Van, ahol már leszakadt az ég, a nagy hőség után durva viharok érkeznek + videók

Országszerte több helyen okozott károkat a hőség után érkező vihar. Van, ahol kidőlt fa akadályozza a közlekedést, máshol felhőszakadás vagy jégeső okozott kisebb gondot.

Magyar Nemzet
2025. 08. 17. 18:07
Több helyre megérkezett a vihar az országban. A 68-as főúton például egy hatalmas, kidőlt faág akadályozza a forgalmat.

– Lábod külterületén egy fa dőlt az útra, amelyet a nagyatádi hivatásos tűzoltók távolítottak el – mondta a Sonline megkeresésére Mihályka Szabina, a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivője.

A forgalom rendőri irányítással, fél pályán haladt, amíg a tűzoltók eltávolították a főútról a forgalmi akadályt.

Elsőfokú riasztást adott ki felhőszakadások veszélye miatt a HungaroMet több vármegyére is. Az érintett területeken rövid idő alatt akár több mint huszonöt-harminc milliméter eső zúdulhat le.

Az éjjel érkezett hidegfront eredménye a hirtelen beálló időjárás változás, hiszen míg szombaton csaknem a 40 fokot is elérte a hőmérséklet többfelé és tűző napsütés mellett rekkenő hőség volt, addig vasárnap reggelre borult égbolt, szél, itt-ott szemerkélő eső fogadta a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében élőket.

 

Felhőszakadás áztatta el Ároktő környékét

Van, ahol pedig már le is szakadt az ég. Ároktőről érkezett a videó a MetFigyelő oldalára, amelyen bizony jó nagy zivatart vettek fel. A hozzászólásokban többen is azt írják: nagy szeretettel várnának hasonló esőt Miskolcon is. A kérés meghallgatásra talált, hiszen a vármegyeszékhely nagy részén már zuhog – írta a Boon.

Durva esőzés és viharos szél csapott le Nógrád vármegyére is, hatalmas fennakadást okozott

Szombat este már villámok cikáztak a sötét égbolton, hajnalban pedig végre megérkezett az égi áldás is az aszályos területekre. Nógrádban is a hidegfront vetett végett a forróságnak. Villámlással és mennydörgéssel tört be a hidegfront térségbe. A forró napoknak Nógrádban eső vetett véget. A MetFigyelő csoportban több videót is megosztottak a gyülekező viharfelhőkről és a zivatarokról. 

Nógrádban eső
Megérkezett a régóta várt hidegfront, Nógrádban eső vetett véget a kánikulának
Forrás: Facebook/MetFigyelő – észlelői közösség 

Nógrádban eső vetett véget a kánikulának

Már szombaton este vészjósló villámok világították meg az égboltot Bátonyterenye felett. A MetFigyelő – észlelői közösség csoportban lenyűgöző fotók kerültek fel az égi jelenségről. Hajnalban Nógrád településről már arról számolt be a csoport egyik tagja, hogy

hatalmas széllel, jéggel és felhőszakadással érkezett meg a vihar.

A videóban jól látható, ahogy az udvaron kifeszített napvitorlát tépázza a viharos szél.

Reggel már Szügyből és Salgótarjánból is arról számoltak be a csoportban, hogy hatalmas mennydörgésre ébredtek, és egyre több településre érkezett meg a régóta várt hűsítő eső.

A hirtelen, nagy mennyiségben lezúduló csapadék a vármegyeszékhelyen kisebb fennakadást okozott. 

A teljes cikk és további videó ide kattintva érhető el.

Borítókép: Tűzoltók dolgoznak egy kidőlt fa eltávolításán (Forrás: Sonline)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

