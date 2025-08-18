Döbbenetes KO! A nehézsúly új csillaga az első menetben kivégezte a volt világbajnokot

Rendkívüli

A profi ökölvívás egén egy új reménység tűnt fel, aki veretlen, eddigi meccseinek nagy részét kiütéssel nyerte, a WBA és a WBO interkontinentális bajnoka és sokan Olekszandr Uszik utódját látják benne. A húszéves Moses Itauma az elmúlt hétvégén megtette a következő lépést a királykategória meghódítása felé, hiszen az egykori világbajnokkal, a brit Dillian Whyte-tal a rijádi gála főmeccsén 119 másodperc alatt felmosta a padlót. A szakemberek szerint a szlovákiai Késmárkról származó bunyós már most készen áll a legnagyobb feladatokra.

Molnár László
2025. 08. 18. 9:31
Moses Itauma már 20 éves korára a királykategória nagy reménysége lett
Moses Itauma már 20 éves korára a királykategória nagy reménysége lett Fotó: Getty Images/Richard Pelham
Sokan a nehézsúly egyik nagy jövőbeni bajnokának tartják, aki akár rövid időn belül képes lehet arra, hogy a jelenlegi, már a visszavonulás gondolatával foglalkozó vitathatatlan bajnok, Olekszandr Uszik helyét átvegye. A mindössze húszéves Moses Itauma (13-0, 11 KO) mindenesetre az elmúlt hétvégén is igazolta, képes a lehető legkomolyabb ellenfeleket is megoldani. A fiatal öklöző – aki eddig veretlen a ringben, hiszen mind amatőrben, mind pedig a profik világában valamennyi meccsét megnyerte – ezúttal a királykategória egy korábbi világbajnoka, Dillian Whyte (31-4, 21 KO) ellen lépett szorítóba a Rijádban rendezett gála főmeccsén, és a 37 éves brit bunyóst 119 másodperc alatt szinte kivégezte a ringben. Itauma ezzel megtartotta WBA nemzetközi és WBO interkontinentális nehézsúlyú bajnoki címeit, valamint megszerezte a megüresedett Nemzetközösségi nehézsúlyú övet is.

Moses Itauma parádés teljesítménnyel ütötte ki Dillian Whyte-ot
Moses Itauma parádés teljesítménnyel ütötte ki Dillian Whyte-ot     (Fotó: Getty Images/Richard Pelham)

Itauma és családja rasszista támadások miatt hagyta el a szlovákiai Késmárkot

A ma már a legszűkebb elithez tartozó bunyós 2004-ben született a szlovákiai Késmárkon nigériai apa és szlovák anya gyermekeként. Már egészen korán rasszista támadások érték a családot, így a szülők először Késmárkot, majd később Szlovákiát hagyták el, és találtak új otthont maguknak Angliában.

– Engem és a testvéreimet rasszista bántalmazás ért. Nem volt jó hely az ottani életre, szinte elmenekültünk a szülővárosomból – emlékezett vissza Itauma, aki négyévesen végül az angliai Kentben telepedett le. A szintén bokszoló bátyja hatására került kapcsolatba egészen fiatalon a sportággal – Karol magával vitte egy edzésre –, ám egy idő után másik testvérével, Samuellel elment focizni, ám a labdarúgást unalmasnak találta és visszatért a ringbe. Hogy mennyire jól tette mindezt, bizonyítja, hogy eddig valamennyi amatőr és profi meccsét megnyerte, és sokan benne látják a nehézsúly leendő nagy bajnokát. 

A Herceg volt a legnagyobb hatással Itauma bunyójára

Gyerekkorában kedvenc harcosa a korábbi profi világbajnok Prince Naseem Hamed (36-1, 31 KO) volt, akinek látványos stílusának elemeit megpróbálta beépíteni a saját bunyójába.

– Régebben sokat néztem Naseem Hamedet. Biztosan ötvenszer láttam ugyanazt a videót róla, emlékszem, hogy egy összefoglaló videó volt, ami azzal kezdődött, hogy táncolt. Ő volt az egyik kedvenc harcosom. Más stílusom van, mint neki, de megpróbálok átvenni néhány dolgot abból, amit ő régen csinált – árulta el a húszéves veretlen bunyós.

Itauma nagy sikert aratott Rijádban, jöhetnek számára a legkomolyabb ellenfelek
Itauma nagy sikert aratott Rijádban, jöhetnek a legkomolyabb ellenfelek     (Fotó: Getty Images/Richard Pelham)

A húszesztendős sztár akár Uszik ellen is kiállna

Mint ahogy azt fentebb írtuk, Itauma profiként mind a 13 mérkőzését megnyerte, ezek közül 11-et kiütéssel, ráadásul az első, bemutatkozó meccsén már a 23. másodpercben győzött. A meccseit hatalmas lendülettel kezdi, amit jól bizonyít, hogy a KO-inak zömét,

  • kilencet már az első menetben érte el, 
  • míg a maradék két meccsén a második menetben detronizálta az ellenfelét.

– Mi a következő lépés? Bárkivel megküzdök, akit elém állítanak. A közönség már a vitathatatlan bajnok, Uszik ellen szeretne látni, míg a csapatom szerint a csúcsmeccsig néhány meccset vívnom kell még. Bármi megtörténhet. Egy biztos, ahhoz, hogy Uszik ellen bunyózhassak, előbb azokat kell megvernem, akik a jelenlegi kihívói – mondta Itauma a BBC-nek a Whyte elleni meccset követően.

A kiszemelt „áldozatai” közül Joseph Parker (36-3, 24 KO), Derek Chisora (36-13, 23 KO) és Lawrence Okolie (22-1, 16 KO) is ott voltak a ring mellett Rijádban, így igencsak közelről látták, hogy a feltörekvő sztár újra kiemelkedő teljesítményt nyújtott.

Parker már reagált is a kihívásra, és az új-zélandi kijelentette, nem fél az Itaume jelentette kihívástól. Amint azt a BBC Radio 5 Sports Extrának elmondta, a húszéves bunyós hatalmas tehetség.

– Itauma nagyszerű teljesítményt nyújtott erő, agresszió és az ütések kombinálása során. Egy húszéveshez képest, aki már most a legszűkebb elit tagja, jól viselte a rá nehezedő nyomást. Szeretném, ha összejönne kettőnk ringcsatája, és valószínűleg meg fogunk mérkőzni egymással – jelentette ki Parker.

