Varga Mihály: Magyarország érdeke, hogy Európa gazdasági kapujaként szolgáljon Ázsia számára

Magyarország érdeke, hogy a keleti és nyugati gazdasági és pénzügyi együttműködés fő katalizátorává váljon. Egyúttal Európa gazdasági kapujaként szolgáljon Ázsia számára, és ebben a Magyar Nemzeti Bank (MNB) aktív szerepet kíván játszani – mondta Varga Mihály jegybankelnök hétfőn az Ázsiai Pénzügyi Együttműködési Szövetség (AFCA) pénzügyi konferenciáján, Budapesten.

Magyar Nemzet
2025. 08. 25. 12:52
Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke Fotó: Vémi Zoltán
– Az AFCA, a Magyar Bankszövetség és a Magyar Nemzeti Bank (MNB) közös szervezésében tartott rendezvényen a jegybankelnök hangsúlyozta: a bizonytalan globális környezetben felértékelődtek a nemzetközi együttműködések. Európa és Ázsia kapcsolata különösen fontos, hiszen a két kontinens földrajzilag és gazdaságilag is szorosan összefonódik, ami kézzelfogható és kölcsönös gazdásági előnyöket kínál – mutatott rá Varga Mihály, hozzátéve, hogy Magyarország is egyre aktívabban aknázza ki ezeket a földrajzi fekvéséből származó előnyöket.

 

Ázsia növekvő súlyát nem lehet figyelmen kívül hagyni

– Ázsia növekvő gazdasági súlyát jelzi, hogy az ezredfordulón a világ GDP-jének 26 százalékát adta a kontinens, ami 2024-re 46 százalékra emelkedett, míg Európa részesedése harminc százalékról 21 százalékra csökkent ugyanebben az időszakban. A világ exportjának és a globális beruházásoknak ma már felét Ázsia adja és a jövő növekedési motorjai kelet felé tolódtak el – húzta alá.

– A Magyarország és Kína közötti stratégiai együttműködés kiterjed a pénzügyi-gazdasági kapcsolatok mellett az infrastruktúra területére is – ismertette. Példaként említette, hogy Magyarország Európában elsőként bocsátott ki államkötvényt az offshore és onshore renminbi piacon, továbbá a Budapest–Belgrád vasútvonal felújítását, amely a kínai Egy övezet, egy út kezdeményezés egyik zászlóshajóprojektje. Hozzátette, egyre sikeresebb az együttműködés az európai autóipar és az ázsiai akkumulátorbeszállítók között.

 

 

A keleti nyitás politikáját idézte fel Varga Mihály

Varga Mihály az elmúlt másfél évtized mérföldkövei között említette, hogy 2010-től elindult a keleti nyitás politikája, 2015-ben Magyarország csatlakozott az Egy övezet, egy út kezdeményezéshez, és 2017-ben az Ázsiai Infrastruktúra-befektetési Bankhoz.

– A klímaváltozás okozta kockázatok kezelése és az eredményes zöldátállás, az új energiaipar finanszírozása a jegybankok között is nemzetközi együttműködést kíván, ugyanakkor a piaci stabilitáshoz továbbra is elengedhetetlen a fegyelmezett monetáris politika fenntartása – hangsúlyozta.

– A pénzügyi szektor nem pusztán passzív követője, hanem aktív alakítója lehet a jövő iparának, a zöldátállásnak és az energiaszektor fejlesztésének – mondta a jegybankelnök. Kovács Levente, a Bankszövetség elnöke, az AFCA felügyelő bizottságának elnöke beszédében hangsúlyozta: a bankszektor együttműködése több évszázadra nyúlik vissza és a pénzügyi szektor globális együttműködése kulcsfontosságú a gazdasági fejlődés szempontjából. Banki együttműködés nélkül elképzelhetetlen lenne a globális jelentőségű nagyberuházások, vagy a fenntartható, zöldberuházások finanszírozása.

A kétnapos budapesti pénzügyi fórumon nemzetközi pénzügyi intézmények vezető szakértői és döntéshozói vitatják meg, miként erősíthető az új energiaipar termelési kapacitása Közép- és Kelet-Európa, valamint Ázsia pénzügyi együttműködésével – olvasható a jegybank oldalán.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

