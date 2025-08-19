Rendkívüli

Menczer Tamás: Mi nem fenyegetünk, hanem tényeket mondunk

A Fidesz kommunikációs igazgatója visszautasította a baloldali portál torzító közlését.

2025. 08. 19. 20:53
Egy héten belül másodszor támadták meg a Barátság kőolajvezetéket az ukránok, amely Magyarország számára stratégiai jelentőségű – hangsúlyozta Menczer Tamás a Harcosok Klubjában. A Fidesz kommunikációs igazgatója felidézte, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel együtt reagáltak a történtekre, és hangsúlyozták: 

Ukrajna a villamos energia jelentős részét Magyarországról kapja.

Amelyről a 444 úgy számolt be vezető hírében, hogy ő és Szijjártó Péter burkoltan fenyegette Ukrajnát – idézte fel. A Fidesz kommunikációs igazgatója visszautasította a baloldali portál torzító közlését, mint fogalmazott, nem fenyegetnek senkit sem burkoltan, sem nyíltan, hanem a tényeket mondják el.

Hozzátette: 

a baloldali sajtó nem azon aggódott, hogy egy héten belül másodszor lőtték meg a vezetéket, hanem azon, hogy milyen üzenetet küldtek az ukránoknak.

 

