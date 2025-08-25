Rendkívüli

Szijjártó Péter kemény választ küldött a fenyegetőző ukránoknak

Milák KristófAntal Dávidúszás

A Milák Kristóf babérjaira törő magyar úszó lázas betegen döbbentette meg a világot

Milák Kristóf 2017-ben junior világbajnoki rekorddal szerezte meg az aranyérmet a junior vb-n 200 pillangón, aztán megkezdte hosszan tartó uralkodását a számban. Az úszók idei junior világbajnoksága vasárnap ért véget a romániai Otopeniben, és az egyetlen magyar érmet Antal Dávid épp 200 pillangón szerezte: a lázas betegen is vb-ezüstérmes tehetség újabb komoly jelzést adott, hogy Milák nyomdokába léphet.

Magyar Nemzet
2025. 08. 25. 8:17
Antal Dávid lázas betegen szerzett érmet 200 pillangón a junior vb-n. Ő lehet Milák Kristóf utódja? Fotó: Istvan Derencsenyi
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nem a hangos magyar sikerekről szólt a junior világbajnokság Romániában, úszóink a döntőkbe is csak elvétve jutottak be, a legnagyobb névnek számító, már felnőtt Európa-bajnok és olimpikon Jackl Vivien sem tudott komoly eredményt felmutatni. Shane Tusup tanítványa 400 vegyesen érte el a legjobb helyezését Otopeniben, amiben hetedik lett . A magyar válogatott becsületét így Antal Dávid mentette meg, aki 200 pillangón – Milák Kristóf legendás számában – junior világbajnoki ezüstérmet szerzett.

Antal Dávid az első magyar junior vb-érmes férfi 200 pillangón Milák Kristóf óta
Antal Dávid az első magyar junior vb-érmes férfi 200 pillangón Milák Kristóf óta (Fotó: MÚSZ)

A 17. születésnapját a napokban, augusztus 21-én ünneplő nyírbátori úszó óriásit csatázott a vb-döntőben a dél-afrikai Kris Mihaylovval, aki a hajrát, az utolsó ötvenet jobban bírta, és végül 1:56.16 perccel győzött. Antal Dávid hét tizeddel maradt le mögötte, de óriási egyéni csúcsot úszott (1:56.87), ami annak fényében különösen becsülendő, hogy lázas betegen állt rajthoz.

– Őszintén, nagyon büszke vagyok magamra, mert egyéni csúcsot úsztam, ami egy ilyen hiányos, betegséggel hátráltatott felkészülés után remek. Az utolsó ötvenen sajnos már elfogytam, a láz és a torokfájás miatt nem annyira ment már, de ezt remek időnek gondolom – értékelt Antal Dávid a vb-ezüstje után.

Milák Kristóf óta nem történt ilyen a junior vb-n

Férfi 200 pillangón Milák Kristóf 2017-es győzelme óta nem volt magyar a junior vb dobogóján, pedig azóta 2019-ben, 2022-ben és 2023-ban is rendeztek versenyt, így az idei már a negyedik viadal volt.

Antal Dávid egyelőre a 17 éves Miláktól még messze van, a mostani egyéni csúcsa három másodperccel elmarad az utóbbi időben visszaeső kétszeres olimpiai bajnok klasszis 2017-ben világbajnoki rekorddal győztes idejétől (1:53,87). Milák ráadásul a 200 pillangó junior világcsúcsát is tartja (1:53.79).

Ugyanakkor Antal így is komoly időt úszott (főleg betegen), hiszen Milák az idei egyetlen versenyén, az áprilisi ob-n hozzá hasonlóan 1:56-os időre volt képes.

A tehetséges úszóban ráadásul még óriási fejlődési potenciál van, Nyírbátorban egy huszonöt méteres medencében készül a hétköznapokban, onnan jutott el a világbajnoki dobogóig ötvenes medencében.

Antal Dávid sikerével ráadásul folytatódott egy bravúros sorozat: minden olyan junior úszó vb-n, amelyen hazánk is részt vett, született legalább egy magyar érem.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bank Barbara
idezojelekdiktatúra

„Ha túlélted, hallgass!”

Bank Barbara avatarja

A totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapjára.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.