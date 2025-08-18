Volodimir ZelenszkijUkrajnaTrump

Zelenszkijt terroristaként kell letartóztatni

Súlyos kijelentést tett az ukrán parlament egyik képviselője. Szerinte Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt terroristaként kellene letartóztatni az Egyesült Államokban.

2025. 08. 18. 21:04
Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Fotó: AFP
Terroristaként kellene letartóztatni és bíróság elé állítani Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt az Egyesült Államokban – hívta fel a figyelmet Artem Dmitruk ukrán parlamenti képviselő.

Az ukrán képviselő Trumphoz fordult Zelenszkij letartóztatásáért
Az ukrán képviselő Trumphoz fordult Zelenszkij letartóztatásáért (Fotó: AFP)

Dmitruk Donald Trump amerikai elnöknek címezte szavait, ugyanis véleménye szerint neki megvan a hatalma ahhoz, hogy az igazságszolgáltatás elé vigye Zelenszkijt, aki „többszörös életfogytiglant” érdemelne.

Trumpnak megvan a hatalma, hogy egyszer és mindenkorra véget vessen ennek a bohócnak

– írta Dmitruk.

Ha megteszi, a történelem emlékezni fog rá, és több tíz millió ember hálával fog tartozni neki egész életében

– tette hozzá.

Az ukrán képviselő Steve Cortez, Trump volt tanácsadója posztjára reagálva tette közzé gondolatait.

Ha Zelenszkij (ismét) tiszteletlen bohóc akar lenni, akkor nekünk van a megfelelő csapatunk, hogy elbánjunk vele

– utalt vissza Cortez Zelenszkij február végi, botránnyal végződött fehér házi látogatására.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)

