Deutsch Tamás: Ukrajna katonai eszközökkel is megpróbált nyomást gyakorolni Magyarországra

Deutsch Tamás hangsúlyozta, a nyomásgyakorlás célja, hogy megváltoztassa Magyarország következetes békepárti, illetve Ukrajna gyorsított európai uniós felvételét ellenző álláspontjait.
A kormánypárti politikus emlékeztetett arra, hogy
az Európai Bizottság, amely korábban elfogadhatatlannak nevezte az Európai Unió energiabiztonságát szolgáló infrastruktúra elleni támadásokat, most hallgat a kőolajvezetékkel szembeni katonai akcióval kapcsolatban.
Mint mondta, Brüsszel inkább azzal foglalkozik, hogy az ukrán nemzeti ünnepen ukrán színekbe öltöztesse az összes európai uniós épületet.
Magyarország ismét arra kényszerül, hogy határozottan kiállva a saját érdekei mellett, Szlovákiával közösen arra szólítsa fel az Európai Bizottságot, hogy nyomásgyakorlással és diplomáciai eszközökkel vessen véget a Magyarország és Szlovákia energiabiztonságát garantáló Barátság kőolajvezeték elleni ukrán katonai akcióknak
– közölte Deutsch Tamás.