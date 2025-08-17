Van, ahol már leszakadt az ég, a nagy hőség után durva viharok érkeznek + videók

Több helyre megérkezett a vihar az országban. A 68-as főúton például egy hatalmas, kidőlt faág akadályozza a forgalmat.

– Lábod külterületén egy fa dőlt az útra, amelyet a nagyatádi hivatásos tűzoltók távolítottak el – mondta a Sonline megkeresésére Mihályka Szabina, a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivője.

A forgalom rendőri irányítással, fél pályán haladt, amíg a tűzoltók eltávolították a főútról a forgalmi akadályt.

Elsőfokú riasztást adott ki felhőszakadások veszélye miatt a HungaroMet több vármegyére is. Az érintett területeken rövid idő alatt akár több mint huszonöt-harminc milliméter eső zúdulhat le.

Az éjjel érkezett hidegfront eredménye a hirtelen beálló időjárás változás, hiszen míg szombaton csaknem a 40 fokot is elérte a hőmérséklet többfelé és tűző napsütés mellett rekkenő hőség volt, addig vasárnap reggelre borult égbolt, szél, itt-ott szemerkélő eső fogadta a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében élőket.

Felhőszakadás áztatta el Ároktő környékét

Van, ahol pedig már le is szakadt az ég. Ároktőről érkezett a videó a MetFigyelő oldalára, amelyen bizony jó nagy zivatart vettek fel. A hozzászólásokban többen is azt írják: nagy szeretettel várnának hasonló esőt Miskolcon is. A kérés meghallgatásra talált, hiszen a vármegyeszékhely nagy részén már zuhog – írta a Boon.

Durva esőzés és viharos szél csapott le Nógrád vármegyére is, hatalmas fennakadást okozott

Szombat este már villámok cikáztak a sötét égbolton, hajnalban pedig végre megérkezett az égi áldás is az aszályos területekre. Nógrádban is a hidegfront vetett végett a forróságnak. Villámlással és mennydörgéssel tört be a hidegfront térségbe. A forró napoknak Nógrádban eső vetett véget. A MetFigyelő csoportban több videót is megosztottak a gyülekező viharfelhőkről és a zivatarokról.

Megérkezett a régóta várt hidegfront, Nógrádban eső vetett véget a kánikulának

Forrás: Facebook/MetFigyelő – észlelői közösség

Nógrádban eső vetett véget a kánikulának

Már szombaton este vészjósló villámok világították meg az égboltot Bátonyterenye felett. A MetFigyelő – észlelői közösség csoportban lenyűgöző fotók kerültek fel az égi jelenségről. Hajnalban Nógrád településről már arról számolt be a csoport egyik tagja, hogy

hatalmas széllel, jéggel és felhőszakadással érkezett meg a vihar.

A videóban jól látható, ahogy az udvaron kifeszített napvitorlát tépázza a viharos szél.