Magnus Carlsen azzal magyarázza újabb bravúrját, hogy fütyül a pénzre

Magnus Carlsen ismét jelzett a világnak, hogy a sakk trónjáról nem lehet őt letaszítani. A 35 éves norvég hatodszor lett világbajnok rapidsakkban, ráadásul a 13 fordulós tornán olyan mérleggel zárt, mint korábban senki, még ő maga sem. Carlsen szombaton még az operatőrre volt bosszús egy elvesztett parti miatt, de vasárnap többek között az is kárpótolta, hogy legyőzte az amerikai Hans Niemannt is, akivel korábban durva pere volt vélelmezett csalás miatt.

Magyar Nemzet
2025. 12. 29. 10:37
Magnus Carlsen történelmet írt, Doában ismét a sakk királya lett
Magnus Carlsen történelmet írt, Doában ismét a sakk királya lett Fotó: MAHMUD HAMS Forrás: AFP
A sakkozók legendája, a norvég Magnus Carlsen váratlan veresége miatt – sötéttel kikapott az orosz Vlagyiszlav Artyemjevtől a hetedik fordulóban – szombaton még azzal került a hírekbe, hogy durván meglökte az őt filmező operatőrt a rapidsakk-világbajnokságon Dohában, vasárnap már mindenkit maga mögé utasított. Carlsen zsinórban öt mérkőzést nyert meg, majd egy remivel hatodszor lett világbajnok. 

Magnus Carlsen vasárnap hatalmasat hajrázott, hatodszor nyerte meg a rapidsakk-vb-t
Magnus Carlsen vasárnap hatalmasat hajrázott, hatodszor nyerte meg a rapidsakk-vb-t. Fotó: NurPhoto/Noushad Thekkayil 

A legédesebb győzelem: Magnus Carlsen és Hans Niemann meccse

A megnyert meccsek közül a legkülönlegesebb egyértelműen az amerikai Hans Niemann elleni parti volt a norvégnak, ugyanis a riválisát korábban csalással vádolta meg. Carlsen még a 2022-es vb-n kapott ki meglepetésre Niemanntól St. Louisban, ami után a norvég nem is annyira virágnyelven csalással vádolta meg amerikai ellenfelét. Eric Hansen kanadai nagymester akkoriban részletesen beszélt a csalás lehetőségéről, megnevezve az úgynevezett análgyöngyöket, amelyek irányított vibrációval jelzik a megfelelő lépést. A horrorisztikus megoldás azért lehetséges, mert komoly versenyeken a sakkozóknak a partik előtt minden elektromos készüléket le kell adniuk, továbbá detektoros kapun is áthaladnak, ám az análgyöngyöket az sem szűri ki. Az ügy végül egészen odáig fajult, hogy per lett belőle. Niemann az igazát nem tudta bizonyítani, peren kívül kellett fizetnie, amely után a nyilvánosság előtt is kifakadt

No de vissza a Dohában történtekhez. Carlsen tehát a nyolcadik fordulótól kezdve öt meccset megnyert, majd az utolsó körben szalonremit játszott a holland Anish Kumar Giri ellen, így egy pont előnnyel lett világbajnok rapidsakkban. 

Immár hatodszor, s emellett 70 ezer eurót is zsebre tehet. Noha a vb-címvédő az indiai Dommarázu Gukés, Carlsen ismét jelezte, ő a sakk királya, habár a rendes sakkot már megunta. Mindezt alátámasztja az is, hogy a rapidsakk-vb-t korábban senki nem zárta ilyen jó mérleggel: kilenc győzelem, három döntetlen és egy vereség. 

– Amikor egy verseny kezdődik, nem igazán számít, hogy mit csináltál korábban, és szerintem mindez különösen igaz a rapidsakk esetében, őszintén szólva nagyon nehéz megnyerni ezt a versenyt – kezdte a norvég zseni, majd hozzátette, hogy mi ad neki extra löketet ezen a tornán. „Komoly előnyöm, hogy itt az első helyért játszom”, rámutatva ezzel, hogy a játékosok többsége inkább pénzdíjért játszik. 

Emellett Carlsen büszke volt magára, hogy az Artyemjev elleni vereség után nem esett össze fejben. – Ha rossz napod van, és nem tudod megállítani a trendet, akkor valószínűleg tönkreteszed az egész versenyedet. Erre nagyon büszke vagyok, hogy sikerült ezt megállítanom, úgy érzem, a győztes meccseken volt pár igazán jó lépésem.

Carlsen elismerő szavai a 14 éves sakkozóról

Az utolsó előtti fordulóban Carlsen a 14 éves török csodagyerek, Yagiz Kaan Erdogmus ellen is nyert, ugyanakkor a norvég nem győzte dicsérni a tehetséges játékost. 

Hihetetlen játékos. Ő a legjobb 14 éves, akit a világ valaha látott, de láthatóan nagyon ideges volt ellenem, ami persze természetes. Ugyanakkor még sok esélye lesz visszavágni.

Hétfőn Dohában mindeközben már megkezdődött a villámsakk-vb is, ahol Carlsen ismét esélyesnek számít, legutóbb 2022-ben nyerte meg.

A végeredmény: 

1. Magnus Carlsen (norvég) 10,5 pont
2-5. Vlagyiszlav Artyemjev (orosz),  Arjun Erigaisi (indiai) , Hans Niemann (amerikai) és  Leinier Dominguez Perez (kubai-amerikai) 9,5-9,5. 

A Buchholz-pontszámítás alapján Artyemjevé az ezüst-, Erigaisié a bronzérem. 

Magnus Carlsen és az operatőr balhéja:

