Magyarországnak igaza van: Ukrajna nem csatlakozhat az EU-hoz

Ahogy Donald Trump amerikai elnök bátor és rendkívül szükséges erőfeszítései az ukrajnai háború befejezésére egyre nagyobb lendületet kapnak – miután az amerikai vezető találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel Alaszka Anchorage városában, majd Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel Washingtonban –, pletykák szerint az EU vezetése továbbra sem mondott le arról az álomról, hogy Ukrajna csatlakozzon a blokkhoz. Brüsszel, Párizs, Berlin és London állítólag mind Trumpot kérték, hogy győzze meg Orbán Viktor magyar miniszterelnököt, hogy hagyja figyelmen kívül fenntartásait az ukrán csatlakozási tervekkel kapcsolatban. Ha ez igaz, az újabb súlyos tévedést jelezne az európaiak részéről. Valójában azonban Budapest álláspontja nem makacsság – előrelátás. És az előrelátás az, ami a többi európai országból jelenleg hiányzik – ír a véleménycikkében a Brussels Signal.

Ukrajna nem csatlakozhat az EU-hoz – Orbán Viktor régóta hangoztatja

Fotó: ZOLTAN FISCHER / X ACCOUNT OF HUNGARY'S PRIME MIN

Ukrajna európai uniós tervei nem többek lázálomnál

Gyakran mondják, hogy a politika a lehetőségek művészete. Ukrajna EU-csatlakozási ambícióit tekintve a számok magukért beszélnek – és brutális őszinteséggel. Az orosz–ukrán háború kezdete óta három és fél év telt el, Ukrajna pedig romokban hever. Az újjáépítéshez elképzelhetetlen összegre lenne szükség – a Magyar Külügyi Intézet számításai szerint 2,5 ezer milliárd euróra. Ez tizenkétszerese az EU teljes éves költségvetésének. Európa nem engedheti meg magának ezt a fantáziát: Németország, a kontinens egykori motorja gazdasági problémákkal küzd, Franciaországban fenntarthatatlan hiány van a költségvetésben, Olaszország gazdasága alig növekszik és a GDP-hez viszonyított csaknem 140 százalékos államadósságával alig rendelkezik fiskális rugalmassággal geopolitikai kalandok finanszírozására.