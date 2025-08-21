Elverte a vihar és a jégeső a kajak-kenu világbajnokságot, a magyarok időben ébredtek

A szerdai 66 után 58 futammal folytatódtak az előcsatározások a kajak-kenu világbajnokságon. Az épek között csütörtökön rajthoz álló magyarok közül mind a 12 sikerrel járt a milánói Idroscalo versenypályán.

Harcoló magyarok: Kollár Kristóf (b) és Juhász István a kajak - kenu világbajnokság férfi kenu kettesek 500 méteres versenyének előfutamában Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI Fotószerkesztőség

Menetelő magyarok

A hat magyar érdekeltségű délelőtti számból csupán egyben lehetett volna egyből a döntőbe jutni futamgyőzelemmel. Közel járt hozzá Kollár Kristóf és Juhász István az olimpiai programján is szereplő kenu kettes 50 méteren, a kínaiak 39 századmásodperccel hamarabb értek célba. A magyarok második helye azt jelenti, hogy az elődöntőben is vízre kell majd szállniuk. A másik öt számban a sok nevező miatt nem lehetett azonnal megváltani a döntős helyet, azért két egységünk is megnyerte a futamát.

Varga Ádám biztosan verte lengyel és olasz kihívóját, sőt a teljes mezőny, mind a hat futam legjobb idejét lapátolta kajak egyes 500 méteren.

Ugyanazon a távon az új párosunk, Kurucz Levente és az univerzális, de kis tüskével versenyző Nádas Bence is megadta az alaphangot, utcahosszal, kéthajónyival nyerte az előfutamát. Takács Kincső második lett portugál riválisa mögött, nem forgott veszélyben az elődöntőbe lépése. Ahogy a negyedik helyre befutó Gazsó Alida Dórának és a Kiss Blanka–Lucz Anna párosnak sem, ugyanakkor a folytatásra jócskán fel kell javulniuk.

Mosolygós magyarok: Kőhalmi Emese, Pupp Noémi, Fojt Sára és Ujfalvi Laura (b-j) a női kajak négyesek 500 méteres versenyének elődöntője után Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI Fotószerkesztőség

Négyeseink javítottak

Délutánra vált igazán élessé a helyzet, ugyanis több versenyszámban az elődöntőket rendezték, s ott már nem lehetett hibázni. Nem is tették a magyarok, utólag kijelenthető, hogy felesleges volt izgulni. Női kajak négyesünknek például azok után kellett bizonyítania, hogy szerdán az olimpiai bajnok új-zélandiak és a lengyelek is megelőzték.

Idei Európa-bajnok egységünk csak a harmadik volt fél távnál, aztán megrázta magát Fojt Sára, Pupp Noémi, Ujfalvi Laura és Kőhalmi Emese, és megnyerte elődöntős futamát a britek és a szlovákok előtt, miközben Németország elvérzett.

Az előfutamban a spanyoloktól hajszállal kikapó férfiak semmit sem bíztak a véletlenre, a németekkel nagyot harcolva, végig uralva az elődöntőt győzött az Opavszky Márk, Fodor Bence, Balogh Gergely és Tamási Zsombor összeállítású csapathajó.