFOKNÁL (FORRÁS: SONLINE)
Olyan időjárás volt, amikor nehéz eldönteni, hogy inkább kirándulni induljon-e az ember, vagy fürdőruhát húzzon. Siófokon a nyaralók mindkét lehetőséget kihasználták. Volt, aki strandolt, mások kerékpárra pattantak, vagy hajókirándulásra mentek. Csapadékról szó sem volt, a hidegfrontból pedig gyakorlatilag semmit sem lehetett érezni.  

Siófok
Siófokon gyakorlatilag elmaradt a hidegfront, sokan voltak a strandon vasárnap. Fotó: Krausz Andrea

A másodfokú viharjelzésben is meglehetősen meleg volt Siófokon és környékén

A meteorológusok ugyan délutánra másodfokú viharjelzést adtak ki, de ez nem tántorította el a fürdőzőket.

A 30 km/órás északi szélben a hullámok helyenként elérték az 55 centimétert, ami inkább izgalmasabbá tette a csobbanást. A sportkedvelők számára pedig egyenesen ideális volt az északi szél: előkerültek a szörfök és a kite-ok is.

Emellett a siófoki hajóállomás szintén megtelt élettel. A legtöbben gyerekekkel érkeztek, akiknek nagy élményt jelentett a sétahajózás vagy a kalózhajózás.

A Sonline teljes cikke és további képek a Balaton déli partjáról ide kattintva érhetők el.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap

