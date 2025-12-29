Magnus Carlsen azzal magyarázza újabb bravúrját, hogy fütyül a pénzre

A sakkozók legendája, a norvég Magnus Carlsen váratlan veresége miatt – sötéttel kikapott az orosz Vlagyiszlav Artyemjevtől a hetedik fordulóban – szombaton még azzal került a hírekbe, hogy durván meglökte az őt filmező operatőrt a rapidsakk-világbajnokságon Dohában, vasárnap már mindenkit maga mögé utasított. Carlsen zsinórban öt mérkőzést nyert meg, majd egy remivel hatodszor lett világbajnok.

Magnus Carlsen vasárnap hatalmasat hajrázott, hatodszor nyerte meg a rapidsakk-vb-t. Fotó: NurPhoto/Noushad Thekkayil

A legédesebb győzelem: Magnus Carlsen és Hans Niemann meccse

A megnyert meccsek közül a legkülönlegesebb egyértelműen az amerikai Hans Niemann elleni parti volt a norvégnak, ugyanis a riválisát korábban csalással vádolta meg. Carlsen még a 2022-es vb-n kapott ki meglepetésre Niemanntól St. Louisban, ami után a norvég nem is annyira virágnyelven csalással vádolta meg amerikai ellenfelét. Eric Hansen kanadai nagymester akkoriban részletesen beszélt a csalás lehetőségéről, megnevezve az úgynevezett análgyöngyöket, amelyek irányított vibrációval jelzik a megfelelő lépést. A horrorisztikus megoldás azért lehetséges, mert komoly versenyeken a sakkozóknak a partik előtt minden elektromos készüléket le kell adniuk, továbbá detektoros kapun is áthaladnak, ám az análgyöngyöket az sem szűri ki. Az ügy végül egészen odáig fajult, hogy per lett belőle. Niemann az igazát nem tudta bizonyítani, peren kívül kellett fizetnie, amely után a nyilvánosság előtt is kifakadt.

No de vissza a Dohában történtekhez. Carlsen tehát a nyolcadik fordulótól kezdve öt meccset megnyert, majd az utolsó körben szalonremit játszott a holland Anish Kumar Giri ellen, így egy pont előnnyel lett világbajnok rapidsakkban.

Immár hatodszor, s emellett 70 ezer eurót is zsebre tehet. Noha a vb-címvédő az indiai Dommarázu Gukés, Carlsen ismét jelezte, ő a sakk királya, habár a rendes sakkot már megunta. Mindezt alátámasztja az is, hogy a rapidsakk-vb-t korábban senki nem zárta ilyen jó mérleggel: kilenc győzelem, három döntetlen és egy vereség.

Magnus Carlsen beats Hans Niemann to take the sole lead in the World Rapid Championship with 2 rounds to go! https://t.co/BGPShLn9WE pic.twitter.com/geioPWlLPr — chess24 (@chess24com) December 28, 2025

– Amikor egy verseny kezdődik, nem igazán számít, hogy mit csináltál korábban, és szerintem mindez különösen igaz a rapidsakk esetében, őszintén szólva nagyon nehéz megnyerni ezt a versenyt – kezdte a norvég zseni, majd hozzátette, hogy mi ad neki extra löketet ezen a tornán. „Komoly előnyöm, hogy itt az első helyért játszom”, rámutatva ezzel, hogy a játékosok többsége inkább pénzdíjért játszik.