Sokkolta a világot az előrehozott döntő, Mbappé ezt a találkozást sohasem felejti a párizsiakkal

Ellenfélre várt a 2022-es klubvilágbajnok Chelsea, amely idén már megnyerte a harmadik számú európai kupasorozatot, a Konferencialigát. A Paris SG és a Real Madrid New Yorkban, a Metlife Stadionban csapott össze telt ház, 80 ezer néző előtt. Az más kérdés, hogy forgalmi dugó miatt nem mindenki ért oda, ezért a tervezettnél tíz perccel később kezdődött a mérkőzés. Ha magyar idő szerint 21 órakor útjára indult volna a labda, két gólról is lemaradtak volna a szurkolók...

A Paris SG nekiugrott a Real Madridnak, Dembelé 8 perc alatt gólpasszt adott, majd maga is betalált Fotó: ANGELA WEISS / AFP

Kényszerű változtatások

Egyik sztárcsapat sem vehette fel a küzdelmet a legerősebbnek tartott kezdőcsapatával. Eleve mindkét oldalon villant a piros lap a negyeddöntőben, a párizsiaktól Willian Pacho és Lucas Hernendez, a madridiaktól Dean Huijsen kapott eltiltást.

Sérülés miatt Szoboszlai Dominik liverpooli barátja, Trent Alexander-Arnold nem tudta vállalni a játékot, Xabi Alonso némi meglepetésre Federico Valverdét rendelte hátra jobboldali védőnek.

Bekerült a Real kezdőcsapatába - a klubvilágbajnokságon először - a gyomorbántalmai után a Dortmund ellen csereként félollózós góllal visszatért ex-párizsi Kylian Mbappé. A PSG trénere, Luis Enrique a védelemben a 21 éves Lucas Beraldónak szavazott bizalmat, s olyat tett, amit a tornán eddig nem: Ousmane Dembelét is az első perctől bevetette.

Paris SG-roham

Az Aranylabda egyik legfőbb esélyese nem is lopta a napot. Nuno Mendes ziccerben még Courtois-t találta telibe, de a 6. percben máris vezetett a PSG, miután Raul Asencio a saját kapuja előtt eladta a labdát, a kapust kicselező Dembelét még buktatták, a továbbcsorgó labdát Fabián Ruiz helyezte 8 méterről az üresen maradt kapuba.

A 9. percben utolsó védőként Rüdiger botlott meg teljesen ártalmatlan szituációban, Dembelé lecsapott a labdára, kilépett, és a jobb alsó sarokba rúgta a PSG második gólját.

És még nem volt vége! A 24. percben három a kettő ellen kontrázott a francia együttes, Hakimi begurítását Fabián Riuz átvette, Valverde lerántani sem tudta, s higgadtan a kapu bal oldalába helyezett, 3-0. Kiütés! És még nagyobb is lehetett volna, ha Kvaratskhelia eltalálja a kaput, Dembelé emelését nem piszkálja ki a kapufának ütköző Courtois.

Kiegyenlítettebb játék

A második félidőben is folytatódott a párizsi örömjáték, Désiré Doué gyorsan be is talált, de centikkel lesen volt az Inter elleni BL-döntőn (5-0) duplázó 20 éves tehetség. A Real Madrid becsületből próbált előre menni, időnként be is szorította Luis Enrique csapatát, amely Dembelé, Ruiz, Doué és Kvaratskhelia lecserélésével talán már a fináléra tartalékolt... A madridiak Modricsot, Brahim Diazt és Carvajalt is bevetették, de nem találtak fogást a gyors és labdabiztos franciákon.

És hogy teljes legyen a PSG-dominancia, a 88. percben Goncalo Ramos közelről belőtte a negyediket is: a Bajnokok Ligája-címvédő 4-0-ra győzött a Real Madrid ellen.

A Paris SG-Chelsea döntőt vasárnap, 21 órától játsszák New Yorkban.