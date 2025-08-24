A világ tetején a magyar kajakpáros, a betegség sem állhatot az útjukba + videó

Csütörtök délelőtt meggyőző versenyzést láthattunk Kurucz Levente és Nádas Bence kajak párosától, erőt demonstráló sikert arattak. A szombati középdöntőben a magyar egység rendkívül szoros csatában, a harmadik helyen csapott célba a címvédő portugálok mögött, a fehéroroszokkal azonos idővel. Önbizalommal telve várhatta a világbajnoki döntőt Nádas Bence és Kurucz Levente.
Parádés verseny, világbajnoki cím
Nádas Bence és Kurucz Levente a 9-es pályán szerepelt a döntőben. A magyar egység szabályosan kilőtt a rajtból, de mellettük jól kezdtek a címvédő portugálok, a Joao Ribeiro, Messias Baptista duó, valamint a német hajó is.
A mieink féltávnál a harmadik helyen voltak, kis lemaradással. Ezután elindult a hajrá, egyre feljebb kapaszkodtak, végül fantasztikus győzelmet arattak K2 500-on.
Nádas Bence tavaly, a párizsi olimpián Tótka Sándorral ezüstérmes volt ebben a számban, 2022-ben világbajnokságot nyert Kopasz Bálinttal, neki ez már a harmadik vb-címe. Kurucz Levente először lett felnőtt világbajnok.
Nádas Bence betegséggel küszködött a döntő reggelén
A győztes futam után azonnal lapunk kamerája elé állt a friss világbajnok páros.
Próbáltam mindenemet összeszedni, kicsit taknyosan ébredtem, ezt nem is akartam Leventével megosztani, nem akartam, hogy az első felnőtt vb-jén azzal teljen az ideje, hogy izguljon, mert az öreg veterán épp most készül lerobbanni
− jegyezte meg széles mosollyal az arcán Nádas Bence, aki próbálta az erősebb énjét mutatni.
Nem zökkentett ki minket az időjárás, csináltuk ugyanúgy a dolgunkat
− mondta Kurucz Levente, aki születésnapos édesapjának ajánlotta a sikert.