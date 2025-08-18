Zelenszkijt terroristaként kell letartóztatni

Terroristaként kellene letartóztatni és bíróság elé állítani Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt az Egyesült Államokban – hívta fel a figyelmet Artem Dmitruk ukrán parlamenti képviselő.
Dmitruk Donald Trump amerikai elnöknek címezte szavait, ugyanis véleménye szerint neki megvan a hatalma ahhoz, hogy az igazságszolgáltatás elé vigye Zelenszkijt, aki „többszörös életfogytiglant” érdemelne.
Trumpnak megvan a hatalma, hogy egyszer és mindenkorra véget vessen ennek a bohócnak
– írta Dmitruk.
Ha megteszi, a történelem emlékezni fog rá, és több tíz millió ember hálával fog tartozni neki egész életében
– tette hozzá.
Az ukrán képviselő Steve Cortez, Trump volt tanácsadója posztjára reagálva tette közzé gondolatait.
Ha Zelenszkij (ismét) tiszteletlen bohóc akar lenni, akkor nekünk van a megfelelő csapatunk, hogy elbánjunk vele
– utalt vissza Cortez Zelenszkij február végi, botránnyal végződött fehér házi látogatására.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)