Meglepő román nyilatkozat: Ukrajnának területeket kell átengednie Magyarországnak

Több mint három éve tart az orosz–ukrán háború, és a nemzetközi közvéleményben egyre gyakrabban merül fel a kérdés: milyen feltételekkel érhető el tartós béke Európában. Egyes elemzők és politikai szereplők szerint a konfliktus megoldása nem képzelhető el anélkül, hogy a területi viták ne kerülnének napirendre.

Ukrajna: több mint három éve tart a háború (Fotó: AFP)

Egy román közéleti szereplő azt a véleményt fogalmazta meg, hogy Ukrajna „nem természetes határokkal” rendelkezik, ezért a béke érdekében területeket kellene átengednie szomszédainak: így például Kárpátalját Magyarországnak, Galíciát Lengyelországnak, Észak-Bukovinát Romániának, a Donbaszt és a Krímet pedig Oroszországnak, írja a véleménycikkben a Cotidianul.ro.

Andrei Marga hozzátette: az Egyesült Államoknak, Kínának, Oroszországnak és az Európai Uniónak meg kell hozniuk egy új biztonsági struktúrát Európában és a világban.