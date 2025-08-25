A The Capitals birtokába került litván feljegyzés egyértelműen fogalmaz: az EU hitelessége forog kockán, ha nem tesz látványos lépéseket Ukrajna csatlakozása érdekében, írja az Euractiv.
Magyar Pétert támogatja az ukránbarát Brüsszel
Egyre nyilvánvalóbb, hogy a Zelenszkijért rajongó háborúpárti Brüsszel a magyar kormányt teszi felelőssé Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásainak elakadásáért. Miközben Litvánia és más balti államok sürgetik a folyamat felgyorsítását, Brüsszelben egyre inkább az a meggyőződés uralkodik, hogy Orbán Viktor politikája jelent akadályt. Nem véletlen, hogy a kiszivárgott uniós dokumentumokban már a magyar belpolitikai változások lehetősége is megjelenik – Magyar Péter nevével összefüggésben.
A dokumentum szerint a tárgyalások elhúzódása „rosszindulatú szereplőknek” ad muníciót, akik így Kijev bizalmát igyekeznek megingatni Európa ígéreteiben. Litvánia ezért azt javasolja: amennyiben Magyarország továbbra is vétóval él, a többi 26 tagállam külön is megindíthatná a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával és Moldovával.
Brüsszel a magyar belpolitikára figyel
A feljegyzés ugyan nem nevez meg konkrét országot vagy politikust, de a sorok között világosan érzékelhető: Brüsszel számol a magyar politikai viszonyok változásával.
A dokumentumban szereplő „EU27 támogatásának helyreállítása” burkoltan arra utal, hogy az unió 2026-ban, a magyar parlamenti választások után vár fordulatot. Ezért jelenhetett meg Magyar Péter neve az uniós sajtóban mint Orbán Viktor lehetséges kihívója.
Mindez jól illeszkedik abba a tendenciába, hogy az Európai Bizottság és több nyugat-európai kormány nyíltan vagy burkoltan támogatja a magyar kormánnyal szemben álló szereplőket, így erősítve saját politikai céljaikat.
Az Euractiv szerint Ukrajna közben folytatja a reformokat, amelyek az uniós tagság előfeltételei miután Brüsszel korábban komoly bírálattal élt. Az uniós támogatás különösen fontos Litvánia számára, amely a szovjet megszállás emlékeit és az orosz fenyegetést saját biztonsági realitásaként éli meg.
Budapest különös szerepben
Érdekesség, hogy miközben miközben a lap szerint Magyarország az egyik legnagyobb akadálya Ukrajna uniós csatlakozásának, Budapestet emlegetik egy lehetséges jövőbeni béketárgyalás helyszíneként, ahol Volodimir Zelenszkij és Vlagyimir Putyin akár Donald Trump közvetítésével ülhetne egy asztalhoz.
Mindennek fényében világos: Brüsszelben nem csupán Ukrajna uniós útjáról, hanem Magyarország jövőjéről is ítélet születik. Orbán Viktor kormányát a fő akadálynak tekintik, és egyre nyíltabban Magyar Péter felemelkedésében látják a fordulat lehetőségét a háborúpárti erők.
Borítókép: Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: AFP)
