Brüsszel az unió szétesését kockáztatja

Ukrajna uniós felvétele lenne az egyetlen lehetőség arra, hogy az európai elit elkerülje a teljes kudarc beismerését – mutatott rá Koskovics Zoltán geopolitikai elemző. Brüsszel szerinte fenyegetésekkel és zsarolással próbálhatja majd keresztülvinni a folyamatot, amely azonban súlyos gazdasági, társadalmi és biztonsági következményekkel járna az európai emberek számára.

Wiedermann Béla
2025. 08. 19. 5:42
Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen Forrás: AFP
Koskovics Zoltán, az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője szerint nem véletlen, hogy a magyar külpolitika már hónapokkal ezelőtt figyelmeztetett az ukrán csatlakozás veszélyeire. „Erre a brüsszeli lépésre készült fel hazánk a VOKS 2025-tel, és ismét kiderült, hogy hiába próbált a magyar ellenzék terelni, mellébeszélni és mismásolni, az ukrán csatlakozás veszélye nagyon is valós! Ők pedig semmit nem tesznek a kivédésére, hiába Magyar Péter Manfred Weber kedvenc alárendeltje” – fogalmazott.

A szakértő figyelmeztet: Brüsszel Ukrajna uniós felvételével a háborúba sodorhatja az EU-t, és a társadalmi feszültségek veszélyesen kiéleződhetnek.
Fotó: AFP

Jogilag nehezen lenne kivitelezhető Ukrajna felvétele az Európai Unióba, de a szakértő emlékeztetett: 

Sajnos az elmúlt években megtanulhattuk, hogy Ursula von der Leyen Bizottsága nemes egyszerűséggel figyelmen kívül hagyja az EU belső jogrendjét, ha a politikai akarat ezt kívánja.

Ezért tart attól, hogy a politikai szándék felülírja majd a jogi akadályokat.

Brüsszel fenyegetésekkel vinné keresztül az akaratát

A szakértő szerint a folyamat semennyire sem lenne összeegyeztethető az uniós szabályokkal és a tagállamok vétójogával. 

A céljukat fenyegetések és zsarolás útján tudnák csak elérni, de egy pillanatig se gondoljuk, hogy ez visszatartja őket

– mondta. Úgy véli, ha egyszerre Brüsszel, Moszkva és Washington is az ukrán csatlakozás mellett áll, akkor azt nagyon nehéz lesz megakadályozni. A magyar kormány ugyan óriási felhatalmazást kapott a VOKS 2025-tel, de Koskovics szerint így is borzasztó nehéz lesz ellenállni a nyomásnak. Reményre adhat okot, hogy a legfeszítettebb tempóban is csak 2029-re lehetne végigvinni a folyamatot, addig pedig több sorsdöntő választás zajlik majd Európában. A szakértő szerint egy önvédelmi koalíció kialakítása a feladat, amelyhez például Franciaország jobboldali fordulata adhatna erőt. Koskovics szerint Ukrajna felvétele komoly biztonsági kockázatot hordoz. 

A harcok kiújulása esetén ez valóban automatikusan belesodorná az Uniót a háborúba

– figyelmeztetett. Bár a közös védelem mechanizmusa a tagállamok kezébe helyezné a döntést, szerinte a helyzet így is rendkívül veszélyes lenne.

Több tagállam – köztük hazánk – bizonyosan kimaradna a fegyveres konfliktusból, de ettől még a helyzet borzasztó veszélyes lenne. Ráadásul egy ilyen forgatókönyv egyértelműen az EU szétesésével fenyeget. Nem szabad idáig eljutni

– mondta.

Súlyos terheket raknának Európára

Az ukrán EU-csatlakozás gazdasági következményei is beláthatatlanok lennének. 

Ukrajna európai uniós csatlakozása mellett a jelenlegi Közös Agrárpolitika és a Kohéziós Alap egyedül az ukrán gazdasági érdekeket szolgálná mindenki más terhére, illetve kárára

– hangsúlyozta az elemző. A piacokat elárasztanák az olcsó és ellenőrizetlen minőségű ukrán agrártermékek, aminek következményeként európai gazdák milliói mennének tönkre – itt, Közép-Európában is. Koskovics szerint a legsúlyosabb csapás a dél- és nyugat-európai gazdákat érné, akiknek helyzete amúgy sem irigylésre méltó. Az ukrán csatlakozás számukra gazdasági értelemben egyenlő lenne a halálos ítélettel, és ezt biztosan nem hagynák szó nélkül. 

Hirtelen kiéleződnének a társadalmi feszültségek és erőszakos megmozdulásokra kellene számítani

– tette hozzá. A szakértő arra is figyelmeztetett, hogy a háború után a hírhedt ukrán maffia erőre kap majd. 

Számos háború tanulsága, hogy a brutális traumát átélő volt katonák csak igen nehezen tudnak beilleszkedni a békés, civil társadalomba. Sokan választják a bűnözést – és semmi okunk arra, hogy azt feltételezzük, hogy Ukrajnában ez máshogy történne.

Ez szerinte különösen veszélyes lenne, hiszen a ’90-es években az ukrán maffia már komoly problémát okozott a magyar rendőrségnek is. 

Képzeljük el, ha mindez az EU-n belül történik, és az ukránok szabadon garázdálkodhatnak Portugáliától a Baltikumig

– mondta.

Brüsszel politikai játszmája

Koskovics úgy látja, hogy a csatlakoztatási terv mögött valójában Ursula von der Leyen politikai érdekei állnak. 

Az a tény, hogy Ursula von der Leyen mandátuma 2029-ben jár le, és pont erre az évre tervezi az ukrán csatlakozást mindent elárul erről a kérdésről

– fogalmazott. Hozzátette: 

Az európai liberális-technokrata elit soha nem akart békét, és most sem akar. Ha tehetné, elszabotálná az alaszkai békecsúcs minden eredményét. Ám a vereséget maximum elodázni lehet, elkerülni nem.

Az egyetlen tervük a békeidőkre Koskovics szerint az, hogy Ukrajnát felveszik az EU-ba. Ez azonban nem a béke megteremtését, hanem egy újabb válság előidézését jelentené az európai emberek számára.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

