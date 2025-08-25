Különös augusztus: mínusz tíz fokot mértek reggel

„Egy héttel a meteorológiai ősz kezdete előtt megidézte kissé az évszakot a mai reggel: a TOP 10-be csak 5 fok alatti minimummal lehetett bekerülni, Zabarban és Lénárddarócon pedig egészen 1,7 fokig ment le a hőmérő” – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán a HungaroMet.

Mint írták, ez az érték nagyon közel van a mai napra vonatkozó hidegrekordhoz (amikor 1,5 fokot mértek 1980-ban Nagykanizsán), amely egyébként a legalacsonyabb augusztusi hidegrekord. Rámutattak: a jelenlegi hiteles adatsor alapján az 1,7 fok az összes többi augusztusi napon hidegrekordnak számítana.

A HungaroMet felhívta a fgiyelmet az ME Földrajz-Geoinformatika Intézet Facebook-bejegyzésére is, akik a bükki töbrök mikroklímájában ma hajnalban minden idők legalacsonyabb nyári hőmérsékletét rögzítették.

Mint írták, a Mohos-töbör meteorológiai mérőállomás ma reggeli mérése felülírta az idei nyár elején rögzített mínusz 8 Celsius-fokos legalacsonyabb nyári hőmérséklet értékét, amely nem hivatalos országos minimumként értelmezhető.

Hajnali fél 5-kor mínusz 10 fok alá csökkent a léghőmérséklet, 20 perccel később pedig elérte a mínusz 10,14 fokos napi minimumot

– emelték ki, majd hozzátették: a mért érték a mindenkori legalacsonyabb nyári hőmérséklet Magyarországon, beleértve a nem hivatalos méréseket is.