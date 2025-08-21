kajak-kenuMilánóvilágbajnokság

Elverte a vihar és a jégeső a kajak-kenu világbajnokságot, a magyarok időben ébredtek

Folytatódott a versenydömping a milánói kajak-kenu világbajnokságon. A magyarok szinte tökéletes napot zártak Milánóban, ahol csütörtök délelőtt minden indulónk továbbjutott, a délutáni elődöntőkben sem hibáztak legjobbjaink. Női és férfi-kajaknégyesünk is sikerrel vette az utolsó előtti akadályt, egyaránt futamgyőzelemmel biztosította be a helyét a döntőben. Taktikázott és kicsit elégedetlenkedett Kiss Ágnes és Nagy Bianka kenupárosa, miután a második helyen lépett tovább, ugyanakkor a hínáros, szeles pályán kedvezőbb beosztást kaphat a fináléra. Ha az időjárás nem szól közbe, ahogy tette ezúttal. Félbeszakították és elnapolták a paraversenyeket.

magyarok Milánó, 2025. augusztus 21. Kísérőhajók a jégesőben a kajak-kenu világbajnokságon Milánóban 2025. augusztus 21-én. MTI/Czeglédi Zsolt
A magyarok szereplése után lecsapott az égi áldás Milánóban Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A szerdai 66 után 58 futammal folytatódtak az előcsatározások a kajak-kenu világbajnokságon. Az épek között csütörtökön rajthoz álló magyarok közül mind a 12 sikerrel járt a milánói Idroscalo versenypályán. 

magyarok
Harcoló magyarok: Kollár Kristóf (b) és Juhász István a kajak-kenu világbajnokság férfi kenu kettesek 500 méteres versenyének előfutamában  Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI Fotószerkesztőség

Menetelő magyarok

A hat magyar érdekeltségű délelőtti számból csupán egyben lehetett volna egyből a döntőbe jutni futamgyőzelemmel. Közel járt hozzá Kollár Kristóf és Juhász István az olimpiai programján is szereplő kenu kettes 50 méteren, a kínaiak 39 századmásodperccel hamarabb értek célba. A magyarok második helye azt jelenti, hogy az elődöntőben is vízre kell majd szállniuk. A másik öt számban a sok nevező miatt nem lehetett azonnal megváltani a döntős helyet, azért két egységünk is megnyerte a futamát. 

Varga Ádám biztosan verte lengyel és olasz kihívóját, sőt a teljes mezőny, mind a hat futam legjobb idejét lapátolta kajak egyes 500 méteren. 

Ugyanazon a távon az új párosunk, Kurucz Levente és az univerzális, de kis tüskével versenyző Nádas Bence is megadta az alaphangot, utcahosszal, kéthajónyival nyerte az előfutamát. Takács Kincső második lett portugál riválisa mögött, nem forgott veszélyben az elődöntőbe lépése. Ahogy a negyedik helyre befutó Gazsó Alida Dórának és a Kiss Blanka–Lucz Anna párosnak sem, ugyanakkor a folytatásra jócskán fel kell javulniuk.

magyarok
Mosolygós magyarok: Kőhalmi Emese, Pupp Noémi, Fojt Sára és Ujfalvi Laura (b-j) a női kajak négyesek 500 méteres versenyének elődöntője után Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI Fotószerkesztőség

Négyeseink javítottak

Délutánra vált igazán élessé a helyzet, ugyanis több versenyszámban az elődöntőket rendezték, s ott már nem lehetett hibázni. Nem is tették a magyarok, utólag kijelenthető, hogy felesleges volt izgulni. Női kajak négyesünknek például azok után kellett bizonyítania, hogy szerdán az olimpiai bajnok új-zélandiak és a lengyelek is megelőzték. 

Idei Európa-bajnok egységünk csak a harmadik volt fél távnál, aztán megrázta magát Fojt Sára, Pupp Noémi, Ujfalvi Laura és Kőhalmi Emese, és megnyerte elődöntős futamát a britek és a szlovákok előtt, miközben Németország elvérzett.

Az előfutamban a spanyoloktól hajszállal kikapó férfiak semmit sem bíztak a véletlenre, a németekkel nagyot harcolva, végig uralva az elődöntőt győzött az Opavszky Márk, Fodor Bence, Balogh Gergely és Tamási Zsombor összeállítású csapathajó. 

Holtverseny, jégeső

A kenus Fejes Dániel előfutama után az elődöntőjét is megnyerte 500 méteren, 200-on Hajdu Jonatán másodikként került a fináléba. Holtversenyben lett első kajak egyes 200 méteren Csizmadia Kolos, aki azonos időt lapátolt a szerb Dragosavljeviccsel. Mindössze három századdal maradt el a semleges színekben versenyző fehéroroszoktól női kenupárosunk 500 méteren, Kiss Ágnes és Nagy Bianka még a futam után sem értett egyet abban, hogy mi lett volna a legjobb. Mindenesetre a pénteki döntőben ezzel a 8-as pályára kerültek, ami még a javukra válhat.

A délutáni programot záró paraversenyeket hatalmas vihar szakította félbe, jégeső pusztított Milánóban, majd újra kisütöt a nap. a szervezők végül elnapolták a futamokat. 

Péntek délután mind a hét döntőben lesz magyar egység, jég- után következhet a magyar éremeső a kajak-kenu világbajnokságon.

