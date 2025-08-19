Menczer Tamás: Mi nem fenyegetünk, hanem tényeket mondunk

Egy héten belül másodszor támadták meg a Barátság kőolajvezetéket az ukránok, amely Magyarország számára stratégiai jelentőségű – hangsúlyozta Menczer Tamás a Harcosok Klubjában. A Fidesz kommunikációs igazgatója felidézte, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel együtt reagáltak a történtekre, és hangsúlyozták:

Ukrajna a villamos energia jelentős részét Magyarországról kapja.

Amelyről a 444 úgy számolt be vezető hírében, hogy ő és Szijjártó Péter burkoltan fenyegette Ukrajnát – idézte fel. A Fidesz kommunikációs igazgatója visszautasította a baloldali portál torzító közlését, mint fogalmazott, nem fenyegetnek senkit sem burkoltan, sem nyíltan, hanem a tényeket mondják el.

Hozzátette: