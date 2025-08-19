Rendkívüli

Jól indult, fájó lett a vége: a Qarabag kétgólos előnyre tett szert a Fradi otthonában a BL-selejtezőn

La LigaOsasunaSantiago BernabeuReal Madrid

Egyetlen hiba döntött a Real Madrid első bajnokiján

A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság nyitó fordulójának kedd esti mérkőzésén a Real Madrid az Osasunát fogadta a Santiago Bernabeu Stadionban. A vendégek hatalmasat küzdöttek, de végül Kylian Mbappé gólja eldöntötte a három pont sorsát.

C. Kovács Attila
2025. 08. 19. 23:06
A Real Madrid az Osasuna ellen kezdte meg a 2025/26-os idényt.
A Real Madrid az Osasuna ellen kezdte meg a 2025/26-os idényt. Forrás: JAVIER SORIANO/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Real Madrid számára is kezdetét vette a spanyol bajnokság: a királyi gárda rekord rövid nyári pihenőt követően vágott neki a La Liga új idényének. Nem is oly rég, alig másfél hónappal ezelőtt még a klubvilágbajnokságon szerepelt, ahol az elődöntőben 4-0-ra alulmaradt a Bajnokok Ligája-címvédő Paris Saint-Germain ellen.

A Real Madrid megküzdött az Osasunával a La Liga 1.fordulójában.
A Real Madrid megküzdött az Osasunával a La Liga 1.fordulójában. Fotó: JOSE BRETON/NurPhoto

A találkozó egyértelmű esélyese a Real Madrid volt, a két csapat legutóbbi öt összecsapásából négyet a madridi gárda nyert meg, egy pedig döntetlennel zárult. 

Xabi Alonso több kulcsjátékosával nem számolhatott, Jude Bellingham vállműtéte miatt csak októberben térhet vissza a pályára, Endrick és Ferland Mendy is elülső keresztszalag-sérülés miatt hiányozott, és Eduardo Camavinga is csak októberre épül majd fel bokasérüléséből. A Real új vezetőedzője Antonio Rüdigert sem nevezhette a keddi meccskeretbe, ugyanis a német védő a tavaszi Barcelona ellen 3-2-re elvesztett Király-kupa-döntő után neki akart menni a bírónak, ami miatt hatmeccses eltiltást kapott, amiből még egy mérkőzése megmaradt az új idényre is. 

A Real Madrid kezdőcsapata:

Az Osasuna kezdője:

Az első negyedóra viszonylag eseménytelenül zajlott, nem alakultak ki helyzetek egyik oldalon sem. A 13. percben Vinícius Júnior Ronaldinhót próbálta másolni, de hiába: a Real Madrid brazil támadója háttal vette le a labdát, ami kicsit elpattant tőle, így ha centikkel is, de kiment az oldalvonalon, így az Osasuna jöhetett bedobással.

Az első nagyobb helyzetre a 25. percig kellett várni, ekkor Vinícius verte meg a vendég védőket, és centerezett Kylian Mbappének. A francia csatár azonban eltörte a labdát, így lövése a kapu középbe, egyenesen Sergio Herrera kezébe ment. Egy perccel később már nehezebb dolga volt az Osasuna kapusának, Éder Militao eresztett meg egy hatalmas bombát 30 méterről, de a spanyol oldalra tudta ütni a próbálkozást.

A félidő nagy részében a Real Madrid birtokolta a labdát, és próbálkozott feltörni az Osasunát, viszont a vendégek védelme jól zárt, így 0-0-s döntetlennel zárult az első játékrész. 

A fordulást követően a Real Madrid magasabb fokozatra kapcsolt, aminek gyorsan meg is lett az eredménye: Juan Cruz Kylian Mbappét buktatta a tizenhatoson belül, Cordero játékvezető pedig a tizenegyespontra mutatott. A büntetőt a sértett magabiztosan értékesítette. (1-0)

Bő tíz perccel később Arda Güler eresztett meg egy életerős lövést a tizenhatoson kívülről, azonban a török középpályás próbálkozása, ha centikkel is, de a kapu fölött hagyta el a játékteret. 

A 90. percben a csereként beállt Franco Mastantuono került helyzetbe, de kiszorított helyzetből Herrarába lőtte a labdát. 

A 94. percben a vendég Abel Bretonesnél elszakadt a cérna, és a bal oldalon odakönyökölt Gonzalo Garcíának, amiért azonnali piros lapot kapott. 

Több gól már nem született a mérkőzésen, így a Real Madrid győzelemmel indította a La Liga 2025/26-os idényét. 

Spanyol bajnokság, 1. forduló

Real Madrid–Osasuna 1-0 (0-0), helyszín: Santiago Bernabeu, jv.: A. Cordero, gólszerző: Mbappé (51.), kiállítva: Bretones (94., Osasuna)

A Real Madrid PSG elleni zakója a klubvilágbajnokságon:

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kárpáti András
idezojelekközvélemény-kutatás

A „bölcsek”, a bili és a „kisded”

Kárpáti András avatarja

Hol tart most a manipulációs kerekasztal tavaly ősz óta zajló, szégyentelen gazemberkedése?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu