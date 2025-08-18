Döbbenetes KO! A nehézsúly új csillaga az első menetben kivégezte a volt világbajnokot

Sokan a nehézsúly egyik nagy jövőbeni bajnokának tartják, aki akár rövid időn belül képes lehet arra, hogy a jelenlegi, már a visszavonulás gondolatával foglalkozó vitathatatlan bajnok, Olekszandr Uszik helyét átvegye. A mindössze húszéves Moses Itauma (13-0, 11 KO) mindenesetre az elmúlt hétvégén is igazolta, képes a lehető legkomolyabb ellenfeleket is megoldani. A fiatal öklöző – aki eddig veretlen a ringben, hiszen mind amatőrben, mind pedig a profik világában valamennyi meccsét megnyerte – ezúttal a királykategória egy korábbi világbajnoka, Dillian Whyte (31-4, 21 KO) ellen lépett szorítóba a Rijádban rendezett gála főmeccsén, és a 37 éves brit bunyóst 119 másodperc alatt szinte kivégezte a ringben. Itauma ezzel megtartotta WBA nemzetközi és WBO interkontinentális nehézsúlyú bajnoki címeit, valamint megszerezte a megüresedett Nemzetközösségi nehézsúlyú övet is.

Moses Itauma parádés teljesítménnyel ütötte ki Dillian Whyte-ot (Fotó: Getty Images/Richard Pelham)

Itauma és családja rasszista támadások miatt hagyta el a szlovákiai Késmárkot

A ma már a legszűkebb elithez tartozó bunyós 2004-ben született a szlovákiai Késmárkon nigériai apa és szlovák anya gyermekeként. Már egészen korán rasszista támadások érték a családot, így a szülők először Késmárkot, majd később Szlovákiát hagyták el, és találtak új otthont maguknak Angliában.

– Engem és a testvéreimet rasszista bántalmazás ért. Nem volt jó hely az ottani életre, szinte elmenekültünk a szülővárosomból – emlékezett vissza Itauma, aki négyévesen végül az angliai Kentben telepedett le. A szintén bokszoló bátyja hatására került kapcsolatba egészen fiatalon a sportággal – Karol magával vitte egy edzésre –, ám egy idő után másik testvérével, Samuellel elment focizni, ám a labdarúgást unalmasnak találta és visszatért a ringbe. Hogy mennyire jól tette mindezt, bizonyítja, hogy eddig valamennyi amatőr és profi meccsét megnyerte, és sokan benne látják a nehézsúly leendő nagy bajnokát.

A Herceg volt a legnagyobb hatással Itauma bunyójára

Gyerekkorában kedvenc harcosa a korábbi profi világbajnok Prince Naseem Hamed (36-1, 31 KO) volt, akinek látványos stílusának elemeit megpróbálta beépíteni a saját bunyójába.