„Többször csalt, mostanában is, mint amennyit bevallott”

Magnus Carlsen közleménye A 2022-es Sinquefield Kupán meghoztam azt a példátlan szakmai döntést, hogy a harmadik forduló, a Hans Niemann elleni játszma után visszalépek a tornától. Egy héttel később a Champions Chess Tour alatt csupán egy lépés után feladtam a Hans Niemann ellen partimat. Tudom, hogy tetteim sokakat frusztráltak a sakktársadalomban. Frusztrált vagyok. Sakkozni akarok. Szeretnék továbbra is a legmagasabb szinten sakkozni a legrangosabb versenyeken. Úgy gondolom, hogy a csalás a sakkban komoly probléma, és egzisztenciális veszélyt jelent a játékra. Úgy gondolom továbbá, hogy a sakktornák szervezőinek és mindazoknak, akiknek fontos imádott játékunk szentsége, komolyan fontolóra kell venniük a biztonsági intézkedések és a csalásfelderítési módszerek fokozását a tábla mellett játszott sakk esetében. Amikor Niemannt az utolsó pillanatban meghívták a 2022-es Sinquefield-kupára, erősen fontolgattam, hogy az esemény előtt visszalépek. Végül a játék mellett döntöttem. Úgy gondolom, hogy Niemann többször csalt – és mostanában is –, mint amennyit nyilvánosan bevallott. Az asztal melletti sakkban szokatlan ütemű a fejlődése. A Sinquefield-kupán játszott partink során az volt a benyomásom, hogy nem volt feszült, sőt nem is koncentrált teljesen a játékra a kritikus pozíciókban, miközben sötéttel túljátszott engem, ami, úgy gondolom, csak nagyon kevesek kiváltsága. Ez a játszma hozzájárult a döntésem megváltoztatásához. Tennünk kell valamit a csalás ellen, és a magam részéről nem akarok olyan emberek ellen játszani, akik a múltban többször is csaltak, mert nem tudhatom, a jövőben újra erre vetemednek-e. Van még egy dolog, amit szeretnék elmondani. Niemann kifejezett engedélye nélkül jelenleg sajnos csak korlátozottan nyilvánulhatok meg, nem beszélhetek nyíltan. Eddig csak a tetteim beszéltek helyettem, de azok is egyértelműen, nem vagyok hajlandó sakkozni Niemann-nal. Remélem, hogy kiderül az igazság ebben a kérdésben, bármi legyen is az.