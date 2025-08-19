Maradt benne tüske, olimpiai bajnok társai után új párt kapott az „áthelyezett” magyar klasszis

Nádas Bencevilágbajnokságkajak-kenu

Olimpiai ezüstérmes, világ- és Európa bajnokunk idén sodródik az árral, miután egyesben hiába teljesített jól, az Európa-bajnokságon a négyesben kapott vezérszerepet, a világbajnokságon párosban áll rajthoz. Nádas Bence ezúttal a fiatal Kurucz Leventével indul az olimpia műsorán is szereplő K2-500 méteren, de szokatlan módon nem ő sztrókolja majd az egységet. A 29 éves klasszis kajakos korábban Kopasz Bálinttal világbajnok lett a számban, Tótka Sándorral olimpiai ezüstérmet szerzett. Lapunknak elárulta, van benne tüske, s arról is beszélt, mire lehet képes új partnerével.

P.Fülöp Gábor
2025. 08. 19. 5:35
Nádas Bence Vaires-sur-Marne, 2024. augusztus 9. Az ezüstérmes Nádas Bence (elöl) és Tótka Sándor a férfi kajak párosok 500 méteres versenyének döntője után a 2024-es párizsi nyári olimpián a vaires-sur-marne-i evezős és kajak-kenu pályán 2024. augusztus
Nádas Bence a párizsi olimpián ezüstérmes lett Tótka Sándorral, 2022-ben győzött a világbajnokságon Kopasz Bálinttal Fotó: Kovács Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Hétfőn megérkezett a magyar kajak-kenu válogatott Milánóba, a szerdától vasárnapig tartó síkvízi világbajnokság helyszínére. Az egykor minden idők legfiatalabb felnőtt világbajnoka titulust kiérdemlő Nádas Bence immár a csapat egyik rangidőseként készülődik az év fő versenyére. 

Nádas Bence
Nádas Bence (jobbra) optimistán tekint a Kurucz Leventével alkotott párosukra Fotó: MKKSZ/Tumbasz Hedi

Nádas Bence és Milánó

− Jól érzem magam, köszönöm szépen az érdeklődést! Szerintem jók leszünk párosban. Tíz éve voltunk itt, Milánó kedves a számomra, akkor is olimpiai párosban versenyeztem. Bízom benne, hogy most egy szép eredménnyel tudunk zárni. 

Sajnos 2015-ben nem sikerült döntőbe kerülnünk, reménykedem, hogy ezúttal elöl tudunk végezni, és tudunk majd örülni az elért eredménynek

− adott helyzetjelentést lapunknak Olaszországból a 29 éves kajakos. A tíz évvel ezelőtti kajak-kenu világbajnokságon K2 1000 méteren lett 14. Nádas Bence és Boros Gergely. Utóbbi később a szövetség szakmai igazgatója volt, Nádas pedig számos partnerrel járt be rögös, de sikeres utat. Az egyaránt egyéni olimpiai aranyérmes Tótka Sándorral és Kopasz Bálinttal is komoly eredményeket ért el.

Nádas Bence
A bronzérmes Nádas Bence, Hidvégi Zalán, Hidvégi Hunor és Keller Gergő Zsombor a férfi kajak négyesek 500 méteres versenyének eredményhirdetésén a szegedi kajak-kenu világkupán Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI Fotószerkesztőség

Megkevert kajakos kártyák

Idén például a négyessel indult és lett a 7. az Európa-bajnokságon, a vb-n mégis K2-500 méteren rajtol a 22 éves Kurucz Leventével, aki pályateszteket követően lett a párja azok után, hogy Kurucz és Opavszky Márk az ötödik helyen végzett a kontinensviadalon. Tóth Dávid, a kajakosok új szövetségi kapitánya új egység létrehozása és a csapatember prototípusát megtestesítő Nádas Bence mellett tette le a voksát.

− Ha ez a feladatom, hogy valamilyen szinten egy picit segítsem a csapathajós eredményességet, bízom benne, megfelelek neki. Mindig is igyekeztem a legjobb tudásom szerint csinálni a dolgaimat. 

Az eddigi éveim alapján tényleg minden azt mutatja, hogy amilyen csapathajóval foglalkozunk Hűvös Viktor edző és én, az előbb-utóbb jó eredményekre tudja váltani a munkát. Nagyon jó érzés, hogy ennyi emberrel tudok jól működni párosban.

Bízom benne, hogy most Leventével is így fog alakulni. Az előjelek jók. Úgy jöttünk ki Olaszországba, hogy akár még a dobogóra is oda tudunk érni. Szerintem ha sikerül a bennünk rejlő potenciált kihozni, akkor ott leszünk dobogó környékén − tekintett előre Nádas Bence, aki arra nem vállalkozott, hogy összehasonlítsa a vele világbajnok, olimpiai 4. Kopasz Bálintot és a Párizsban párosban ezüstérmet szerző Tótka Sándort az ifjú Kurucz Leventével.

− Mindenkinek egyéni az evezési stílusa, én igyekszem alkalmazkodni. Az adott pillanatban derül ki, hogyan sikerül egy pálya, mert az időjárási viszonyokhoz is igazodni kell, valamint a versenytársakhoz. Van egy jól bevált taktikánk, igyekszünk azt érvényesíteni. Ha reagálni kell más nemzetek húzásaira, meg fogjuk tenni. 

Nádas Bence
Az ezüstérmes Nádas Bence (jobbra) és Tótka Sándor a férfi kajak párosok 500 méteres versenyének eredményhirdetésén a 2024-es párizsi nyári olimpián Fotó: Kovács Tamás/MTI Fotószerkesztőség

Sodródás, tüske, áthelyezés

Nádas Bence egyébként teljesen másképp képzelte el a 2025-ös esztendőt. Miután a tavaly vele olimpiai ezüstérmes Tótka Sándor tudatta, idén nem versenyez, Nádas a nem olimpiai számnak számító 500 méter egyest vette célba. Meg is nyerte a hazai válogatót Kopasz Bálint és Varga Ádám előtt, majd a világkupákon második és negyedik lett. Pechére Varga mindkét nemzetközi viadalon megelőzte, így az egyesekben a kipróbált és bizonyított nagymenők indulnak (Kopasz 1000, Varga 500 méteren). Kérdés, maradt-e tüske Nádas Bencében emiatt.

− Pici van, mert egyesben szerettem volna indulni. Utólag azt mondom, sodródtam az árral, és igyekeztem mindig az előttem álló kihívásokat megugrani, s közben elfogadni az adott helyzeteket. 

Arra koncentráltam, amire én hatással tudok lenni. Tudtam, hogy az egyéni versenyszámok a második világkupa után lezárultak, utána már azokkal a feladatokkal foglalkoztam, amiket elém sodort az élet − beszélt az érzéseiről a kajakos, aki ráadásul hosszú évek óta betöltött vezérevezős szerepkörét is „elvesztette”, Kurucz Levente sztrókolja majd a párosukat.

Nádas Bence
Nádas Bence (balra) ezúttal hátul ül majd a kajakban, Kurucz Levente mögött Fotó: MKKSZ/Tumbasz Hedi

− Új feladatnak élem meg, és nagyon élvezem, hogy ebben a pozícióban kell helytállnom. 

Jó érzés hátul ülni, olyan, mintha áttettek volna egy másik részlegbe egy cégen belül.

Élvezem, hogy mást kell csinálnom és így is működik az egységünk − mondta jókedvűen lapunknak Nádas Bence.

A milánói kajak-kenu világbajnokság szerdától vasárnapig tart. A férfi-kajakkettesek 500 méteres előfutamait csütörtökön, elődöntőit szombaton, döntőjét vasárnap délelőtt rendezik.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

