Maradt benne tüske, olimpiai bajnok társai után új párt kapott az „áthelyezett” magyar klasszis

Hétfőn megérkezett a magyar kajak-kenu válogatott Milánóba, a szerdától vasárnapig tartó síkvízi világbajnokság helyszínére. Az egykor minden idők legfiatalabb felnőtt világbajnoka titulust kiérdemlő Nádas Bence immár a csapat egyik rangidőseként készülődik az év fő versenyére.

Nádas Bence (jobbra) optimistán tekint a Kurucz Leventével alkotott párosukra Fotó: MKKSZ/Tumbasz Hedi

Nádas Bence és Milánó

− Jól érzem magam, köszönöm szépen az érdeklődést! Szerintem jók leszünk párosban. Tíz éve voltunk itt, Milánó kedves a számomra, akkor is olimpiai párosban versenyeztem. Bízom benne, hogy most egy szép eredménnyel tudunk zárni.

Sajnos 2015-ben nem sikerült döntőbe kerülnünk, reménykedem, hogy ezúttal elöl tudunk végezni, és tudunk majd örülni az elért eredménynek

− adott helyzetjelentést lapunknak Olaszországból a 29 éves kajakos. A tíz évvel ezelőtti kajak-kenu világbajnokságon K2 1000 méteren lett 14. Nádas Bence és Boros Gergely. Utóbbi később a szövetség szakmai igazgatója volt, Nádas pedig számos partnerrel járt be rögös, de sikeres utat. Az egyaránt egyéni olimpiai aranyérmes Tótka Sándorral és Kopasz Bálinttal is komoly eredményeket ért el.

A bronzérmes Nádas Bence, Hidvégi Zalán, Hidvégi Hunor és Keller Gergő Zsombor a férfi kajak négyesek 500 méteres versenyének eredményhirdetésén a szegedi kajak-kenu világkupán Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI Fotószerkesztőség

Megkevert kajakos kártyák

Idén például a négyessel indult és lett a 7. az Európa-bajnokságon, a vb-n mégis K2-500 méteren rajtol a 22 éves Kurucz Leventével, aki pályateszteket követően lett a párja azok után, hogy Kurucz és Opavszky Márk az ötödik helyen végzett a kontinensviadalon. Tóth Dávid, a kajakosok új szövetségi kapitánya új egység létrehozása és a csapatember prototípusát megtestesítő Nádas Bence mellett tette le a voksát.

− Ha ez a feladatom, hogy valamilyen szinten egy picit segítsem a csapathajós eredményességet, bízom benne, megfelelek neki. Mindig is igyekeztem a legjobb tudásom szerint csinálni a dolgaimat.

Az eddigi éveim alapján tényleg minden azt mutatja, hogy amilyen csapathajóval foglalkozunk Hűvös Viktor edző és én, az előbb-utóbb jó eredményekre tudja váltani a munkát. Nagyon jó érzés, hogy ennyi emberrel tudok jól működni párosban.

Bízom benne, hogy most Leventével is így fog alakulni. Az előjelek jók. Úgy jöttünk ki Olaszországba, hogy akár még a dobogóra is oda tudunk érni. Szerintem ha sikerül a bennünk rejlő potenciált kihozni, akkor ott leszünk dobogó környékén − tekintett előre Nádas Bence, aki arra nem vállalkozott, hogy összehasonlítsa a vele világbajnok, olimpiai 4. Kopasz Bálintot és a Párizsban párosban ezüstérmet szerző Tótka Sándort az ifjú Kurucz Leventével.