Orbán Viktor: Zelenszkij mondatainak hosszú lesz az árnyéka

Ismét bejegyzést tett közzé a Harcosok klubjában a miniszterelnök. Írásában Orbán Viktor több fontos témát is érintett, mint például az Otthon start program vagy a Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter lemondatásáról szóló pletykák. Leszögezte azonban azt is: Volodomir Zelenszkij ukrán elnök nyílt támadása és fenyegetőzése Magyarország ellen nem marad következmény nélkül.

2025. 08. 25. 11:01
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
„Mozgalmas hétvége volt. Zelenszkij elnök nyíltan megfenyegette Magyarországot. Beismerte, azért lövik a Barátság vezetéket, mert nem támogatjuk az EU-tagságukat. Ebből is látszik, hogy a magyarok jól döntöttek” – mutatott rá Orbán Viktor a Harcosok klubjában tett bejegyzésében. A miniszterelnök leszögezte: zsarolással, robbantásokkal és fenyegetéssel nem lehet bekerülni az unióba. „Zelenszkij mondatainak hosszú lesz az árnyéka” – jegyezte meg.

Volodomir Zelenszkij ukrán elnök már nyíltan fenyegeti Magyrországot (Fotó: Filip Singer / MTI/EPA)
Posztjában kitért arra a baloldali álhírre is, miszerint Nagy Márton gazdaságfejlesztési minisztert el tervezik bocsátani miniszteri megbízatásából. „Akinek halálhírét keltik, sokáig él. A kiskakas elkukorékolta, hogy Nagy Márton gazdasági miniszter távozni fog. Kiskakas miniszterelnökösdit játszik” – írta Orbán Viktor, majd emlékeztetett: Nagy Márton csak a legutóbbi egy hónapban eltörölte a csed és a gyed után fizetendő szja-t, ami havonta több tízezer forint plusz a családok zsebében.

A gyermekek után járó adókedvezményt ötven százalékkal megemelte. Előkészítette és kitárgyalta az Otthon start első lakás programot. Az ilyen minisztereket nem elbocsátani, hanem kitüntetni szokták

– mutatott rá.

Bejegyzése végén helyet kapott a sport is, melynek kapcsán azt írta, „megint van kire büszkének lennünk: a magyarok újra megmutatták, ki a király kajak-kenuban. A milánói vb-n az éremtábla élén végeztünk. Gratulálok az egész magyar csapatnak!”

„Visszaszámlálás: még hét nap az Otthon start programig. Startolj rá!” – zárta írását a kormányfő.

