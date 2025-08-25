Varga Mihály: Magyarország érdeke, hogy Európa gazdasági kapujaként szolgáljon Ázsia számára

– Az AFCA, a Magyar Bankszövetség és a Magyar Nemzeti Bank (MNB) közös szervezésében tartott rendezvényen a jegybankelnök hangsúlyozta: a bizonytalan globális környezetben felértékelődtek a nemzetközi együttműködések. Európa és Ázsia kapcsolata különösen fontos, hiszen a két kontinens földrajzilag és gazdaságilag is szorosan összefonódik, ami kézzelfogható és kölcsönös gazdásági előnyöket kínál – mutatott rá Varga Mihály, hozzátéve, hogy Magyarország is egyre aktívabban aknázza ki ezeket a földrajzi fekvéséből származó előnyöket.

Ázsia növekvő súlyát nem lehet figyelmen kívül hagyni

– Ázsia növekvő gazdasági súlyát jelzi, hogy az ezredfordulón a világ GDP-jének 26 százalékát adta a kontinens, ami 2024-re 46 százalékra emelkedett, míg Európa részesedése harminc százalékról 21 százalékra csökkent ugyanebben az időszakban. A világ exportjának és a globális beruházásoknak ma már felét Ázsia adja és a jövő növekedési motorjai kelet felé tolódtak el – húzta alá.

– A Magyarország és Kína közötti stratégiai együttműködés kiterjed a pénzügyi-gazdasági kapcsolatok mellett az infrastruktúra területére is – ismertette. Példaként említette, hogy Magyarország Európában elsőként bocsátott ki államkötvényt az offshore és onshore renminbi piacon, továbbá a Budapest–Belgrád vasútvonal felújítását, amely a kínai Egy övezet, egy út kezdeményezés egyik zászlóshajóprojektje. Hozzátette, egyre sikeresebb az együttműködés az európai autóipar és az ázsiai akkumulátorbeszállítók között.

A keleti nyitás politikáját idézte fel Varga Mihály

Varga Mihály az elmúlt másfél évtized mérföldkövei között említette, hogy 2010-től elindult a keleti nyitás politikája, 2015-ben Magyarország csatlakozott az Egy övezet, egy út kezdeményezéshez, és 2017-ben az Ázsiai Infrastruktúra-befektetési Bankhoz.

– A klímaváltozás okozta kockázatok kezelése és az eredményes zöldátállás, az új energiaipar finanszírozása a jegybankok között is nemzetközi együttműködést kíván, ugyanakkor a piaci stabilitáshoz továbbra is elengedhetetlen a fegyelmezett monetáris politika fenntartása – hangsúlyozta.