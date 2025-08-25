A Milák Kristóf babérjaira törő magyar úszó lázas betegen döbbentette meg a világot

Nem a hangos magyar sikerekről szólt a junior világbajnokság Romániában, úszóink a döntőkbe is csak elvétve jutottak be, a legnagyobb névnek számító, már felnőtt Európa-bajnok és olimpikon Jackl Vivien sem tudott komoly eredményt felmutatni. Shane Tusup tanítványa 400 vegyesen érte el a legjobb helyezését Otopeniben, amiben hetedik lett . A magyar válogatott becsületét így Antal Dávid mentette meg, aki 200 pillangón – Milák Kristóf legendás számában – junior világbajnoki ezüstérmet szerzett.

Antal Dávid az első magyar junior vb-érmes férfi 200 pillangón Milák Kristóf óta (Fotó: MÚSZ)

A 17. születésnapját a napokban, augusztus 21-én ünneplő nyírbátori úszó óriásit csatázott a vb-döntőben a dél-afrikai Kris Mihaylovval, aki a hajrát, az utolsó ötvenet jobban bírta, és végül 1:56.16 perccel győzött. Antal Dávid hét tizeddel maradt le mögötte, de óriási egyéni csúcsot úszott (1:56.87), ami annak fényében különösen becsülendő, hogy lázas betegen állt rajthoz.

– Őszintén, nagyon büszke vagyok magamra, mert egyéni csúcsot úsztam, ami egy ilyen hiányos, betegséggel hátráltatott felkészülés után remek. Az utolsó ötvenen sajnos már elfogytam, a láz és a torokfájás miatt nem annyira ment már, de ezt remek időnek gondolom – értékelt Antal Dávid a vb-ezüstje után.

Milák Kristóf óta nem történt ilyen a junior vb-n

Férfi 200 pillangón Milák Kristóf 2017-es győzelme óta nem volt magyar a junior vb dobogóján, pedig azóta 2019-ben, 2022-ben és 2023-ban is rendeztek versenyt, így az idei már a negyedik viadal volt.

Antal Dávid egyelőre a 17 éves Miláktól még messze van, a mostani egyéni csúcsa három másodperccel elmarad az utóbbi időben visszaeső kétszeres olimpiai bajnok klasszis 2017-ben világbajnoki rekorddal győztes idejétől (1:53,87). Milák ráadásul a 200 pillangó junior világcsúcsát is tartja (1:53.79).

Ugyanakkor Antal így is komoly időt úszott (főleg betegen), hiszen Milák az idei egyetlen versenyén, az áprilisi ob-n hozzá hasonlóan 1:56-os időre volt képes.

A tehetséges úszóban ráadásul még óriási fejlődési potenciál van, Nyírbátorban egy huszonöt méteres medencében készül a hétköznapokban, onnan jutott el a világbajnoki dobogóig ötvenes medencében.