Rendkívüli

Szijjártó Péter kemény választ küldött a fenyegetőző ukránoknak

UkrajnabékeKárpátaljaterületrendezésnemzetközi

Meglepő román nyilatkozat: Ukrajnának területeket kell átengednie Magyarországnak

Az orosz–ukrán háborúban a harcok tovább folynak, de egyre több elemző és politikai szereplő veti fel: a tartós béke nem érhető el a területi kérdések rendezése nélkül. Andrei Marga, Románia volt oktatási minisztere egy véleménycikkében Magyarországnak járó ukrán területekről írt.

Szabó István
Forrás: Cotidianul.ro2025. 08. 25. 10:05
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Több mint három éve tart az orosz–ukrán háború, és a nemzetközi közvéleményben egyre gyakrabban merül fel a kérdés: milyen feltételekkel érhető el tartós béke Európában. Egyes elemzők és politikai szereplők szerint a konfliktus megoldása nem képzelhető el anélkül, hogy a területi viták ne kerülnének napirendre.

Ukrajna: Több mint három éve tart a háború (Fotó: AFP)
Ukrajna: több mint három éve tart a háború (Fotó: AFP)

Egy román közéleti szereplő azt a véleményt fogalmazta meg, hogy Ukrajna „nem természetes határokkal” rendelkezik, ezért a béke érdekében területeket kellene átengednie szomszédainak: így például Kárpátalját Magyarországnak, Galíciát Lengyelországnak, Észak-Bukovinát Romániának, a Donbaszt és a Krímet pedig Oroszországnak, írja a véleménycikkben a Cotidianul.ro.

Andrei Marga hozzátette: az Egyesült Államoknak, Kínának, Oroszországnak és az Európai Uniónak meg kell hozniuk egy új biztonsági struktúrát Európában és a világban.

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
 

add-square Orosz–ukrán háború

Orosz előrenyomulás Pokrovszknál, kritikus a helyzet Dobropillya térségében + videó

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bank Barbara
idezojelekdiktatúra

„Ha túlélted, hallgass!”

Bank Barbara avatarja

A totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapjára.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu