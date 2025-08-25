Az ukránoknak és a magyaroknak sem érdeke Ukrajna gyorsított csatlakozása

„A gyorsított ukrán csatlakoztatás nem érdeke sem a magyaroknak, sem pedig az ukrán embereknek” – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Lázár János építési és közlekedési miniszter.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyíltan megfenyegette és megzsarolta Magyarországot, hogy amennyiben a magyar kormány nem változtat az Ukrajnával kapcsolatos álláspontján, az ukránok továbbra is támadni fogják a Magyarország energiabiztonsága szempontjából kulcsfontosságú Barátság kőolajvezetéket.

Nem is maradt válasz nélkül Zelenszkij lépése, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter felszólította az ukrán elnököt, hogy az hagyjon fel hazánk fenyegetésével. Erre válaszul Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter a diplomáciai írott és íratlan szabályaitól rendkívül távol álló, lekezelő módon esett neki a magyar kollégájának az X-en.

A csörte hírére Artyom Dmitruk, korábban Londonba menekült, volt Zelenszkij-párti honatya is reagált: „Zelenszkij már a nyílt gúnyolódásig jutott Magyarországgal szemben! […] Ez egy nyílt zsarolás. Egy terrorista újabb kijelentése, aki nemcsak a saját népét, de a szomszédjait is fenyegetni szokta. Ma Magyarországot szorongatja, holnap Lengyelországot, holnapután pedig eljut Brüsszelig is”.

Ugyan a Barátság kőolajvezeték megsérült, de szombaton Orbán Viktor arról számolt be, hogy az orosz féllel sikerült műszaki megoldást találni a károk elhárítására, és várhatóan egy héten belül helyreáll a szállítás.