Egyetlen hiba döntött a Real Madrid első bajnokiján

A Real Madrid számára is kezdetét vette a spanyol bajnokság: a királyi gárda rekord rövid nyári pihenőt követően vágott neki a La Liga új idényének. Nem is oly rég, alig másfél hónappal ezelőtt még a klubvilágbajnokságon szerepelt, ahol az elődöntőben 4-0-ra alulmaradt a Bajnokok Ligája-címvédő Paris Saint-Germain ellen.

A Real Madrid megküzdött az Osasunával a La Liga 1.fordulójában. Fotó: JOSE BRETON/NurPhoto

A találkozó egyértelmű esélyese a Real Madrid volt, a két csapat legutóbbi öt összecsapásából négyet a madridi gárda nyert meg, egy pedig döntetlennel zárult.

Xabi Alonso több kulcsjátékosával nem számolhatott, Jude Bellingham vállműtéte miatt csak októberben térhet vissza a pályára, Endrick és Ferland Mendy is elülső keresztszalag-sérülés miatt hiányozott, és Eduardo Camavinga is csak októberre épül majd fel bokasérüléséből. A Real új vezetőedzője Antonio Rüdigert sem nevezhette a keddi meccskeretbe, ugyanis a német védő a tavaszi Barcelona ellen 3-2-re elvesztett Király-kupa-döntő után neki akart menni a bírónak, ami miatt hatmeccses eltiltást kapott, amiből még egy mérkőzése megmaradt az új idényre is.

A Real Madrid kezdőcsapata:

Az Osasuna kezdője:

Az első negyedóra viszonylag eseménytelenül zajlott, nem alakultak ki helyzetek egyik oldalon sem. A 13. percben Vinícius Júnior Ronaldinhót próbálta másolni, de hiába: a Real Madrid brazil támadója háttal vette le a labdát, ami kicsit elpattant tőle, így ha centikkel is, de kiment az oldalvonalon, így az Osasuna jöhetett bedobással.

Az első nagyobb helyzetre a 25. percig kellett várni, ekkor Vinícius verte meg a vendég védőket, és centerezett Kylian Mbappének. A francia csatár azonban eltörte a labdát, így lövése a kapu középbe, egyenesen Sergio Herrera kezébe ment. Egy perccel később már nehezebb dolga volt az Osasuna kapusának, Éder Militao eresztett meg egy hatalmas bombát 30 méterről, de a spanyol oldalra tudta ütni a próbálkozást.

A félidő nagy részében a Real Madrid birtokolta a labdát, és próbálkozott feltörni az Osasunát, viszont a vendégek védelme jól zárt, így 0-0-s döntetlennel zárult az első játékrész.

A fordulást követően a Real Madrid magasabb fokozatra kapcsolt, aminek gyorsan meg is lett az eredménye: Juan Cruz Kylian Mbappét buktatta a tizenhatoson belül, Cordero játékvezető pedig a tizenegyespontra mutatott. A büntetőt a sértett magabiztosan értékesítette. (1-0)

Bő tíz perccel később Arda Güler eresztett meg egy életerős lövést a tizenhatoson kívülről, azonban a török középpályás próbálkozása, ha centikkel is, de a kapu fölött hagyta el a játékteret.