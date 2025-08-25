Deutsch Tamás: Ukrajna katonai eszközökkel is megpróbált nyomást gyakorolni Magyarországra

A politikus hangsúlyozta, az Északi Áramlat földgázvezeték elleni terrortámadás elkövetője is ukrán szereplő, a támadás elkövetésére az ukrán állami és katonai vezetéstől kapott utasítást.

A fideszes EP-képviselő műsorvezetői kérdésre válaszolva elmondta, az újabb incidens miatt ezt a kérdést a külügyminiszterek tanácsa, az általános ügyek tanácsa elé szükséges utalni, illetve az őszi európai csúcsértekezlet napirendi pontjai közé is fel kell venni. Deutsch Tamás kiemelte: az ukránok az egyik oldalról az Európai Unió tagjai akarnak lenni, benyújtották a tagfelvételi kérelmüket, és a csatlakozási tárgyalások felgyorsítását sürgetik, másik oldalról Ukrajna épp azt a „klubot” támadja katonailag, amelybe felvételt akar nyerni.