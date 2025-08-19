Brüsszel az unió szétesését kockáztatja

Koskovics Zoltán, az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője szerint nem véletlen, hogy a magyar külpolitika már hónapokkal ezelőtt figyelmeztetett az ukrán csatlakozás veszélyeire. „Erre a brüsszeli lépésre készült fel hazánk a VOKS 2025-tel, és ismét kiderült, hogy hiába próbált a magyar ellenzék terelni, mellébeszélni és mismásolni, az ukrán csatlakozás veszélye nagyon is valós! Ők pedig semmit nem tesznek a kivédésére, hiába Magyar Péter Manfred Weber kedvenc alárendeltje” – fogalmazott.

A szakértő figyelmeztet: Brüsszel Ukrajna uniós felvételével a háborúba sodorhatja az EU-t, és a társadalmi feszültségek veszélyesen kiéleződhetnek.

Fotó: AFP

Jogilag nehezen lenne kivitelezhető Ukrajna felvétele az Európai Unióba, de a szakértő emlékeztetett:

Sajnos az elmúlt években megtanulhattuk, hogy Ursula von der Leyen Bizottsága nemes egyszerűséggel figyelmen kívül hagyja az EU belső jogrendjét, ha a politikai akarat ezt kívánja.

Ezért tart attól, hogy a politikai szándék felülírja majd a jogi akadályokat.