Elementáris erővel vitt mindent a vihar + fotók és videók

Budakeszin a vihar miatt a Pitypang óvoda udvarán egy fenyő az épületre dőlt, személyi sérülés nem történt, az épület tetőszerkezetében valószínűleg csak kisebb kár keletkezett.

De hazánk többi része sem úszta meg az átvonuló viharzóna pusztítását. Súlyos viharkárok keletkeztek ma Szegeden is, hatalmas platánfák dőltek ki, íme:

A heves zivatarok elhagyták az északkeleti határvidéket is, így a piros, illetve a narancssárga zivatar riasztás is lekerült a veszélyjelzési térképeinkről. A felforrósodott, és alapvetően száraz levegőre érkező hidegfront több helyen eredményezett heves zivatarcellákat, amelyeket elsősorban szélrohamok, illetve jégeső kísért. A mérőállomásainkat is érintő zivatarok mentén 100 km/órát, helyenként 130 km/órát meghaladó széllökések is előfordultak! A front mögött mindenütt visszaesett a hőmérséklet, a tegnapihoz képest jelenleg több, mint 10 fokkal mérünk alacsonyabb értéket – olvasható a Hungaromet Facebook-bejegyzésében.

A következő napokban ilyen időre számítsunk: erős lehűlés, heves zivatarokkal

Kedden erősen gomolyfelhős lesz az ég. Délnyugat felől több hullámban várható újabb eső, zápor, zivatar.

Főleg a keleti tájakon heves zivatarok is lehetnek felhőszakadással, jégesővel, szélrohamokkal. A szél zivatartól függetlenül megerősödik. Mindenhol véget ér a hőség: már csak 20-27 fok valószínű.

Szerdán is erősen felhős, vagy borult lesz az ég, és sokfelé várható eső, záporeső, keleten még zivatar is lehet. Sokfelé lesz erős, néhol viharos az északnyugati szél. Mindössze 20 fok körüli értékeket mérhetünk.

Csütörtökön a Dunántúlon már napos, gomolyfelhős, keleten még borongós idő várható. Keleten eleinte még eshet, majd ott is fokozatosan megszűnik a csapadék. Erős marad az északnyugati-i szél. 24-25 fok köré melegszik a levegő.

Pénteken a napsütést gomolyfelhők zavarják, és elszórtan zápor is előfordul. Mérsékelten meleg idő lesz 25 fok körüli maximumokkal.

Szombaton folytatódik a gomolyfelhős, napos idő. Főleg északkeleten fordulhatnak elő záporok. Tovább melegszik az idő: délután már 22-29 fok várható – olvasható a Köpönyeg cikkében.