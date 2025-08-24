kajak-kenuMilánóKurucz Leventevilágbajnokságvilágbajnoki címNádas Bence

A világ tetején a magyar kajakpáros, a betegség sem állhatot az útjukba + videó

A magyar versenyzők nagyszerűen szerepeltek a milánói kajak-kenu világbajnokság vasárnapi, heves esőzéssel tarkított délelőttjén: két arany-, valamint egy-egy ezüst- és bronzérmet szereztek. Nádas Bence és Kurucz Levente világbajnok lett K2 500-on, méghozzá fantasztikus teljesítménnyel. Nádas Bence elárulta lapunknak, hogy reggel betegen ébredt, de ezzel nem akarta társát terhelni.

Tóth Norbert
2025. 08. 24. 12:06
Hihetetlen versenyt produkált Nádas Bence és Kurucz Levente
Nádas Bence és Kurucz Levente világbajnok K2 500-on. (Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség)
Csütörtök délelőtt meggyőző versenyzést láthattunk Kurucz Levente és Nádas Bence kajak párosától, erőt demonstráló sikert arattak. A szombati középdöntőben a magyar egység rendkívül szoros csatában, a harmadik helyen csapott célba a címvédő portugálok mögött, a fehéroroszokkal azonos idővel. Önbizalommal telve várhatta a világbajnoki döntőt Nádas Bence és Kurucz Levente.

Nem talált legyőzőre Nádas Bence és Kurucz Levente
A 9-es pályán lapátoló Nádas Bence és Kurucz Levente remekül összerakta döntős futamát. (Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség)

 

Parádés verseny, világbajnoki cím

Nádas Bence és Kurucz Levente a 9-es pályán szerepelt a döntőben. A magyar egység szabályosan kilőtt a rajtból, de mellettük jól kezdtek a címvédő portugálok, a Joao Ribeiro, Messias Baptista duó, valamint a német hajó is.

A mieink féltávnál a harmadik helyen voltak, kis lemaradással. Ezután elindult a hajrá, egyre feljebb kapaszkodtak, végül fantasztikus győzelmet arattak K2 500-on.

Nádas Bence tavaly, a párizsi olimpián Tótka Sándorral ezüstérmes volt ebben a számban, 2022-ben világbajnokságot nyert Kopasz Bálinttal, neki ez már a harmadik vb-címe. Kurucz Levente először lett felnőtt világbajnok. 
 

Nádas Bence betegséggel küszködött a döntő reggelén

A győztes futam után azonnal lapunk kamerája elé állt a friss világbajnok páros.

Próbáltam mindenemet összeszedni, kicsit taknyosan ébredtem, ezt nem is akartam Leventével megosztani, nem akartam, hogy az első felnőtt vb-jén azzal teljen az ideje, hogy izguljon, mert az öreg veterán épp most készül lerobbanni

− jegyezte meg széles mosollyal az arcán Nádas Bence, aki próbálta az erősebb énjét mutatni.

Nem zökkentett ki minket az időjárás, csináltuk ugyanúgy a dolgunkat

− mondta Kurucz Levente, aki születésnapos édesapjának ajánlotta a sikert.

