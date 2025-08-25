Rendkívüli

Szijjártó Péter kemény választ küldött a fenyegetőző ukránoknak

Nagy Márton elárulta, melyik négy program fekszik most a kormány asztalán

A cél a gazdaság felpörgetése.

2025. 08. 25. 10:21
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter Fotó: MTI/Purger Tamás
„Minden erőnkkel dolgozunk a gazdaság felpörgetésén – ma is ülésezik a Gazdasági Kabinet” – írta közösségi oldalán Nagy Márton. A nemzetgazdasági miniszter jelezte, hogy a kormány asztalán négy program van:

  1. Otthonteremtés: szeptember 1-jén elindul az Otthon start program, január 1-jétől pedig minden állami alkalmazott évi egymillió forintot kap lakáshitelének törlesztésére.
  2. Adócsökkentés: végrehajtjuk Európa legnagyobb adócsökkentését, így fokozatosan adómentessé válnak az édesanyák és megduplázzuk a családi adókedvezményt.
  3. Tízezer milliárdos Országépítési terv: 2035-ig újjáépítjük Magyarország infrastruktúráját, ideértve az egészségügyi, a kulturális és oktatási, a közlekedési, valamint a vízügyi fejlesztéseket.
  4. Ipar és munkahelyvédelem akcióterv: a Brüsszel által elhibázott EU–USA-vámmegállapodás kivédése érdekében segíteni kell a megsérült cégeket, kiemelten a hazai kis- és közepes cégeket.

„Munka tehát van, nem állunk meg!” – tette hozzá a miniszter.

